أخذتُ «التْيانة»

في شهر فبراير الماضي انتهيت من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم كوفيد بحمد الله تعالى، وكانت تجربتي موفقة وسلسة وأُعجبت بأداء الطاقم الطبي في تسهيل الاجراءات، وحسن استقبال المراجعين وعنايتهم البالغة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. تحتم علينا قيم الأمانة الإشادة بجميع جهود الطواقم الطبية التي تواصل عملها المضاعف منذ أكثر من عام خدمة لوطننا الغالي وحماية للأرواح. ونخص بالدعاء العاملين في الصفوف الأولى من الشهداء الكويتيين وغيرهم الذين أصيبوا بمرض كورونا، وهم يؤدون عملهم الإنساني النبيل.

من معاني التطعيم في اللهجة الخليجية القديمة: «التْيانة» وقد تُلفظ «التَّوْتِين» و«التيتين»، وانقسم الناس في السابق إلى مؤيد ومضاد لأخذ اللقاحات الفعالة ضد وباء الجدري وسائر الأمراض المعدية. وفي الوقت ذاته كان من تداعيات مقاطعة التطعيم (التيانة) استفحال الأمر، واتساع دائرة الإشاعات، وتعرض بعض الأطفال يومها إلى فقدان البصر كما حدث مع الأديب عبدالرزاق البصير رحمه الله. واليوم يكاد يتكرر ذلك النقاش حول جدوى وفاعلية وسلامة أخذ لقاح ضد نازلة كورونا المستجد. المتأمل في تاريخ الحركات المضادة للتطعيم حول العالم يجدها ترتكز على «اعتراضات صحية، ودينية، وعلمية، وسياسية» وفقا لدراسات جمعية الأطباء في فيلادلفيا التي حرصت على انشاء موقع على الشبكة العنكبوتية العالمية بعنوان: تاريخ التطعيمات ليكون موردا ومرجعا تعليميا. حرصت الجمعية المذكورة على معالجة موضوع التاريخ والمجتمع، وعلوم اللقاحات، ومعلومات عن التطعيم، وعرض البحوث، وبيان المفاهيم الخاطئة حول اللقاحات من مثل زعمهم: «الأشخاص المطعمون يمرضون أكثر من الأشخاص غير المطعمين».

إن المعلومات الصحية الخاطئة تشغب على رؤية الناس وتشوش الحقائق وتثبطهم عزيمتهم عن أخذ التطعيمات الآمنة. والجدير بالملاحظة أن آفة بعض المواقع الإخبارية الجري خلف السبق الصحافي ولا تكترث كثيرا بصدق المصدر، ولا تهتم بأهمية تضافر الجهود لمكافحة الأمراض عبر حث جميع أفراد المجتمع على التطعيم المقوي للجهاز المناعي للإنسان. الناظر في تاريخ التطعيمات وأنواعها والتيارات التثبيطية المضادة يكتشف بوضوح خطورة المفاهيم الخاطئة عن اللقاحات فهي من أبرز أسباب احجام الناس عن أخذ اللقاح. ويترتب على ذلك ضرورة نشر الوعي الصحي الصحيح ليصبح العلم مرتبطا بالحياة، موجها له.

بناء على أدبيات منظمة الصحة العالمية «تعدّ جائحة مرض فيروس كورونا أول جائحة في التاريخ تُستخدم فيها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على مثل هذا النطاق الواسع... إن التكنولوجيا التي نعتمد عليها للتواصل والاطّلاع تفسح المجال لوباء معلوماتي مضخّم ما فتئ يقوّض جهود الاستجابة العالمية ويهدد التدابير المتخذة لمكافحة الجائحة... وهذه المعلومات الخاطئة والمضللة من شأنها أن تؤدي لإلحاق الضرر بصحة الناس الجسدية والنفسية... ويهدد قدرة البلدان على وقف مسار الجائحة».

إن البيانات المغلوطة؛ وباء معلوماتي كالسيل الجارف يجتاح الأمن المجتمعي، ويُبعثر جميع تدابير الصحة العامة. ولأن لكل داء دواء فستُطوى صفحات هذه الجائحة، ومن المهم المحافظة على صحة الفرد والمجتمع وأخذ العبرة على نحو أفضل، ووفق سياسات وطنية أشمل.

نقلا عن "القبس"