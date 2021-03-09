هناك دعاء شائع فى مصر يقول «اللهم احمنى من أصدقائى أما أعدائى فأنا كفيل بهم»، وهناك مثل ذائع يقول «إنه بأصدقاء من هذا النوع فمن يحتاج إلى أعداء». كلاهما الدعاء والمثل بالتأكيد فيهما قدر من المبالغة المقصودة لتحذير الأصدقاء من تصعيد نقاط الخلاف إلى الدرجة التى تحبط غايات ومصالح أكثر أهمية ونبلا وعائدا للطرفين. تطبيق ذلك فى الواقع يجوز على الولايات المتحدة وعلاقاتها مع دول عربية، وفى المقدمة منها المملكة العربية السعودية ومصر؛، واستخدام واشنطن بكافة مكوناتها من مؤسسات رسمية وغير رسمية لموضوع «حقوق الإنسان» للضغط على القاهرة والرياض فيما لا يفيد لا العاصمتين ولا واشنطن، وأحيانا فإنه يؤدى إلى دعم أعداء وخصوم مشتركين.

والأمر هكذا يحتاج تحرير القضية تبدأ من حقيقة أولى وهى أن الولايات المتحدة دولة بالغة الأهمية للنظام الدولى باعتبارها قوة عظمى تقود تحالفا دوليا كبيرا يبدأ بالتحالف الأنجلو ساكسونى (الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزلندا) ولا ينتهى بحلف الأطلنطى حيث يشمل فيما بينهما الاتحاد الأوروبى وسلسلة كبيرة من التحالفات والعلاقات الأمنية والاستراتيجية، ومن بينها العلاقات بين واشنطن وكل من القاهرة والرياض وعواصم عربية أخرى. والحقيقة الثانية أنه لا يوجد خلاف من حيث المبدأ حول حقوق الإنسان، حيث انضمت العواصم جميعها إلى العهد الدولى لحقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات التى تنظمها وتراجعها هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة. ومن المبدأ العام إلى التطبيق فإنه لا يوجد خلاف بين مصر والولايات المتحدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان، والمؤكد، وهذا ما تعرفه واشنطن أيضا، أنه لا يوجد أحد فى مصر يستيقظ فى الصباح باحثا عن شخص للقبض عليه أو تعذيبه أو الانتقام منه لأن لديه رأيا أو موقفا مختلفا عن الدولة.

.. وفى حالة الجريمة البشعة لقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فإنه لا يوجد خلاف بين واشنطن والرياض على وقوع جريمة وأنها بشعة وأن مرتكبيها يستحقون المحاكمة والعقاب وهو ما حدث أمام القضاء السعودى.

موضع الخلاف هو «إشكالية حقوق الإنسان» غير المختلف عليها حينما تنصب الولايات المتحدة نفسها مدعيا وحكما وقاضيا ومفسرا ومدبرا ومهددا ومعاقبا أحيانا لإرضاء جماعات فى الساحة السياسية الأمريكية أو لأغراض انتخابية محضة، وكل ذلك إلى الدرجة التى تترك آثارا سلبية على مصالح هامة. الولايات المتحدة، وهى ترفع قضية حقوق الإنسان، تتجاهل مبدأ دوليا مهما جرى إرساؤه فى العلاقات الدولية منذ عام ١٦٨٤ عندما جرى التوقيع على معاهدة «وستفاليا» عندما تم إرساء قاعدة «عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول»، وهو المبدأ الذى ظل مستقرا حتى إنشاء الأمم المتحدة التى أقرته وجعلته واحدا من أعمدة وجودها. هذا المبدأ استند إلى ثلاثة أمور: أولها أن الدول مثل الإنسان تختلف الواحدة عن الأخرى فى درجات التطور والتغيير والتقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى التى تفرض ضرورة أن يكون أهل مكة دائما أدرى بشعابها وكيفية التعامل مع مشاكلها وقضاياها. وثانيا أن عواقب التدخل دائما سلبية لعدم الفهم واختلاف البنية السياسية. وثالثا أنه إذا كان هناك ثمة خطأ ما يحدث فيما يتعلق بحقوق الإنسان فإن الأكثر لياقة وفاعلية أن يترك الأمر للدولة ذاتها للتعامل معه. وإذا كان ذلك هو الأساس فإن التجربة الأمريكية المعاصرة تشهد أن إعادة تشكيل الدول والأمم تؤدى إلى جرائم أكثر وأفدح بكثير لحقوق الإنسان. خلال العقدين الماضيين قامت الولايات المتحدة بغزو أفغانستان والعراق، وفى كليهما أعلنت أهدافا استراتيجية أو سياسية، وأعلنت أنها سوف تقوم بإعادة تشكيل الدولتين على الفضائل الأمريكية. الآن نعرف حقيقة ما جرى، وما هى الحالة التى تجد فيها واشنطن نفسها فى معضلة كيفية الخروج من الدولتين بعد أن قامت موضوعيا بتسليم كليهما مرة لجماعات إرهابية فى أفغانستان، ولإيران فى العراق.

