البحث عن حلول فى مسألة سد النهضة

مسألة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان كأطراف رئيسية، طالت أكثر من اللازم. أولاً، لأن الوضع التفاوضى ليس مريحا بشكل كبير من الجانب الإثيوبى، الذى لا يزال مصرا على اتخاذ قرارات أحادية تضر بمصالح الأطراف الأخرى، التى طالما اشتكت من تعنت ومماطلة عجيبة.

ثانيا، لأن إثيوبيا بالفعل تكمل بناء السد، بل تسرع فى إجراءات الملء التى تتحفظ عليها مصر على وجه الخصوص، فقد أعلنت منذ أيام قليلة أنها ماضية فيما كانت تخطط له، دون النظر للمسار التفاوضى، وهو أمر عهدناه على أديس أبابا فى هذه القضية.

ثالثا، لأن المؤسسات الإقليمية والدولية، ومعها الأطراف المشاركة والضامنة لمسار المفاوضات، فشلت مساعيها، أو بالأحرى لم تستطع ضمان حفظ حقوق كل الأطراف، وعدالة مطالب كل منها، وهو أمر تساوت فيه وساطات وضمانات الاتحاد الإفريقى والمسؤولين الدوليين والأمريكيين.

رابعا، أن التغير الذى طرأ على كرسى البيت الأبيض، برحيل دونالد ترامب، الذى كان متفهما للموقف المصرى بشكل كامل، بل هو كان صاحب التصريح الأشهر بحق مصر فى الحفاظ على حقوقها المائية بأى طريقة، ربما يكون الجانب الإثيوبى قد فهمه بطريقة تصعب المفاوضات أكثر، وتؤزم الموقف أكثر وأكثر.

هذه نقاط واضحة أمام الجميع، أمام الإثيوبيين قبل المصريين، وأمام القاصى فى أبعد بلاد الدنيا قبل الدانى الذى يسكن فى قرى مطلة على النهر فى بلاد الحوض ذاته.

الحلول السياسية مستمرة بكل تأكيد، والوساطات ربما لا تنتهى قريبا، ولكن كما قلت فى البداية المسألة طالت أكثر من اللازم.

جربت مصر آليات مختلفة، اعتمدت على وعود بتقديم حزم مساعدات فيما كان ينقص الأشقاء فى أديس أبابا. على مستوى الكهرباء والزراعة، ومجالات التنمية المختلفة، وذلك كجزء من استراتيجية مصرية شاملة بالتوجه نحو القارة السمراء.

حاولت مصر أن تساعد بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن المسألة طالت أكثر من اللازم.

أود هنا التأكيد على ضرورة أهمية السعى المصرى لدى كافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وتحديدا تلك التى لها مواقف داعمة للجانب الإثيوبى، وكذلك الممولة لبناء سد النهضة، من أجل أن تراجع مواقفها تلك، سواء بالدبلوماسية المنطقية الهادئة والمتوازنة التى تمارسها القاهرة مع الجميع، أو حتى بوسائل ضغط بما تملكه القاهرة من أوراق، كحل آخر وليس أخيرًا بكل تأكيد.

* نقلا عن "المصري اليوم"