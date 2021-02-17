من جاء من رحم الدستور.. داس في بطنه!

نحن في الكويت تحولنا من دولة دستور وحريات نصت عليها مواد واضحة صارخة بالدستور مثل المادة الـ30 من الدستور، التي تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة»، والمادة الـ36 التي نصت على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون» والمادة الـ39 التي تقول: «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا تجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه» إلخ... لتأتي لنا مجالس «أمتنا»، لتشرع لنا أو لتبصم على تشريع قوانين تحوي مواد تدوس في بطن مواد الدستور سالفة الذكر، أمثال القانون بشأن حماية الوحدة الوطنية رقم 19 لسنة 2012 والقانون 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

فهذه القوانين ترتب عليها صدور أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، تجاوزت مدتها على المدانين فيها غيابيا أو حضوريا بما يزيد على 800 سنة. وهو أمر غير مسبوق في العالم كله الذي يتمتع ويعاني في الوقت نفسه من وسائل الاتصال الحديثة، التي ابتلينا بها وابتلي فيها العالم أجمع، والذي يحدث فيه ما يحدث في مجتمعنا من تعرض للمعتقدات الدينية للآخرين، وما يقوم به الشباب من نشاطات محمومة بوسائل التواصل الاجتماعي.

فالكويت تكاد تكون الدولة الوحيدة التي حبست شبابا في عمر الورد لمجرد زلة إصبع أو شطحة تفكير بوسائل الاتصال الاجتماعي، أو شردت عشرات الشباب في أصقاع الأرض الأربعة خارج بلدهم، بعيدين عن أهلهم وأقربائهم وأصدقائهم لمجرد قول أو كلام منسوب لهم في أجهزة الاتصال الحديثة اللعينة.

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لذلك نرى أن من يقوم بالمجهودات الحثيثة لإرجاع الهاربين إلى تركيا من سياسيينا المخضرمين، أن يضم إليهم المدانين بسبب بعض القوانين التي لربما أقرها أو عمل جاهداً لإقرارها جماعة الهاربين من تنفيذ حكم الإدانة باقتحام مجلس الأمة، والتفوه بألفاظ ضد بعض رموز البلد بشكل غير مسبوق في كويتنا، التي ولدنا وترعرعنا وكبرنا فيها، ولم تمر علينا تصرفات رعناء مثلما حدث بربيع ساحة الإرادة الفاشل من رأسه حتى أخمص قدميه. فالمحللون يقولون إن إحدى القوى السياسية الأصولية صدرت لها الأوامر بنقل ما سمي بالربيع العربي إلى الخليج، بدءاً بالكويت، لكن هم شاؤوا والشعب بقيادته وبأغلبيته رفض، والله رد كيدهم في نحرهم، وإلا لأصبحنا الآن مثل تونس وليبيا وسوريا وغيرها من الدول التي جنى عليها ذلك الربيع الدموي!

ونطالب كذلك الشرفاء من مجلس 5 ديسمبر 2020 بأن يعملوا جاهدين للتخلص من آثار تلك القوانين الجائرة على أهم مواد الدستور، لمحو ما ارتكبه من جاء من رحم الدستور من الدوس على أهم مواد الدستور..

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هامش:

عادت حليمة لعادتها القديمة، سبق أن أثنيت على قيادة مرور الداخلية، التي نفذت قوانين أهملتها منذ سنوات في وسط البلد، شارعي 59-58 المؤديين من شارع فهد السالم إلى شارع عبد العزيز الصقر، لينتقل مخالفو القانون لساحة خلف مبنى الإدارة العامة للإطفاء جهارا نهارا من دون رادع، ومعهم شباب الإزعاج «بشارع الحب»، الذي انقلب بسبب تجاهل رجال المرور تنفيذ القانون فيه إلى شارع الدوس على القانون. لذلك نرجو من الشيخ الشاب ثامر علي الصباح وزير داخليتنا الجديد النشط أن يلقي نظرة على تلك الشوارع، لعل وعسى أن يوقظ بعض رجال المرور من نومهم العميق.

*نقلاً عن "القبس"