التجربة الأمريكية المعاصرة والقديمة تشهد أن التجاوز فى حقوق الإنسان يحدث أحيانا نتيجة خروج عناصر من الدولة على القانون والقواعد المقررة للتعامل مع مواقف بعينها. وأثناء حرب فيتنام، فى صباح يوم ١٦ مارس ١٩٦٨ قام الملازم «وليام كايلى» وجنوده بتطويق قرية «ماى لاى»، ثم قام بجمع القرويين العزل وأمر بإضرام النار فى بيوتهم وقتل كافة السكان. لاقى ما بين ٣٠٠ و٥٠٠ مدنى مصرعهم فى هذه المجزرة. وبعد مرور عام على تلك الأحداث وفى شهر مارس من سنة ١٩٦٩ قام الجندى «رينولد ريدنهاور» بإرسال رسائل إلى عدة شخصيات ومؤسسات رسمية مبلغا بذلك وكاشفا فظاعة المجزرة. وفى يوم ٢٠ نوفمبر قامت وسائل الإعلام بكشف القضية وبنشر صور الضحايا. قامت محكمة عسكرية بالحكم على ويليام كايلى بالسجن مدى الحياة غير أنه تم إطلاق سراحه بعد يوم عندما منحه الرئيس نيكسون عفواً رئاسيّا. وبعد عام من غزو العراق، وفى أوائل ٢٠٠٤ تفجرت فضيحة انتهاكات سجن أبوغريب فى العراق بحق سجناء كانوا فى السجن. وتلك الأفعال قام بها أشخاص من الشرطة العسكرية الأمريكية بالإضافة لشركات سرية أخرى. وتعرض السجناء العراقيون إلى انتهاكات تضمنت إساءة معاملة واعتداءات نفسية وجسدية وجنسية، وأفادت تقارير عن حالات اغتصاب وقتل. وبعد عرض الصور التى بينت طرق تعذيب الجنود الأمريكيين للمساجين العراقيين وإذلالهم، تمت محاكمة ١١ جنديا أمريكيا متورطين بالفضيحة.

حدثت الواقعتان- ماى لاى وأبوغريب- بعد مسيرة طويلة للولايات المتحدة بدأت رغم المبادئ السامية لإعلان الاستقلال الأمريكى باعتماد قاعدة «العبودية» فى دستور الولايات المتحدة، ولم يمض وقت طويل على قيام الدولة حتى شرعت قانون «الغرباء والفتنة» خوفا من عدوى فوضى الثورة الفرنسية إلى الدول الفتية وتهديد استقرارها. وحتى بعدما جرت الحرب الأهلية وأعقبتها التعديلات الدستورية ١٣ و١٤و ١٥، فإن ما أعطى باليمين للأمريكيين الأفارقة من حقوق للإنسان جرى سحبه عن طريق قوانين «جيم كراو» التى قامت على قاعدة «متساوون ولكن منفصلون» التى احتاجت قرنا كاملا حتى يأتى قانون الحقوق المدنية ليرفع الكثير من الظلم وليس كله، ففى العام الماضى وجد شرطى أمريكى أن من حقه أن يضع ركبته على القصبة الهوائية للأمريكى الإفريقى «جورج فلويد» لكى يلفظ أنفاسه مختنقا بينما عدسات التليفزيون تقوم بالتصوير. وللحق فإنه فى كل هذه الحالات كان هناك استنكار وإدانة من الأمريكيين، وكان الجهاز القضائى الأمريكى يعمل، ولكن كانت التجربة الأمريكية تأخذ وقتها للنضج، وبالطبع فإنه لا أحد طالب بإنشاء لجنة دولية للتحقيق أو المراجعة، أو حتى استخدم هذه الوقائع لكى يضع أحكاما نهائية على الولايات المتحدة أخلاقيا وسياسيا. ولا جرى ذلك أيضا بعد الأحداث «المؤسفة» لاقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى فى السادس من يناير الماضى حيث بات واضحا أنه من الممكن حتى فى الولايات المتحدة أن تنمو جماعات يمينية وفاشية، وأنه من الممكن أن تكون حقيقة حرية التعبير هى حرية التحريض، وحقيقة حق الاجتماع والتظاهر هى تصريح بتدمير المنشآت العامة ومنع المؤسسات من القيام بعملها. كل ما تحتاجه الولايات المتحدة لكى تفهم مصر والسعودية هو أن تنظر فى المرآة.

نقلا عن "المصري اليوم"