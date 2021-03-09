الكويت.. في أثواب الردع

هذا المقال يكمل ما سجّلته في الأسبوع الماضي عن دروس الغزو ومدى الاستجابة الكويتية لواجبات هذه المرحلة، التي من المؤكد، تختلف عما قبل، وأهم مستجداتها يتجسد في أثواب الردع، وهو زي جديد، ولأننا في فصل التأقلم والتعرف على العناصر المستجدة في دبلوماسية الكويت، فمساعينا تدور حول إبراز محتوى الكويت بعد التحرير، وشرح هذا المحتوى، الذي يسحب الكويت إلى ذهنية مخالفة عن الماضي، ويبث ثقافة تستوجب جهداً كبيراً للتأقلم معها، وبإيجاز أشير إلى الضروري منها..

أولاً: الحياة في مناخ الكويت الحاضر، تأخذ البلد ومواطنيه إلى ثقافة جديدة، أكثر ارتياحاً من الماضي، وأكثر اطمئناناً، وربما أكثر ثقة، لأنها من ضرورات الانسجام مع الإملاءات التي تفرضها شروط الاستقرار في هذا الإقليم المضطرب، فلا بد أن نعترف بأن آليات الاستقرار وتأمينات الاستقلال التي وظفناها في الماضي نبيلة وراقية، لكنها غير مؤثرة، ففيها الكثير من المثالية والكثير من الثقة بحسن النوايا التي لا تعرف أسرار ما تحت الستار، فقد كنا من المعتقدين بأن الأخلاقيات العربية المدونة في التراث، والتي تشربنا بمعانيها، توفّر لنا الضمان لاستمرار حياتنا المستقرة والهادئة، مع اعترافنا الصامت بأننا بنينا الاطمئنان معتمدين على أخلاقيات الآخرين، وكانت الصدمة قاطعة عندما وقفنا على بشاعة الحقيقة.

ثانياً: كنا نتوهم أن مظلة الأمن التي يوفرها التحالف لشركائه في أوروبا وآسيا وفي بقاع العالم، تأتي على حساب الاستقلال، وتقوض الحرية، وتلوث السمعة، ولم نكتف بالصمت وإنما كنا ننتقد من يأنس لمفاهيم هذه التحالفات، مع أن المظلة الآمنة تحمي أكثر من نصف شعوب العالم، وكنا ندخل في حلبات المواجهة مع دول كبرى في المحافل العالمية، ليس دفاعاً عن مصالحنا، وإنما عن قضايا عربية عامة لها أهلها، وأتذكر أن وزير خارجية سلطنة عمان السابق السيد «يوسف العلوي» أخبرني، عندما كنت في الأمانة العامة لمجلس التعاون، بأن نائب الرئيس جورج بوش استفسر منه عن مسببات النفور الكويتي، ولم يكن عنده جواب، فسألني متوقعاً الإفاضة بالرد.

ثالثاً: أفرزت الدبلوماسية الكويتية في اعتمادها على الآليات الناعمة ثقافة لا تتفق مع واقع الكويت الجغرافي، وإنما جاءت امتداداً للفصل الطويل الذي تميز بالاستقرار في عهد الحماية البريطانية، التي أبعدت المخاطر، كما تعززت الحماية البريطانية مع المفاجأة الصادمة في ادعاءات عبدالكريم قاسم بتبعية الكويت ودفعه ليكون هذا الادعاء مادة وطنية للعراق أيام حكمه، وما رافق هذا الوجود البريطاني من انفجار المعارضة الناصرية ضد الحماية البريطانية، الأمر الذي أدى إلى مساومة الكويت في عضويتها في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة، ومن ثم انتهت الأزمة بوضع سلامة الكويت واستقرارها وديعة في ملفات الجامعة العربية، ومنها جاء التكيف مع ذلك الوضع الهش، الذي عرّض الكويت للمساومة والابتزاز، ولمحاولات التبعية بعد مجيء البعث بقيادة صدام حسين ونواياه في جعل الكويت ملحقاً للعراق.

رابعاً: كان هناك تباعد واسع بين ما تشكله الكويت من إغراءات للدول الطامعة، وبين ما تملكه من آليات للدفاع عن سلامتها لصد شهية الطامحين والمغامرين، فقد ولدت الكويت بتاريخ بحري وبري أولوياته البحث عن الأرزاق، ولم تكن تملك المحتوى الدفاعي المحافظ على السيادة، وإنما ترك ذلك منذ الاستقلال وانسحاب بريطانيا لمحتوى الدبلوماسية الناعمة، التي تسيد مناخها الارتخاء الأمني والرفاه المعيشي، كل ذلك وسط قناعة شعبية مرتاحة غير معارضة، لم تحتج ولم تطالب بالبحث عن آليات الردع المؤثرة، ومنها تأسس في الكويت الشعور العام بالاعتماد على الجدارة السياسية وآلياتها، ولذلك تحولت الكويت إلى صيد سهل الابتلاع عندما اشتد غضب أبالسة بغداد عليها وعلى أهلها.

