هل النظرية أقل من الحقيقة العلمية؟

وصلتنى هذه الرسالة المهمة من الباحث السورى حسن عيسى يرد فيها على مَن يقللون من النظرية العلمية وأهميتها وأنها ليست حقيقة مثلما يقولون عن التطور أنه مجرد نظرية، تقول الرسالة:

يجب أن نميز ما بين كلمتى فرضية ونظرية اللتين نستخدمهما فى الحياة العادية وتعنيان نفس المعنى تقريباً وهو «طرح غير مثبت بعد» وعندها يصح أن تقول عن كلام أحد ما «إنه مجرد فرضية أو مجرد نظرية» إن كنت تعنى بهذا أن كلامه مجرد رأى غير مثبت... لكن إضافة صفة «علمية» لأىّ منهما فهذا يغير المعنى والاستخدام تماماً.

فالفرضية العلمية Scientific Hypothesis هى إحدى مراحل المنهجية العلمية (خاصة التجريبية) وتأتى بعد مرحلة الملاحظات والمشاهدات لظاهرة ما Phenomenon والفرضية العلمية هى عبارة عن تفسير مقترح Proposed explanation أو تفاسير علمية تحاول أن تشرح هذه المشاهدات والملاحظات بناءً على تحليل علمى وتفكير تحليلى واعتماداً على ما تطرق إليه العلم حول هذه الملاحظات أو شبيهاتها ضمن ما يسمى بـScientific Background & Literature Review ولكنها ما زالت فرضية علمية لأنه لم يتم اختبارها وإجراء التجارب عليها.

أما النظرية العلمية فهى المرحلة التى تأتى لاحقاً بعد تقسيم الفرضية العلمية إلى أجزاء تسهل دراستها وإجراء التجارب عليها، وبعدها تتم دراسة كل جزء منها عبر منهجية علمية Scientific approach، تتضمن تصميم تجارب Experimental Design (Design of experiments) والذى يشمل جميع العوامل المؤثرة على هذه الظاهرة وكيفية تأثير هذه العوامل على هذه الظاهرة وكيفية تفاعلها مع بعضها، بالإضافة لعدد التكرارات Replicates اللازمة لكل تجربة من هذه التجارب، ومن هذه التجارب نحصل على نتائج نناقشها علمياً وإحصائياً Statistical Hypothesis Testing لنعرف مدى صحتها العلمية والإحصائية عبر دراسة القيم الاحتمالية ومدى الأهمية الإحصائية المقاسة Asymptotic Significance، وبعدها فى حال الحصول على نتائج مهمة علمياً وإحصائياً نقوم بتكرار هذه التجارب للتأكد من أنها ستعطى نفس النتائج، وعندها نحصل على ما يمكن أن نسميه مبدئياً النظرية العلمية Scientific Theory، ولكن حتى يتم الاعتراف بها فلا يكفى أن يقتنع بها صاحبها أو أن يؤمن بها أتباع معينون بل يجب الاعتراف بها علمياً عبر تقديم النتائج كبحث لمجلة علمية محكمة ذات اعتماد أكاديمى وتعتمد مراجعة الأقران Peer Review حيث يخضع البحث للتدقيق والمراجعة والتأكد من المحتوى، وعندما تتم الموافقة عليه عندها نستطيع القول إنها نظرية علمية... طبعاً أنا هنا أركز على المنهجية العلمية التجريبية، لأن هذا الخلط يحدث كثيراً فى العلم التجريبى، ومع ذلك العلوم غير التجريبية أو الدراسات الإنسانية لها منهجيات علمية وأكاديمية لا تقل صرامة ودقة.

إذاً القول بأن شيئاً ما هو نظرية علمية يعنى أنه شىء علمى مرّ بكل المراحل السابقة وليس مجرد رأى كما فهمته أنت من كلمة نظرية... وإن كنت تنتظر من شىء ما يعتبر نظرية علمية أن يتحول إلى حقيقة علمية أو قانون علمى فاسمح لى أن أصدمك بأن هذا ليس ممكناً! فالنظرية العلمية لا يمكن أن تتحول إلى حقيقة علمية ولا قانون علمى فكل واحدة منهما تصف شيئاً ما...

فالحقيقة العلمية Scientific Fact هى الظواهر التى يمكن أن تشاهد وتقاس، والنظرية العلمية Scientific Theory هى التفسير العلمى أو الشرح العلمى لسبب حدوث هذه الظاهرة أو الحقيقة، أما القانون Law فهو وصف حسابى أو مادى لهذه الظاهرة يكون صحيحاً فى كل مرة نجربه أو نحسبه دون أن يفسر سبب حدوثها.. أى أن الحقيقة العلمية هى الشىء الذى يحدث، والقانون هو الوصف الحسابى له، والنظرية العلمية هى تفسير سبب حدوثه.

نقلاً عن "الوطن"