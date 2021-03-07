زيارة البابا والسقوط الثاني لداعش

هي صورة عنيفة جدا بالنسبة لداعش، ولمعتنقي فكره الهمجي، ومن يدورون في فلك ذلك الفكر الذي لم يمت. صورة بابا روما يقف في قلب الموصل الذي أعلن منها زعيم التنظيم الإرهابي يوماً دولة الخلافة المزعومة. داعش الذي أصدر تهديداً مباشرا بـ"فتح" روما وإسقاط البابا، يرى البابا واقفاً في عاصمته المفترضة. إلا أن ذلك الرجل ليس فاتحا ولا منتصراً، هو أيضا منهزم في معارك أخرى، لكن طيفه فوق سهل نينوى يؤكد البديهي: حروب الأديان، لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين.

أما صورة الرجال والنساء يرقصون ويزغردون في ساحة "حوش البيعة" في قلب الموصل، لا تعبر بدورها عن الانتصار على داعش، بل عن اعتراف العالم بحقهم في جذروهم، بقدر حقهم في أجنحتهم التي استخدموها كثيرا، ليهربوا من تلك الجذور. هكذا هم الذين تلفظهم لعنات الشرق الأوسط، تحولوا من مهاجرين إلى مهجرين، يمزقهم الصراع بين الجذور والأجنحة.

وبالحديث عن الجذور، يمثل العراق من شماله إلى جنوبه، الجذر المشترك للحضارات الإنسانية، وللأديان الموحدة. بزيارة "أور"، أراد الفاتيكان من دون شك أن يبني على ذلك الجذر المشترك، والذي لطالما جسدته شخصية أبي الأنبياء، إبراهيم. العراق للمفارقة أيضا، يمثل اقتتال الأديان بقدر ما يرمز لتلاقيها في الجذر. فقد سمم القتل والتهجير والاستعباد مياه الفرات في زمن داعش، وسمم الاقتتال السني الشيعي العبثي مياه دجلة بجثث المجهولين الذي قتلوا عبثاً، بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، ليس باسم الدين فحسب، بل باسم الطائفة.

وبقدر ما يذكرنا العراق بقدرة متشددين على اختطاف الدين، من هنا قول البابا الأرجنتيني الآتي من أميركا اللاتينية حيث رقصت الكنيسة تارة مع الطغاة ومع الثوريين طورا آخر، إن "الإرهاب خيانة للدين"، يذكّرنا العراق أيضا بالوزن الهائل للدين في حياة الشعوب. رجلان هرمان في منزل متواضع في النجف، البابا والمرجع الأعلى علي السيستاني، يدعوان للاحتفاء بالتعددية وصونها. الأول يأتي من "أممية" الفقراء، والثاني من "أممية" الضعفاء، ومن "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى"، وفي الأمميتين المسيحية والإسلامية، مكان للآخر.

والحقيقة أن الشرق العربي متعدد في أصله وفي كل فصول تاريخه. التعددية المتصالحة في غالب الأحيان، والمتصادمة أحيانا، هي السمة الثابتة في تاريخ الشرق الأوسط. وهم الصفاء الثقافي والديني راود البعض في الغرب قبل الشرق، فولدت الأمم القومية في أوروبا، ثم تحولت أيديولوجيات قاتلة، كان يفترض أن تدفن في مقبرة هتلر المجهولة، لكن لم تمت. التعدد متجذر في بلاد الشام، وفي ما بين النهرين، وحتى في الجزيرة العربية وشمال أفريقيا. ومن هنا، ليس في دولة داعش المزعومة إلا قطعا للمنطقة برمتها عن جذور تاريخها، فتموت.

وهم الصفاء يأخذه الكثيرون أيضا إلى النطاق الفردي، فيخيل لذلك البعض أنه واحد في هويته، صاف في تعريفه وتجانسه مع جماعته المتفوقة التي تملك الحقيقة والمشروعية الدينية والتاريخية. والحقيقة أن الإنسان، كل إنسان، متعدد. فالهوية مركبة، طيعة، لينة، تكبر بقدر ما يسمح لها صاحبها، وتصغر بقدر ما يسجنها. في "الهويات القاتلة"، يكتب أمين معلوف أن "الهوية لا تُمنح أبداً مرة واحدة نهائية، هي تبنى وتتغير طول فترة الوجود". يقول أيضا "إن نظرتنا للآخر هي التي تسجنه في انتماءاته الضيقة، ونظرتنا أيضا هي التي تحرره". لا صفاء في الهوية، لا الوطنية، ولا الفردية، وبذلك تصبح التعددية بديهية، لا بل إيجابية لصناعة الحياة.

وبالعودة إلى زيارة البابا، في هذه المنطقة، المسيحي فيه شيء من الإسلام، بقدر ما يتشارك مع المسلم حضارته ولغته، هو المستفيد من تقدمه الاجتماعي والفكري والاقتصادي، وهو الضحية الأولى لسقوطه في براثن التشدد والانغلاق. والمسلم فيه شيء من المسيحية، بقدر ما يتشارك معه الجذور الألفية لأغنى منطقة بالتراث الإنساني الذي صنع المنطقة برمتها، وصنع ثقافاتها المتناحرة. ترنح التعددية في عواصف السياسة، سمح مثلا برحيل ثمانمئة ألف يهودي من دول المنطقة المحيطة بإسرائيل، إلى إسرائيل، أكثر مما تهجر من الفلسطينيين في العام 1948. تلك كانت نقطة أيضا في رصيد المؤمنين بالصفاء.

وفي النهاية، قد يشعر بعض الألفيين أو من هم أكبر منهم، بأنهم مسؤولون عن العالم كما ورثوه. باسم الهوية والانتماء، يفسرون عالمهم، يبررون خيارات "قبائلهم" فهم سجناء الهوية الصافية. لكن الواقع، أن المولودين في القرن الحادي والعشرين، لا يجب أن يشعروا بأنهم مسؤولون عن العالم كما ورثوه، فقط عن العالم كما سيكون، بعد خمسين أو مئة سنة.