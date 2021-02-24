لم يكن «جدل التاريخ» أو ما يسمى فى مجال الفلسفة «بالديالكتيك» على هذه الدرجة من الاحتدام كما جرت فى الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية. هو فى جوهره ينظر إلى التطور من زاوية تناطح الأضداد أو القضية ونقيضها، وكيف ينتهى الأمر بهما إلى مركب آخر يحدث نقلة إلى مركب آخر قد يكون محض إضافة، وفى الأوقات الثورية إلى «طفرة» تأخذ بالإنسان من حالة إلى أخرى. نحن هنا لسنا فى مجال الفكر أو النظرية بقدر ما نتعامل مع واقع كان يدور أمام الأعيان وفى شكل ادعاء ودفاع وحكم محكمة ليست مثل كل المحاكم، فسلطاتها محدودة فى استدعاء الشهود والبحث عن أدلة ولا يوجد فيها محلفون، ويجرى الحكم فيها بالتصويت الذى لا يكتفى بجدارة الموضوع، وإنما، وفى العادة أكثر من هذا، بالانحياز الحزبى. المجال هو مجال السياسة العملية التى يدخل فيها الجمهور العام وانحيازاته الطبقية والطائفية والدينية أحيانا؛ وكل ذلك تحت عيون الإعلام (الكاميرات لها عيون بالمعنى الحرفى للكلمة) وهى تنقل ما يتسرب من الجباه والملامح وومضات الحركة فى الحماس وخيبة الرجاء والتصميم. هى محكمة مختلفة المتهم فيها لم يكن حاضرا بنفسه، وهو رئيس الدولة السابق دونالد ترامب، ولكن التهمة كانت حاضرة بشهودها، وهى مساهمة الرئيس فى الاعتداء والعصيان الذى جرى بالهجوم على مبنى «الكابيتول»، الذى يحتوى على الكونجرس بمجلسيه يوم السادس من يناير المنصرم قبل أيام من تداول السلطة وخروج الرئيس الجمهورى المهزوم وتولى الرئيس الديمقراطى الفائز فى الانتخابات. الجدل هنا يعيد نفسه فى دقة غريبة، حيث الصورة ذاتها جرت قبل أربع سنوات فى يناير ٢٠١٧، ولم تكن المحكمة ساعتها مماثلة للمحكمة التى شاهدناها قبل فترة قصيرة. ساعتها كان التناقض غير مسبوق بين ترامب وهيلارى كلينتون، فالجمهورى لم يكن هو التقليدى أو حتى المحافظ المعروف من طراز ريجان أو جورج بوش الأب أو حتى الابن من المحافظين الجدد، وإنما كان قادما من مدار أو كوكب آخر يقع فيه القوميون البيض، وفى مواجهة مع عصارة الديمقراطيين فى عصر «العولمة».

ولكن الجدل لم يكن فقط فكريا أو حتى بين جماعات سياسية حزبية أو غير حزبية، وإنما كان مغلفا بما لم يحدث من قبل، فقد كان الفائز متهما بأنه حصل على المعونة الانتخابية من خصم الولايات المتحدة الأول فلاديمير بوتين، والذى هو فى نفس الوقت رئيس الاتحاد الروسى. دخلت المسألة كلها إلى مرتبة الصراع الدولى، وبات على محقق وزارة العدل أن يبحث فى أضابير السياسة الدولية عن الكيفية التى تم بها الاتصال بين حملة ترامب، والمخابرات الروسية، وكيف قامت هذه الأخيرة بالتلاعب بالناخبين من خلال مؤسسة توجد فى المملكة المتحدة تدعى «كامبريدج أناليتيكا» فتحت الباب لأول مرة فى التاريخ لكيفية التلاعب بعقول الناخبين فى دولة أخرى لكى ينتقلوا من تأييد مرشح إلى آخر. «تقرير مولر» الذى كان ذروة التحقيق لم يكن قاطعا لا فى الإدانة ولا فى الإثبات، كان التاريخ يتأرجح بين المتناقضات السياسية، وفى هذا التأرجح كانت تتولد قوى مخيفة لم تكن تحتاج لأكثر من «الجائحة» حتى تكون واقعة الإطاحة برئيس يظن أن الإطاحة به تمس أقدارا سماوية له بالفوز ومن ثم فإن مخالفتها لا تكون إلا نتيجة التزوير والتلاعب فيما لا يمكن التلاعب به.

