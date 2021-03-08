حكومات «السوشيال ميديا»



فى الأسبوع الماضى، خصصت وقتًا لاستعراض جملة من التقارير والبحوث التى تندرج تحت عنوان النظام الدولى، وتجتهد لبحث مكوناته وتطوراته واستشراف مآلاته، حيث لاحظت أن جل ما تيسر الاطلاع عليه يخفق فى تعيين ما باتت عليه شركات التكنولوجيا العملاقة، المتحكمة فى منصات «السوشيال ميديا» الرائجة، من مكانة وتعملق ونفوذ، وما يمكن أن تطرحه من تحديات على النظام الدولى وعلى النظم الوطنية فى آن.

منذ نشأت تلك الشركات وهى تزدهر باطّراد، وتزيد حصتها فى التحكم فى حياتنا وفى التأثير فى التفاعلات الدولية، ومع ذلك، فإن حركة المجتمعات والدول فى ملاحقة آثارها تبدو فى ضعف وقلة حيلة لافتة، وهى فى ضعفها هذا تبدو فى حال أفضل من تلك الحال المُزْرِية التى باتت عليها المنظمات الدولية والتوافقات الأممية فى إخفاقها فى متابعة الإيقاع اللاهث لتلك الشركات العملاقة.

لدينا فى عالم اليوم خمس شركات عملاقة، تستقر البحوث على تسميتها فى «جوجل» و«أبل» و«فيس بوك» و«مايكروسوفت» و«أمازون»، وتلك الشركات الخمس تحقق عوائد سنوية تزيد على التريليون دولار، وحينما كان العالم بقطاعاته الاقتصادية الصلبة العملاقة ينزف الخسائر الموجعة فى ظلال «كورونا» القاتمة، كانت تلك الشركات لا تتوقف عن حصد الأرباح، لتزيد أرباحها مجتمعة بنسبة تقارب الـ25%، ويحقق بعضها مثل «فيس بوك» أرباحًا سنوية تفوق الـ 20 مليار دولار، فيما تبلغ أرباح «جوجل» أكثر من 30 مليارًا. لأسباب عديدة، أضحت منصات ما يُسمى «التواصل الاجتماعى» لاعبًا رئيسيًا فى حياة الشعوب والأمم، والأخطر من ذلك أن أثرها امتد ليسهم باقتدار فى صياغة العلاقات الدولية، وهو أمر يمكن أن يكون مفهومًا، بل يمكن أن ينطوى على عناصر إيجابية، لكن الإخفاق فى ضبط أداء تلك الشركات ومعها منصاتها، التى تتكاثر كالفطر وتطرح كل يوم جديدًا، ينذر بعواقب وخيمة.

فى الأسبوع الماضى، صدر تصريح لافت عن «يوتيوب» يُلمح فيه إلى أنه سينظر فى إعادة حساب دونالد ترامب له فى حال تراجعت احتمالات العنف، بعدما حظر حسابه وفرض عليه تقييدات، كما فعل «تويتر»، الذى حرمه من مخاطبة العالم ومتابعيه الذين ناهزوا التسعين مليونًا. وقبل هذا التصريح بأسبوع، كان «فيس بوك» يخوض معركة رأسًا برأس ضد الحكومة الأسترالية، التى تبنت قانونًا يهدف إلى مشاركة هذا الموقع الشهير عوائده مع منصات الإعلام التقليدية لقاء استخدام منتجاتها الإخبارية التى تنفق الأموال لإعدادها، ويأتى «فيس بوك» ليعرضها لعملائه ويحصد من متابعاتهم لها عوائد الإعلانات وبيع البيانات، بينما لا يحصل المنتجون الحقيقيون على أى مقابل.

حينما شعر «فيس بوك» بخطورة ما أقدمت عليه الحكومة الأسترالية على أرباحه الضخمة، راح يضغط عليها بصلف واستعلاء، فحظر جميع الصفحات الأسترالية عن متابعيه، بما فيها تلك الصفحات التى تنتمى إلى جهات رسمية، والتى تعرض أخبارًا تخص السلامة والمصلحة العامة.

لم يكن أمام الحكومة الأسترالية سوى أن تمضى فى طريقها، بل هى سعت أيضًا إلى الحديث مع حكومات أخرى مثل الحكومتين الكندية والهندية للانتظام فى إجراءات تحدٍّ من تغوُّل «فيس بوك»، ولا تزال المفاوضات دائرة فى ذلك الصدد من دون التوصل إلى اتفاق مُرْضٍ لجميع الأطراف. لقد وفرت تلك الوسائط خدمات حيوية لأكثر من نصف سكان العالم، وباتت موئلًا للمعرفة والتسرية والتواصل، وهى فى نطاق خدمتها هذا أمدت البشرية بالكثير من الفوائد، لكنها فى المقابل انتهكت الخصوصية، واستباحت البيانات، واحتكرت الخدمات، وباتت الوسيلة الأشمل والأهم وربما الأكثر فاعلية للاتصال الشخصى والمؤسَّسى والحكومى، وحين اطمأنت إلى وضعها المهيمن، راحت تفرض شروطها، وتتعالى على التنظيم، وتمنع وتمنح كحكومة عالمية لا مُعقِّب على سلطانها ولا مُراجِع لما تقضى به.

* نقلا عن "المصري اليوم"