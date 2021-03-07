زيارة البابا للعراق نحو مستقبل مختلف في علاقات الأديان مع بعضها

شهد الفكر الديني العراقي، الصادر في الغالب عن النجف ومعاهدها الدينية، عدة مواقف من المسيحية والعالم المرتبط بها في المئة سنة الاخيرة. يمكن أن نشير بنحو خاص إلى ثلاثة منها هي الأشهر والأكثر تداولاً.

- موقف هبة الدين الشهرستاني في مجلته الشهيرة (العلم) .

- موقف جواد البلاغي في مؤلفات النقدية للعقيدة المسيحية.

- موقف محمد حسين كاشف الغطاء في رسالته (القيم العليا في الإسلام لا في بحمدون) .

بالعودة إلى هذه المواقف يمكننا أن نلاحظ ما يأتي:

ارتبط موقف مجلة العلم من المسيحية بإشكالية التعرف على الغرب المتقدم. وكان ذلك يمثل صدمة كبيرة للمسلمين اكتشفوا على إثرها حجم الفاصلة الهائلة بين ما عليه الغرب من عمران وتنظيم وحسن إدارة وتفوق في التقنية، وما عليه المسلمون من تخلف في هذه الميادين جميعها. لقد انبثق سؤال النهضة في أذهان مفكري المسلمين آنذاك بالخلفيات الدينية حول هذه الفاصلة. ولذا كان جلّ اهتمامهم هو البرهنة على أن الإسلام كديانة لا يقل شأنا عن المسيحية، بل إنه أولى منها بما لدى الغرب، ليس فقط في المفاهيم والعقائد وإنما في العمران وعالم التقنية.

مع الشيخ جواد البلاغي، المؤلف الأغزر والأشهر الذي انتجته النجف في الكتابة عن المسيحية، والذي لاقت كتبه العديدة رواجا كبيرا في داخل العراق وخارجه، تطور الموقف إلى نقاش عقائدي مستفيض حول العقيدة المسيحية والعهدين القديم والجديد. وكانت إشكالية البلاغي التي على ضوئها تعاطى مع المسيحية هي ربط المسيحية بمشروع الغرب الاستعماري التبشيري. لم يكن البلاغي معنيا بالغرب المتفوق بالعمران والإدارة والتقنية، ولا بالنقاش حول أهلية الإسلام وسبقه في ذلك، بل بدفع غائلة الغرب وتهديداته التي ظن أنها تتمثل بنشر المسيحية والتبشير بها بين المسلمين! فكتب العديد من المؤلفات؛ أبرزها: الرحلة المدرسية، والهدى إلى دين المصطفى، وغرائب الأكاذيب، وغير ذلك من كتب ورسائل وجوابات.

بحلول العام 1954 دعت مؤسسة أصدقاء الشرق الأوسط الأميركية لعقد مؤتمر حول الإسلام والمسيحية يبحث سبل التعاون في مجال الأهداف والخصوم المشتركين بين الديانتين، وجاء في بطاقة الدعوة الموقعة باسم كارلند إيفانز هوبكنز أن أبحاث المؤتمر ستكون محصورة في (النواحي الروحية والقيم المثلى التي وردت في تعاليم الدين مبينة عقم الفلسفة المادية الفانية). كان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من ضمن الشخصيات الإسلامية الخمس والعشرين المدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر، ولكنه اعتذر من الحضور واكتفى بكتابة رد نُشر لاحقاً تحت عنوان (القيم العليا في الإسلام لا في بحمدون). على ما يبدو فإن هوبكنز كان مدركاً لحجم التحديات التي ستواجهه في عقد المؤتمر، لذا سعى إلى التخفيف من أجواء الارتياب به وبمؤسسته بالطلب من كاشف الغطاء (الاستعلام) عن مؤسسته وأهدافها من عدة شخصيات عراقية وطنية مرموقة على رأسها الدكتور محمد فاضل الجمالي. إلا أن هذه المحاولة لم تنفع كثيراً، وبقي كاشف الغطاء مصرّاً على عدم التمييز بين الأهداف البحثية، والأخرى السياسية، لهذا المؤتمر. النقطة المثيرة للاهتمام في رد كاشف الغطاء أنه ربط دعوة الحوار المسيحي / الإسلامي بأمرين: 1/ سياسات الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، في العالم الإسلامي. 2/ والفكر المادي الذي يمثله الغرب! متغاضياً عن فكرة (نقد الفلسفة المادية) التي كانت الأساس لإقامة المؤتمر ووضع برنامجه الموسع. مع كاشف الغطاء كَفَت المسيحية عن كونها تحدياً عمرانياً وتقنياً ونهضوياً (كما هي إشكالية الشهرستاني)، أو تحدياً عقائدياً تبشيرياً (كما هي إشكالية البلاغي)، وتحولت إلى جزء ضئيل وهامشي في صراع دولي بين سياسات وفلسفات عالم منقسم إلى غرب وشرق (الشرق هنا هو الاتحاد السوفياتي).