خامساً: لا أشك في أن سمو رئيس الوزراء، وسعادة الشيخ أحمد الناصر وزير الخارجية، على دراية تامة بمفهوم الشراكة مع الحلفاء الإستراتيجيين وواجبنا تلاقي المصالح وتقارب السياسات والمواقف، كل ذلك لا يغيب عن البال، لكن هناك جانب القيم الإنسانية العالية التي لها اعتبارات لدينا ولدى الشركاء الإستراتيجيين، فسيادة القانون وحكم الدستور والاستنارة الفكرية والسلوكية وآدمية الإنسان وحقوقه، دور المرأة في القرار وأنشطة المجتمع المدني، هذه حقيبة فيها مبادئ هي عنوان الدولة الحديثة، وفيها سلوكيات هي قواعد التعامل، علينا رصدها والسعي لاقترابها من التناغم مع تراثنا ودستورنا، فلا تكتمل الشراكة بتجاهل هذه الحسبة في معادلة العلاقات مع الشركاء، فلا مفر من التكيف مع المستجدات لنرسم خليطاً يتزاوج فيه الناعم بالخشن والعابس.

سادساً: لا مفر من تجنيد الدبلوماسية البرلمانية كعضيد مناصر للدبلوماسية الرسمية، خاصة مع الحلفاء والشركاء العارفين بمباهج الحياة البرلمانية، وقد كنا في لندن قبل كورونا مع مجموعة جمعية الصداقة الكويتية - البريطانية، وسمعت الكثير من أعضاء مجلس العموم ورجال الصحافة في لندن يتحدثون عن الأثر الإيجابي، الذي خلفته زيارة الوفد البرلماني الكويتي برئاسة رئيس المجلس السيد مرزوق الغانم، الذي كان شارحاً معاني البرلمان ومتابعاً الحياة الديموقراطية في الكويت، فالمأمورية شأن وطني جامع.

سابعاً: تتوجه الكويت نحو الشركاء الإستراتيجيين حاملة ثقل مجلس التعاون ودبلوماسيته الجامعة، التي من أولويات أهدافها استقرار المنطقة والحفاظ على سيادة الدول الأعضاء، وبما يتلاءم مع أهداف الحلفاء في مقاومة أيديولوجيات التخريب وجيوش الإرهاب «داعش» وغيرها، وتلاقي أهداف دول المجلس مع مسار المصالح لدول التحالف في منطقة الخليج، وفي تأكيد نهج الاعتدال.

ثامناً: تلتزم دولة الكويت ودول المجلس بنهج الاعتدال في الدبلوماسية النفطية مراعاة لحقوق المستهلكين لتوفر ما تحتاجه هذه الدول بأسعار تراعي العدالة في حقوق الطرفين، من دون ممارسة راديكالية ناشفة في تقدير السعر المناسب، وتولد من ذلك ثقة الكبار في نضج التعامل الخليجي في فنون إدارة النفط، فضلاً عن الدور المميز لدول المجلس والكويت من إبرازها في المساهمات التنموية لدول العالم عبر الصناديق والمؤسسات المالية العالمية وفي الإقليم العربي، حيث تتواجد بشكل مؤثر في اقتصاداته.

الترسانة الكويتية والخليجية مسلحة جيداً بآليات تلعب الدور البارز في تنمية المنطقة..

تاسعاً: وأخيراً أشير إلى دور المؤسسات التعليمية والثقافية والعلاقات التجارية بين الطرفين في صياغة المسار الناعم في المحتوى الواسع للعلاقات بين الجانبين، مع تبادلية الزيارات في جميع المجالات، وبما يعزز الديناميكية في التواصل المتنوع.

هذه وصفة موجزة لواقع الحياة الذي تعيشه الكويت وبقية دول المجلس، فيه أثقال وفيه خصال.

أختم هذا المقال باستذكار حوار تاريخي دار في الفترة التي كانت قيادة العراق تهدد الكويت، عندما اجتمع المجلس الوزاري في الرياض لمناقشة التسلط العراقي وتهديداته، كان المرحوم الشيخ صباح الأحمد يشرح تسلسل التهديدات وتلاحق المذكرات للوزراء، فتوقف عندما قدم الوزير الإماراتي رأياً قاطعاً حول الموضوع، قائلاً للمرحوم الشيخ صباح الأحمد، إذا أردت أن تتخلص من تهديدات النظام العراقي، فعليك أن تعمل مثل ما عملت الإمارات تجاه التهديدات، فسأله عن المطلوب، فرد الوزير الإماراتي «رتب مناورة مشتركة مع الجيش الأميركي»، كنت أتابع ذلك الحوار وأعرف استحالة النصيحة، لأن الكويت خرجت من أزمة قاسم بتدبيرات عربية عبر الجامعة العربية وتعايشت مع الدبلوماسية الناعمة، واعتادت على خشونة المداخلات العراقية، وليس في استطاعتها هضم ذلك القرار.. حياة الكويت فيها الكثير من العبر.

نقلاً عن "القبس"