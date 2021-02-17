جيب المواطن.. شماعة

النواب الأفاضل مبارك العجمي محمد الراجحي ناصر الحميدي سلمان العازمي مرزوق الخليفة الموقرون.. كنا نتوقع منكم، أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، أن يكون ردكم على المشروع الحكومي برفع قيمة المخالفات المرورية وسبب رفضكم له.. هو ضرورة تطبيق القوانين الموجودة اصلا قبل التفكير في رفعها، لان الخلل ليس بقيمة المخالفة، بل بجدية المخالفة وتوقيت تطبيقها.

كنت اتوقع وبعدها تمنيت.. ان يكون رفضكم للمشروع الحكومي بقانون لرفع غرامات المرور هو انكم طالبتم اولا بضرورة تشديد رجال المرور مراقبتهم وتوسعة رقعة المراقبة لتنتشر في كل شوارع الكويت ‏ومناطقها ومرافقها وضمان تطبيق القانون بحذافيره.

توقعت ان يكون رفضكم رفع الغرامات المرورية هو المنطق، وما يصب في مصلحة وحياة المواطن وسلامته، لان هذا هو الاولوية.. لا جيبه.

توقعت ألا تغطي المصالح الانتخابية عند البعض على التفكير المنطقي وضمان جدية اهتمامكم بسلامة مستخدم الطريق.. واهمية ان يتعامل المواطن مع اي مخالفة وقبيل القيام بها.. بجدية اكثر.. وان يكون هناك عصف ذهني في اللجنة لاقتراح البدائل ذات المنافع المجدية على من يقود المركبة ومن يستخدم الطريق.

اقتراح مثلا ان تكون قيمة المخالفة فورية وفي موقع الحدث، واذا لم يتمكن المخالف من الدفع فورا لاي سبب كان مثلا.. فيؤجل دفع قيمة المخالفة لليوم التالي وفي ادارة المرور بوزارة الداخلية، ولكن بقيمة مضاعفة.. وكل يوم تأخير بالدفع ترتفع القيمة بشكل مضاعف.. لا أن يكون رد هذه اللجنة الموقرة في معارضتها هو عدم المس بجيب المواطن.

الى متى سيظل جيب المواطن حجة وشماعة ترفض بسببه قوانين وقرارات قد تصب في المصلحة العامة، وتكون عونا للاتجاه للطريق الصحيح؟

اتمنى ألا يعمينا جيب المواطن عن المصلحة العامة.. فحياة المواطن ومستخدم الطريق امر بغاية الاهمية، ولا يحب ان يربط بمصالح القواعد الانتخابية.

حياة المواطنين وسلامتهم وهم كل قواعدكم الانتخابية وايضا سلامة كل مستخدمي الطريق اهم بكثير من جيوبهم.. وهي اهم بكثير ايضا من مصالح انتخابية لبعض نوابنا الافاضل.

نعم جيوب المواطنين، خصوصا اصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة، يجب ان نراعيها، ولكن ليس على حساب روح وسلامة أصحابها.

*نقلاً عن "القبس"