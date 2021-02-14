مصر.. صنعت نجوميتهم!

كثير من النجوم لمعوا وهم على أرض مصر، رغم أنهم لم يكونوا مصريين، وفى كل المجالات.. فهل نجحوا لأن الجو العام فى مصر أتاح لهم فرص النبوغ، ورغم أنهم أجانب تركوا بلادهم الأصلية وجاءوا مصر لأنها فتحت لهم أبوابها؟.. أم لأن الجو العام داخل مصر هو الذى صبغهم بالنجاح والتفوق؟.

وربما يصدم البعض أن هؤلاء نجحوا لأنهم يحملون جينات التفوق.. ولكننى أقول إن جو مصر هو الذى وفر لهم فرص الحياة الكريمة.. وكذلك فرص التفوق والانطلاق.

مثلًا: نجيب الريحانى أصوله وجذوره عراقية، جاءت أسرته إلى مصر طلبًا للقمة العيش، فيها ترعرع وأكل وشرب مما أعطاه الفرصة للتفوق، فأصبح ملك نجوم الكوميديا.. وكذلك أنور وجدى هذا النابغة الذى تعود جذوره إلى منطقة حلب فى شمال سوريا. وهو الذى اكتشف تلك الطفلة المعجزة ذات الأصول الأرمنية: فيروز، أو ياسمين، فصنع منها نجمة تفوقت على شبيهتها الأمريكية الطفلة شيرلى تمبل. وكان نجمًا متعدد المواهب: يكتب القصة والسيناريو والحوار.. وينتج، ويخرج، ويمثل، ولو كانت السينما قد عرفت الألوان لكانت أفلامه هى رائدة أفلام الاستعراض. ويقول من عاصروه، إنه كان أيضًا يشارك فى تصوير أفلامه. وأشهرها: قلبى دليلى، وياسمين وسلسلة أفلامه مع ليلى مراد، منذ أولها ليلى بنت الفقراء.. فهل يصدق الناس أنه كان سوريًا.. ولاحظوا قدرته على تجنيد العباقرة ليشتركوا فى أفلامه: من يوسف بك وهبى إلى سليمان بك نجيب إلى الريحانى وعبدالوارث عسر.

أيضًا بيرم التونسى ورغم جذوره التونسية إلا أنه ولد فى أحد أحياء الإسكندرية الفقيرة.. وبرع فكان أفضل من عبر عن آلام البسطاء المصريين فى أزجاله وأشعاره، وهو الذى خشى أمير الشعراء أحمد شوقى على اللغة العربية، من أزجاله وكلماته.. وهذا هو عباس محمود العقاد.. جذوره أيضًا عراقية كردية، وهو نفسه الذى ترك لنا العبقريات، وكان من أهم رموز العربية!!، وكذلك المؤرخ الرائع عبدالرحمن الرافعى الذى سجل تاريخ مصر طوال القرنين 19 و20، فكان خير من سجل لنا تاريخ مصر كله بل تاريخ الحركة القومية.. وأيضًا العبقرى الذى تزعم حركة تحرير المرأة.. قاسم أمين.. وهل لو بقى- هو وكل من ذكرناهم- كلهم فى بلادهم الأصلية، هل كانوا سيتفوقون ويصبحون نجومًا؟.. وهذا النبيل النمساوى إستفان روستى.. هل كان هناك من هو أفضل منه ليجسد لنا ما قدمه من شخصيات؟.. لا، التربة المصرية والجو المصرى العام، هما اللذان صنعا كل هؤلاء فبرزوا ليصبحوا نجومًا.. مصريين.

*نقلاً عن "المصري اليوم"