هذا الموقف الأخير لكاشف الغطاء سيتعمق أكثر مع صعود الإسلام السياسي في المنطقة، وتنظيره المستمر للعلاقة مع الغرب بأنها علاقة صراع حضاري تكون المسيحية - على الجانب الغربي - جزءاً مدجناً فيه. لقد ظل الإسلام السياسي عاجزاً عن تطوير مقاربته للمسيحية في سياقها الغربي، فلم يفهم التحولات المنهجية التي مرت بها (وهذا نكتشفه من خلال تشبثه بترديد نفس النقد اللاهوتي الكلاسيكي التراثي القديم للمسيحية)، كما لم يفهم طبيعة حضور الدين في المجالين (العام والخاص) داخل الدول الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة فكريا.

الْيَوْم، وبالتزامن مع الإعلان عن زيارة البابا فرانسيس للعراق، وتضمن جدول برنامجه اللقاءَ بالمرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف، برزت إلى السطح عدة تحليلات لهذه الزيارة وأهدافها وما ينبغي على المرجع السيستاني فعله وقوله. ومع أن الزيارة البابوية ليست حدثاً سياسياً، إلا أن صرعات المنطقة تسيس كل شيء أو تحاول البحث عن دلالاته السياسية. التيارات غير المرتاحة للزيارة تحاول أن تصنف الزيارة على أنها انحياز لاتجاه الفكري والسياسي الذي يمثله ويدعمه المرجع السيستاني. وأهم ما يمثله السيستاني اليوم، بالإضافة إلى كونه فقيهاً ومرجعاً دينياً للعديد من الناس في العراق وخارجه، هو الثقافة التي تبناها خطابه السياسي الإرشادي من الدعوة إلى الاستقرار السياسي في بلدان المسلمين واحترام سيادة الدول وحض المجتمعات على الاندماج في هويتها الوطنية والتعايش البنّاء مع محيطها الاجتماعي المحلي مع تطوير المشاركة السياسية عبر الحوار، والتصالح مع العالم دون الدخول في صراع وتصعيد للتوترات. حين يختلف البعض مع السيستاني حول أحداث المنطقة وتفسيرها وكيفية التعاطي معها يتحول ذلك الاختلاف إلى استفزاز من كل موقف يمكن تأويله على أنه موافقة للرؤية السيستانية. وفي هذا السياق فقط يمكننا فهم حملة التوجس من، والتشكيك في، غايات زيارة البابا للعراق ولقائه بالسيستاني. وهذه الحملة بلغت من الانفعال حداً أنها أخذت تستهدف شخص المرجع السيستاني والبابا فرانسيس أو مطالبتها بتحديد موقفهما الصريح (وهو في الحقيقة مطالبة بتبني موقف الاتجاه المخالف للزيارة) من مجمل الملفات السياسية الشائكة في المنطقة والعالم، بما فيها تلك القضايا الدولية العالقة منذ عقود!!

إن الشيء المميز في لقاء هاتين الشخصيتين الإصلاحيتين المنتميتين إلى أكبر ديانتين في العالم هو تقارب رؤيتهما في التركيز على الجانب الروحاني / القيمي للدين، وفصلهما بين الحقوق المدنية والسياسية للمجتمعات، والتي تستحق الدعم والمساندة، من جهة، والانخراط المباشر في الصراعات الإقليمية والدولية للأنظمة وأجندتها المحكومة بالمصالح القومية الخاصة بتلك الدول، من جهة أخرى. إنها المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة للمرجعية الدينية في النجف أن تصنع بداية تاريخية جديدة للعلاقات الدينية بين الإسلام والمسيحية قائمة على خلق مفهوم مختلف للتدين، تدين حقوقي يعنى بتنمية فهم القيم والحقوق المدنية بديلاً عن أنماط التدين الأخرى المنغمسة في شؤون السياسة أو جدالات العقائد. إنها فرصة! ولقد حان الوقت لأن تجرب النجف - بوصفها عاصمة التشيع في العالم وأحد أهم مراكز الفكر الديني في العراق - موقفاً آخر في التعاطي مع المسيحية والعالم المرتبط بها يختلف عن المواقف الثلاثة التي أشرنا لها فيما تقدم.

نقلاً عن "المدى"