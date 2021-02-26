موقف أميركي صامت سيزيد المسألة العراقيّة التباساً

الضّربات الأخيرة التي استهدفت القاعدة الأميركية "حرير" في أربيل تبنتها فصائل مقاتلة جديدة اسمها "سرايا أولياء الدم". وفي ذلك إشارة ثأرية إلى الإيراني قاسم سليماني والعراقي أبو مهدي المهندس اللذين قتلتهما أميركا في العراق العام الفائت.



ليس مهماً هنا العنوان الذي اتخذته المجموعة التي نفذت تلك الضربات اسماً جديداً لها. ما جرى بعد ذلك يشير إلى هويتها. لقد بدأت مجموعات من الحشد الشعبي حفر الخنادق في مناطق مختلفة من العراق تحسباً لضربات متوقعة من إسرائيل أو الولايات المتحدة رداً على الضربات التي وقعت في أربيل، وذلك من شأنه أن ينهي عمل لجان التحقيق التي شكلتها بغداد، لا سيما أن هناك أكثر من دليل على أن تلك الضربات كانت موجهة إيرانياً. وليس صعباً على الولايات المتحدة أن تفهم مغزى الرسالة الإيرانية.



الصور التي نُشرت للموقع الذي استهدفته ضربات الكاتيوشا التي أدت إلى مقتل متعهد قيل إنه لم يكن أميركياً وجرح أكثر من خمسة جنود تشير إلى أن الأضرار المادية كانت كبيرة. وهو ما يعني أن الضربات كانت دقيقة ولم يكن العثور على المنصات التي استعملت في العملية بالمهمة الصعبة.

في المقابل، فإن الإدارة الأميركية الجديدة لم تعلن تخليها عن التعهد الذي قدمه الرئيس السابق ترامب في ما يتعلق بنوع الرد الأميركي في حال وقوع خسائر بشرية إذا ما تعرّضت القواعد الأميركية للقصف، غير أنها اكتفت بالإعلان عن أن المتعهد القتيل لم يكن أميركياً.

بالتأكيد لم يكن ذلك المتعهد عراقياً وإلا لتم التعريف به.



ما يهم هنا أن حكومة كردستان التي دعت العالم كله، باستثناء الحكومة العراقية، إلى التدخل، لا بد من أن تكون قد فجعت بالصمت الأميركي أو بالأسلوب الأميركي الذي تم من خلاله تفسير ذلك الصمت الذي لم يبدده تصريح باهت عن الرد في الوقت المناسب، وهو ما يذكّر بردود فعل النظام السوري على قصف إسرائيل الأراضي السورية وتدمير مخازن أسلحة إيرانية أو معسكرات لـ"حزب الله".



لست من المتحمسين للنظرية التي تقول بأن إيران كانت ذكية في التقاط اللحظات التي يمكنها فيها أن تضغط على الإدارة الأميركية. لذلك فإنها لم تقم بضرب القاعدة الأميركية في أربيل في عهد الرئيس ترامب.



أما وقد فعلتها في عهد الرئيس بايدن، فإن ذلك لا يشير إلى أي نوع من الذكاء. فالإدارة الأميركية لا تحتاج إلى أي نوع من الضغط الخارجي لكي تنسف خريطة الطريق التي وضعتها الإدارة السابقة من أجل أن تعود إيران إلى بيت الطاعة وتنفذ الشروط الأميركية.



ليس مطلوباً بالنسبة الى إدارة الرئيس بايدن كما يبدو أن تُعاد إيران إلى بيت الطاعة. الأمور تتجه إلى منحى سيئ إذا ما اكتفت الولايات المتحدة بعودة إيران إلى الاتفاق النووي من غير أن تتم مناقشة برنامج الصواريخ البالستية والسياسات التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

ربما كانت إيران على حق في موقفها المطمئن، غير أنها لم تبلغ ميليشياتها العاملة في العراق بذلك الموقف. فتلك الميليشيات صارت أسيرة الخوف من حرب قد تقع في أي لحظة. وهو المطلوب إيرانياً.



تعمل إيران على تنظيم علاقتها بالإدارة الأميركية الجديدة في اتجاهين. تُظهر في الاتجاه الأول رغبتها في تشجيع الرئيس بايدن على التحلل من الالتزام بالقرارات التي اتخذها سلفه، وهي التي أدت إلى وقوعها تحت طائلة عقوبات قصمت ظهرها، وذلك من خلال إغرائه بقبولها بالتراجع عن خروقها المستحدثة للاتفاق النووي، وفي الاتجاه الثاني فإنها تضع مبدأ إلغاء العقوبات شرطاً لقبولها العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي (2015) من دون أي تغيير، مستبعدة أي احتمال لدخول السعودية وإسرائيل طرفين في المفاوضات. أما النشاطات المعادية للوجود العسكري الأميركي التي تقوم بها ميليشياتها في العراق، فإنها تشكل السلسلة التي تربط بين الاتجاهين.



وبما أن إيران صارت مطمئنة إلى أن فكرة عقابها أزيلت من العقل السياسي الأميركي الحاكم، فإنها تمارس الآن لعبة الوقت الذي تعتقد أنه صار يجري لمصلحتها. لذلك يمكن القول إنها تخوض اليوم معركة تسجيل نقاط مع شعور عظيم بالراحة.



تعرف إيران أن قرار رفع العقوبات عنها كان قد اتخذه الرئيس بايدن ومن حوله أفراد طاقمه، غير أنها لا تريد أن تدفع أي ثمن مقابل ذلك القرار. بل العكس هو الصحيح. إنها تفكر اليوم في ما يمكن أن تحصل عليه من تعويضات أو أرباح تعوّضها خسائر السنوات الماضية.

من هنا فإنها تضغط بطريقة متهورة في اتجاه، فيما توحي بتعاونها في الاتجاه الآخر. ومن سوء حظ العراق أنه يقع في منطقة الضغط الذي لم يعد تجريبياً بقدر ما صار ممارسة يومية وجدت من خلاله الميليشيات سبباً جديداً لفرض هيمنتها على الدولة العراقية.

ذلك ما يعني أن الموقف الأميركي الصامت عما تقوم به الميليشيات الإيرانية في العراق سيؤدي إلى تغوّل تلك الميليشيات باعتبار ما تقوم به من عمليات مزعزعة لاستقرار الوضع الأمني نوعاً من المقاومة، فيما تحصد إيران على الجانب الآخر مزيداً من الأرباح من غير أن تقدّم في المقابل شيئاً.

* نقلا عن "النهار"