أربع سنوات أخرى مضت بسرعة إذا جاز التعبير أن تكون هناك سنة أكثر سرعة من أخرى، ربما بسبب الأحداث، أو بسبب التكنولوجيا، أو أن الزمن له سرعات مختلفة، ولكن المؤكد أن معامل الزمن تجعل من التناقضات أكثر سخونة مما حدث من قبل. هذه المرة لم تعد العملية انتخابية، وإنما كانت عدوانا على مبنى الكونجرس ومن فيه من نواب وشيوخ جاء نتيجة تحريض مباشر من رئيس رفض أن يكون فى وداع رئيس فاز فى الانتخابات. الادعاء قام والمحاكمة تمت، وفيهما كان الصدام بين عالم وعالم آخر، وما بين أكثر قليلا من ٨١ مليونا صوتوا لبايدن، و٧٥ مليونا أو أقل قليلا صموتوا لترامب؛ ورغم أن الشائع من تحليل هذا الأرقام أنها لا تنبئ عن قوى متصادمة بالضرورة، وأن فيها من صوتوا – وهم الأكثرية - بحكم العادة والتقليد وبيئة الولاية التى أتوا منها، ولكن المسألة لا تبدو بهذه البساطة، فعدد الذين انحازوا بين النواب الجمهوريين كان ١٣ لإقامة الادعاء، و٧ للحكم بالإدانة، وهى حقائق كاشفة عن الحالة بين الجماهير. والحالة بين السياسيين أكثر وضوحا، فالتصويت فى مجلس الشيوخ كان أكثر بكثير من تصويت ٤٨ مقابل ٥٢ فى محاكمته لترامب فى مجلس الشيوخ لعام 2020، لكنه لا يزال أقل من ١٠ أصوات للإدانة. وكانت المحاكمة التى جرت الأسبوع الماضى هى أقصر محاكمة لعزل الرئيس على الإطلاق، فكلا الجانبين فى الادعاء والدفاع لم يستهلكا الوقت المقرر لهما للقيام بالمهمة. كما تنبأ ترامب بمستقبله السياسى قائلا «إن حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو». فى الوقت نفسه أطلق الرئيس بايدن وإدارته حوالى ٥٠ إجراء تنفيذيا، وصفت فى وسائل الإعلام بأشكال مختلفة كما نقلتها «الواشنطن بوست» فى مقال «بدأ بايدن فى محو إرث ترامب. الآن الجزء الصعب يبدأ» يوم ١٤ فبراير الجارى بعنوان «وابل» و«هجوم خاطف» و«انفجار». ومع ذلك، كما قالت الصحيفة إذا صُدم الجمهور بالعدد الهائل من الأوامر، فإن الفريق الذى أمضى أكثر من ستة أشهر فى التخطيط لها كافح مع المشكلة المعاكسة: مقاومة إغراء صياغة المزيد من الأوامر وعكس أجزاء أكبر من أجندة الرئيس السابق دونالد ترامب. كان فريق بايدن يحاول مسح تاريخ ترامب.

أى من هذا لم يحدث من قبل فى تاريخ الولايات المتحدة المعاصر، وإذا كان ممكنا الإشارة إلى تكرار واقعة أو إجراء، فإن شيئا من هذا لا يماثل الشمول وروح العداء التى جرى بها تقدير الماضى القريب، أو تحليل الواقع الجارى، وبالتأكيد النظر إلى ما يجب أن يكون عليه المستقبل. لم يكن الجدل التاريخى لا سهلا ولا سلسا، كانت فيه روحا صدامية لا ترى فيما حدث فى المعركة الانتخابية وما تلاها من صدام قانونى ودستورى ومادى ومعنوى على أنه آخر الصدامات. ما بقى هى أنها كانت جولة أصعب من تلك التى سبقتها، ولا يمكن تفسيرها ولا التعامل معها إلا من خلال الشروخ التى أحدثتها فى البناء السياسى الأمريكى؛ ومن خلال القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى أطلقتها ولا ينتظر لها أن تعود إلى القمقم مرة أخرى.

نقلاً عن "المصري اليوم"