هل يُعلن العالم إفلاسه؟، سؤال ربما لم يتسلل إلى رأس أحد، خصوصًا صعوبة الطرح نفسه، فكيف يُفلس العالم؟، وكيف يستحوذ الأشخاص على الثروات من دون الحكومات؟، أين يذهب المال؟، وأين تذهب الاستثمارات؟.

الواقع يؤكد أن جائحة كورونا أضرت بالاقتصاد العالمى، خصوصًا أن الديون العالمية شهدت زيادات مستمرة على مدار عام 2020 بأكمله، كما يُتوقع استمرار تضخمها فى الأجل المنظور فى المستقبل، الأمر الذى يضع الاقتصاد العالمى أمام تحدٍّ كبير، حتى وإن انتهت أزمة كورونا، وانحسرت تداعياتها على الاقتصاد.

بيانات معهد التمويل الدولى أظهرت ارتفاع حجم الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار فى عام واحد، الأمر الذى دفع إجمالى تلك الديون إلى الارتفاع إلى 275 تريليون دولار بنهاية العام.

لا يحدث ذلك إلا أيام الحروب فقط، حيث تتوسع الحكومات فى الإنفاق استجابة للتداعيات الناجمة من الجائحة، بينما تتراجع إيراداتها، ما يضطرها إلى تغيير السياسة المالية والنقدية بالاقتراض بشكل حاد، بغض النظر عن حجم ما يتوافر لديها من موارد.

مصير غير واضح الملامح هذا الذى تواجهه حتى الاقتصادات المتقدمة، فتضخم حجم الديون الحكومية يُثقل كاهل الموازنات العامة، ويُضعف قدرة هذه الدول على الاستمرار فى الإنفاق بنفس المستويات المرتفعة لفترات طويلة، وهو ما يزيد من تقليص فرص التعافى السريع لها، وهى أمور ستهدد الجميع، ليس الدول الفقيرة فقط، بل الدول الغنية كذلك.

هل هناك ضوء بعيد فى نهاية النفق المظلم؟. بالتأكيد هناك ضوء، فالتاريخ علمنا أن فترات التقلب كثيرة، وأن دوران الأرض ضرورة حتمية. التاريخ علمنا أن المحن مهما اشتدت ومهما حاولت إضرار الحياة فهى إلى زوال. التاريخ علمنا أن العلم سينتصر، وأن الإرادة ستبقى السلاح الأهم فى يد الإنسان للانتصار على أعدائه، حتى لو كانوا فى صغر حجم الفيروسات.

الواقع يؤكد أن الفترة المقبلة تحمل فى طياتها الكثير من المخاطر بالنسبة للاقتصاد العالمى، تحمل الكثير من المخاطر التى تواجه موازنات الدول الكبيرة والصغيرة على السواء، فآفاق الخروج من النفق تظل قاتمة نسبيًا، كما أنها عرضة للاهتزازات الشديدة فى أى وقت، وستبقى احتمالات حدوث هذا السيناريو قائمة طوال فترة استمرار أزمة كورونا، ولكن لا يحدونا إلا الأمل، والتمسك أكثر بالعلم وبالشركات التى تنتج اللقاحات المضادة للفيروس فى هذا الوقت. لا يحدونا إلا أن نجد طريقة للتوازن بين ما يتم صرفه فى الأزمة، والإيرادات، حتى لا نواجه ظاهرة «الإفلاس».

نقلاً عن "المصري اليوم"