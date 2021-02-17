.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التطعيمات.. وأنواع الوقاية

التطعيمات.. وأنواع الوقاية

متابع الغاء المتابعة

أكمل عبد الحكيم
نشر في: آخر تحديث:

تُحقق التطعيمات نوعين من الوقاية: الأول يمكن أن نُطلق عليه الوقاية الكافية (Effective Immunity)، والتي تمنع حدوث المضاعفات الخطيرة إذا تعرض الشخص للعدوى بالفيروس، وإنْ كان لا يمكنها منع الفيروس من غزو الجسم والاستقرار به، وتوظيف خلاياه لعمل نسخ إضافية، ولكن دون عواقب وخيمة على الشخص نفسه. أما النوع الثاني من الوقاية التي تحققها التطعيمات، فيمكن أن نطلق عليها الوقاية التامة أو المانعة (Sterilising Immunit)، والتي يمكنها وقف حدوث العدوى من الأساس، ومن ثم منع تحول الشخص إلى حامل للفيروس دون أن تظهر عليه أعراض المرض. هذا النوع، هو الهدف النهائي للتطعيمات، وإنْ كان نادراً ما يتم بلوغه، أي أن معظم التطعيمات لا تحقق الوقاية الكاملة ضد العدوى، حتى وإنْ تمكنت من منع ظهور أعراض المرض ومضاعفاته، وبالتالي، يمكن لمن تلقوا التطعيم أن يكونوا مصدراً لنشر الفيروس دون علمهم، وأن يتسببوا أحياناً في إطلاق الشرارة الأولى للأوبئة.
ولكن، ما نوع الوقاية التي تحققها التطعيمات المتوفرة حالياً ضد فيروس كوفيد - 19، هل هي من نوع (الوقاية الكافية) أم أنها من نوع (الوقاية الكاملة)؟ إجابة هذا السؤال ببساطة، غير معروفة.
فالتطعيمات المستخدمة حالياً ضد كوفيد - 19، لم يمر على بدء استخدامها شهران بعد. ونسب الفعالية التي نُشرت مع بدء استخدام تلك التطعيمات، كانت تشير إلى قدرتها على تحقيق الوقاية الكافية، أي منع ظهور الأعراض وحدوث المضاعفات. أما إذا كانت تحقق أيضاً الوقاية التامة، أي منع حدوث العدوى من الأساس، فهو سؤال لا يزال يعمل العلماء على إجابته.
من الضروري جداً التزام من حصلوا على تطعيمات بالمعايير والإجراءات الاحترازية، فليس معنى تلقي الفرد للتطعيم أن يهمل هذه الإجراءات، فالالتزام يضمن عدم تعرضه للمرض، أو تحوله إلى ناقل للعدوى في محيطه الاجتماعي. فالحملات المكثفة للتطعيمات خير وسيلة لكبح جماع الوباء، ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية صمام أمان لتخفيض عدد الإصابات والتمهيد للتعافي من تداعيات كوفيد - 19.

*نقلاً عن "الاتحاد"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد