نجاح ميناء الفاو.. وتوقُّف ميناء مبارك

قامت الحكومة العراقية بتوقيع عقد مع شركة دايو الكورية لتشغيل ميناء الفاو وبنائه، وهو اتفاق اقتصادي إستراتيجي للعراق ونقلة نوعية كبيرة في مجال الموانئ والنقل والشحن والتبادل التجاري، وسوف يكون ميناء الفاو أحد مصادر الدخل للعراق، مع خلق عشرات الآلاف من فرص العمل للعراقيين وتنشيط التجارة.

تمر الكويت والمنطقة بظروف اقتصادية صعبة؛ وذلك نتيجة الإغلاقات التي صاحبت جائحة «كورونا»، وبسبب انخفاض أسعار البترول؛ ما زاد في تكلفة الشحن التجاري، الذي أثّر سلبا في القطاعات التجارية والاستهلاكية والخدمية في الكويت.

الكويت في حاجة ماسّة لمصدر جديد للدخل، عن طريق الاستفادة من تشغيل ميناء مبارك، أسوة بالجار الشمالي (العراق)، حيث إن فرصة التبادل التجاري والتعاون المشترك بين ميناء الفاو وميناء مبارك واعدة.

ويتم ذلك من خلال إصدار تشريعات اقتصادية مشتركة بين البلدين تعنى بالإعفاءات الضريبية، وتوفير مناطق اقتصادية حرة، وتنشيط النقل البري والبحري بين البلدين.

تعاني الحكومات الكويتية السابقة من تأخر في تنفيذ المشاريع التنموية بسبب البيروقراطية وبسبب سوء الإدارة وضعف التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

مشروع ميناء مبارك الكبير يوفّر فرص عمل عديدة للكويتيين، ولتنشيط العمل التجاري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين توقفت وتأثرت معظم أعمالهم بسبب قرارات الإغلاق الحكومية المستمرة.

يعتبر مشروع ميناء مبارك فرصة اقتصادية كبيرة للكويت للاستفادة من قطاعات اقتصادية خاملة منها، قطاع النقل، وقطاع الخدمات البحرية، وقطاع الموانئ، والمناطق التجارية الحرة، وقطاع المقاولات، وقطاع التخزين.

قامت الحكومة الكويتية بإيقاف العمل في ميناء مبارك؛ وذلك بسبب ضحالة المياه على امتداد جزيرة بوبيان، موقع ميناء مبارك، وبسبب صعوبة الحفر والجرف في أرض المشروع والتكلفة الكبيرة، وبسبب مشاكل جيوسياسية مع الجار الشمالي.

في حقيقة الأمر إن بناء الميناء وتشغيله من المفترض ألا يحدثا عن طريق وكلاء ووسطاء تجاريين، وإنما تعاقد مباشر مع المستثمر والمطور، ويتم ذلك بنظام الشراكة أو بنظام الـ B.O.T؛ أي إن الدولة لن تتحمّل مبالغ مالية ضخمة.

أنا أعتقد أن الوقت مناسب لإعادة دراسة مشروع بناء ميناء مبارك وتشغيله، ولحل المشكلة مع العراق وبناء تبادل تجاري بحري كبير من خلال التكامل الاقتصادي لمشروع ميناء الفاو وميناء مبارك الكبير، حيث إن التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول هو أحد الحلول التي تؤدي إلى الازدهار الاقتصادي، وإلى السلام.

*نقلاً عن "القبس"