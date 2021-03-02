حقوق الإنسان.. القذى الصينية والخشبة الأميركية

يبدو أن الصين قد سئمت من الفوقية الحقوقية الإمبريالية الغربية، ورأس حربتها، الولايات المتحدة الأميركية، وتليها كندا وأوروبا، والتي لا تنفك توجه الاتهامات للصين والصينيين، من منطلق أن واشنطن هي سيدة قيصر، تلك التي لا تخطئ البتة، ولا يدانيها الخطأ في حق مواطنيها إنسانيا، من قريب أو من بعيد.

قبل بضعة أيام أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني عن نيته إصدار تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي 2020.

ما الذي يعنيه هذا الخبر أول الأمر؟

باختصار مفيد، لم تعد الصين تقبل بالغطرسة الأميركية المستمرة والمستقرة ناحيتها، والتي تتخذ من إشكالية حقوق الإنسان منصة للقفز على سيادة الدول، والاعتداء الواضح والفاضح على مبادئ القانون الدولي، ومقررات الشرعية الأممية.

تدرك الصين جيدا أن المادة الثانية من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة، ينص على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، وعدم المساس بالاستقلال السياسي لأي دولة، أو التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لأي دولة، وأن الالتزام بهذه المبادئ، من شأنها تحقيق السلام العالمي المنشود.

ولعله من الواضح أن البيت الأميركي لا يخلو من الكثير جدا من الشرفات الزجاجية، الأمر الذي يضعه في مرمى الآخرين، إذا قذفهم العم سام بالأحجار، وهو ما جرت به المقادير، تجاه الصين، وغيرها من دول العالم في العقود الأخيرة.

أحد الأسئلة التي طرحت من قبل بعض من الإنتلجنسيا الأميركية: "هل تلك التقارير الحقوقية الفوقية، والتي لا ترتكز على أي أسس شرعية، تفيد الولايات المتحدة الأميركية؟".

بالحق تكلم الكثير من النخبة العقلية للإمبراطورية الأميركية المنفلتة، رافضين مثل هذا النهج، باعتباره يتسبب في نهاية المطاف في تشويه صورة أميركا في عيون العالم، ووضع العراقيل أمام السياسات الأميركية شرقا وغربا، لاسيما وأن البلاد محملة بمشاهد تنتهك فيها حقوق الأميركيين أنفسهم جهارا نهارا، بطريق مباشر تارة، وبالالتفاف من حول تضاريس الرأسمالية والنيوليبرالية المغشوشة تارة أخرى.

لا يحتاج المرء لكثير من الخبرة الاستخباراتية في الداخل الأميركي ليدرك كيف أن الصين قد استطاعت أن تخترق الدولة الأميركية، على كافة الصعد، وأن عيون بصاصيها وعسسها، من الانتشار بكثافة على الأرض، ويرصدون الحالة الحقوقية الأميركية، كما لا يقدر لغيرهم أن يفعل.

التقرير الصيني القادم عما قريب جدا، يرصد أميركا المرائية، المليئة بالتناقضات الداخلية، السمة التي تسودها منذ زمان وزمانين، والمعروفة بـ"تكافؤ الأضداد في الروح الأميركية الواحدة".

ولعل جائحة كوفيد-19 المستجد، قد كشفت الازدواجية الحقوقية الأميركية، وهذا ما يشير إليه الجانب الصيني في تقريره القادم، والذي يضعه أمام أعين العالم.

بعض من مشاهد الزيف الأميركي أدى إلى إصابة الديمقراطية الأميركية، ما تسبب في فوضى سياسية شاهدها العالم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهناك أزيد من سبعين مليون من الأميركيين، يؤمنون بعمق أن تزويرا لإرادتهم قد حدث من قبل الدولة الأميركية العميقة، بهدف دفع الرئيس الفائز دونالد ترمب، خارج البيت الأبيض دفعا، لتمكين بايدن.

يكشف الصينيون في تقريرهم القادم عن حال ومآل الأقليات العرقية في الداخل الأميركي، ومدى اتساع دائرة التمييز العنصري. ولعل ما جرى الصيف الماضي، من قتل عمد للشاب الأميركي الإفريقي جورج فلويد، يظهر كارثية الحالة الحقوقية التي يعاني منها ملايين الأميركيين السود، ولهذا اشتعلت شوارع واشنطن بالعنف الرافض لامتهان حياة السود.

الصينيون يضعون أياديهم في التقرير القادم على أعصاب أميركية عارية، تؤلم بشدة، وفي مقدمها الاضطراب الاجتماعي الذي تسبب في تعميق الفجوات بين الأميركيين أنفسهم، بين طبقة رأسمالية متوحشة، لا تجد فيما تنفق، وملايين من الأميركيين، الذين لا يجدون ما ينفقون، من أجل أن تمضي بهم عجلة الحياة.

ما سوف تكشفه الصين عن الواقع الأميركي الداخلي المهترئ حقوقيا، يكاد يكون معلوما للعالم ويراه الجميع، ما عدا القيادة السياسية للبلاد، ولعل أول حق من حقوق الإنسان، هو حقه في الحياة الكريمة، وتوافر المأكل والمسكن، الأمر الذي تفضحه قراءة أخيرة لصحيفة الواشنطن بوست، القريبة من البيت الأبيض، حيث أشارت في تقرير لها إلى 58 مليون أميركي يعانون من أجل الحصول على الغذاء بشكل يومي مستمر ومستقر.

أثبتت الأشهر الأخيرة أن هناك مشاكل عضوية عميقة في المسألة الحقوقية الأميركية، خاصة بعد أن أدت الجائحة إلى وفاة نحو نصف مليون نسمة، فيما تسببت العواصف الثلجية الهائلة في مقتل أكثر من 50 شخصا، وهناك جثث تم رفعها من على الطرقات لمشردين لا يجدون المأوى، في تكساس جنوبا، فيما تركت ملايين آخرين يكافحون مع الصقيع والظلام، واضطراب الحياة اليومية.

الصينيون يقرعون نظراءهم من الأميركيين، ويتساءلون: عن أي حقوق إنسان تتكلمون؟ هل عن حقوق الأثرياء والأقوياء، وأطراف جماعات الضغط، وأصحاب رؤوس الأموال، فيما يترك الفقراء للموت إهمالا وتضررا؟

يشاغب التساؤل الصيني المتقدم الكثير من دول العالم التي تعاني من التنمر الأميركي الحقوقي، والذي لا يلبث أن يتحول في بعض الأحايين إلى عقوبات ومقاطعات، ما يجعل زيت قنديل أميركا القائمة على الجبل يتسرب، والفتيل المشتعل يخبؤ ضوءه، إلى أن ينطفئ تماما دفعة واحدة.

لسان حال التقرير الصيني القادم يقول للأميركيين: "يا مرائي إلى القذى الذي في عيني تنظر، وإلى الخشبة التي في عينك لا ترى".

الولايات المتحدة الأميركية مدعوة لإعادة قراءة علاقتها بالعالم الخارجي، وعليها أن تدرك من جديد أنها لم تعد شرطي العالم أو دركه، كما أنها لا تحوز على توكيل أممي، يوفر له أن تضحى القاضي والجلاد في ذات الوقت.