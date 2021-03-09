الخلل الإخواني والإرهابي الكيوت

خرج علينا الإخوانى هيثم أبوخليل ليذكّر العالم بالذكرى السادسة لإعدام أول معتقل سياسى بعد ٣٠ يونيو!! هل تعرفون، يا سادة، من هو المعتقل السياسى المظلوم الكيوت؟ إنه القاتل محمود رمضان الذى كل جريمته - يا عينى - أنه ألقى بطفل من فوق سطوح عمارة فى سيدى جابر، فسقط متهشماً ومات على الفور، جريمة بسيطة جداً يا حاج هيثم، الإخوان الذين راهنوا على ذاكرتنا السمكية المثقوبة، أقاموا الدنيا حينها ولم يُقعدوها على إعدام هذا الإرهابى، ويأتى الآن إخوانى من جحره التركى الثعبانى ليعلن لنا أن محمود رمضان معتقل سياسى لم يفعل شيئاً، مجرد رمى طفل من على السطح، رماه بكل رقة وحنية، كان يدربه فقط على أعمال السيرك والقفز بالمظلات!! ماكانش قصده يا حرام!!

هل القاتل من الممكن أن نطلق عليه معتقل سياسى؟ هل رمى الأطفال وتهشيم عظامهم خلاف سياسى، هل رفع علم القاعدة والتحريض على أطفال مختبئين فى خزان العمارة من الرعب والفزع هو نوع من المعارضة؟ البجاحة الإخوانية المدهشة هى أنهم يعلنون أنه برىء ونحن جميعاً قد شاهدناه صوتاً وصورة لايف على الشاشات وهو ينفذ جريمته الخسيسة!! وبرغم ذلك يريدون إقناع العالم بأنه شهيد وأيقونة ومعتقل سياسى ومعارض سلمى!!

أحياناً يضطر الإنسان إلى الحديث فى البديهيات طالما وصل الغباء الإخوانى إلى هذا الحد، لذلك لا بد أن نذكّر القراء بأن هذا المجرم قد مر بكل الخطوات القانونية فى المحاكمة، بعد القبض عليه فى بلطيم حليق اللحية لتضليل الشرطة، ولنحكِ عن تلك الخطوات حتى لا ننسى ولا يضحك علينا أحد، اعترف المتهم بإلقاء صبية من معارضى محمد مرسى من فوق أسطح أحد العقارات فى منطقة سيدى جابر فى الإسكندرية، راوياً ما حدث بالتفصيل. فى 29 مارس 2014.. أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية قراراً بإحالة أوراق المتهمين فى قضية إلقاء الأطفال من أعلى عقار سيدى جابر لمفتى الجمهورية، وتأجيل محاكمة باقى المتهمين فى القضية إلى 19 مايو 2014.. أيّدت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبداللطيف، الحكم بإعدام محمود حسن رمضان، المتهم الرئيسى فى قضية إلقاء الأطفال من فوق سطح أحد العقارات بالإسكندرية، والذى ينتمى لإحدى الجماعات التكفيرية، بعد موافقة المفتى على إعدامه. 22 يوليو 2014.. قررت محكمة النقض تحديد جلسة 5 فبراير للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من المتهمين الصادرة ضدهم أحكام من محكمة جنايات الإسكندرية، بالإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة فى القضية. 5 فبراير 2015.. قضت محكمة النقض برفض طعن 58 متهماً، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من 7 سنين إلى المؤبد، فى قضية «إلقاء الأطفال من سطح عقار الإسكندرية». فى 7 مارس 2015.. أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم الإعدام شنقاً على «محمود حسن رمضان عبدالنبى»، المتهم بإلقاء الأطفال من أعلى عقار فى محافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب لتنظيم «الإخوان» عقب عزل الرئيس محمد مرسى، وأضافت أنها نفذت الحكم تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة، عقب استنفاد جميع مراحل التقاضى، وبعد أن أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.

وبعد كل هذا يخرج علينا الإخوان ليصفوه بالمعتقل السياسى.

نقلا عن "الوطن"