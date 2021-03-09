الإيزيديات وقانون الجبر المنقوص

الدولة مكلفة دستورياً بحماية مواطنيها، وفي حالة العجز عن توفير الحماية تلك، فإنها ملزمة بجبر الضرر الذي يصيب المواطن جراء التقصير في توفيرها، وما حصل للإيزيديات الناجيات من ضرر جسيم يندرج ضمن أحكام الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لذا فهو يملك الأولوية في المعالجة.

صدور قانون من قبل السلطة التشريعية باسم ( قانون الإيزيديات الناجيات ) الذي يعد عملاً حسناً ومطلوباً في الوقت ذاته. إذ عرّفهن القانون بأنهن: ( النساء الإيزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش بعد 10 \ 6 \ 2014 وتحررن بعد ذلك ). أما أهداف القانون فهي : 1 – تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً. 2 – تأهيل ورعاية الناجيات. 3 – تأمين حياة كريمة. 4 – إعداد وتأهيل البنى التحتية لمناطق الناجيات. 5 – إعداد الوسائل الكفيلة لدمجهن في المجتمع، فضلاً عما تقدم فان الناجية تمنح راتباً شهرياً مع قطعة أرض لأغراض السكن والقبول في الدراسات استثناء من شروطها، مع الأولوية في التعيين لدى المؤسسات التابعة للدولة.

ويلاحظ على نصوص القانون هذا جزالة التعويض المادي للناجية، الذي تضمن توفير من قطعة أرض لأغراض السكن، وراتباً شهرياً وامكانية التعيين في دوائر الدولة وغيرها من الامتيازات الأخرى، على اعتبار أن الضرر الذي حصل لهن قد أنشأ التزاماً في ذمة الدولة – جراء تقصيرها – ذلك الالتزام يلزمه جبر الضرر من قبل الدولة. وحسبما يفهم من نصوص القانون – إنها تنحى في جبر الضررعلى المسؤولية التقصيرية الواردة نصوصها في القانون المدني. وهذا يعني اختصاراً أن الحلول المطلوبة للمعالجة لا تخرج مجرد علاقة بين دائن ومدين، وإن المدين عندما يغدق بالتعويض المادي على الضحية يكون قد أبرأ ذمته من الالتزام الذي علق بها جراء التقصير. في حين أن موضوعاً كهذا لا يندرج تحت أحكام النظرية العامة للالتزامات التي تزخر بها القوانين المدنية باعتبارها قانوناً خاصاً، لكون هذه الوقائع لها تكييفات قانونية أخرى يكون نطاق سريانها ضمن أحكام القانون العام بشقيه: الدستوري الذي يلزم الدولة بحماية مواطنيها، والقانون الإداري الذي يُلزم الدولة بحسن إدارة العلاقات في المجتمع.

هذه النظرة القانونية المبتسرة التي حملها المشرع في هذا القانون همشّت الجانب النفسي المهشم للناجية، وذلك بالميل للتعويض المادي وتهميش الجانب المعنوي. ومعلوم أن النساء قد تعرضن للاختطاف والاضطهاد والبيع كرقيق والاحتجاز في الأسر والسبي والتعذيب والاغتصاب، وأصبن بأمراض عديدة جراء الاغتصاب الممنهج، وحملن وولدن أطفالاً من دون أباء، وقتل الأب والأخ والزوج أمام أعينهن، وأخيراً وليس أخراً فرض عليهن الإسلام ديناً. إنهن وفي مثل هذا الوضع النفسي المنكسر جراء الصدمات النفسية المتلاحقة، فضلاً عن الشخصية المحطمة جراء الوصمة المرافقة للاغتصاب، لايمكن أن يكون الراتب الشهري أو قطعة الأرض أو أي تعويض مادي، مهما علا شأنه أو ارتفع ثمنه، أن يكون سبباً لترميم الحالة النفسية المهشمة للضحية، ولا يفضي ذلك الى براءة ذمة الدولة جراء التقصير في منح الحماية.

كان الأمل يحدونا أن يولي المشرع في قانونه هذا الجانب الأهم في هذا الموضوع، من خلال النص على بناء مؤسسي رصين ومتخصص يوظف لإعادة التأهيل، يتضمن الدعم النفسي لترميم ما انكسر ودمج الناجية في المجتمع لمعالجة الآثار السلبية التي علقت بها، حتى لو استغرق التأهيل أمداً أطول، لأن العبرة بالنتائج الإيجابية وتحقيق الأهداف. البناء المؤسسي هذا يجب أن ينشأ بخبرات متخصصة من داخل الوطن ومن خارجه، وترصد له الإمكانات اللازمة المتوازية مع حجم الضرر الذي فتك بالناجيات، قادراً على وضع البرامج التأهيلية ورسم الخطط اللازمة لأداء العمل. ويعهد التنفيذ الى الأطباء والكفاءات المتخصصة بعلم النفس وعلم الاجتماع مع الكوادر المتخصصة بالمعالجين النفسيين، لكون القانون بنصوصه الحالية يهمل الجاني الأهم الذي يتطلب الأولوية، وأن بقاء هذا القانون على الحالة الحالية تنطبق عليه المقولة التي تقول: ( لا تعطيني سمكة بل علمني الصيد ).

نقلاً عن "المدى"