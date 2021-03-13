الملكة أوبرا و"خبطة" العمر

في حديقة فيلتهما في كاليفورنيا، جلس الأمير هاري وميغان ماركل يرويان لملايين المشاهدين حول العالم، قصة معاناتهما مع العائلة المالكة في بريطانيا، ويكشفان عما كان يدور خلف أسوار قصر باكينغهام.

أظهرت المقابلة زوجين غير سعيدين، وإن كانا يعيشان في قصر. تحدثت ميغان عن أفكار انتحارية ومخاوف على صحتها، وهاري عن علاقة سيئة بوالده الأمير تشارلز، الذي وصل إلى درجة عدم ردّه على اتصالات ابنه.

كانت القنبلة التي فجرتها المقابلة في وجه باكنغهام متوقعة، بعد "الانقلاب" الكبير للأمير هاري على عائلته، وحرقه كل الجسور معها مع انتقاله مع زوجته إلى منفى اختياري في الولايات المتحدة، الا أن دويها جاء أكبر مما كان يخشاه القصر.

أحدث قول دوقة ساسكس إن أحد أفراد العائلة سألها عما يمكن أن تكون سمرة بشرة ابنها آرتشي عند ولادته، صدى تجاوز كل التوقعات، وتخطى حدود بريطانيا الى المستعمرات الكاريبية السابقة حيث علت أصوات تطالب بإسقاط صفة الملكة كرئيسة للدولة. وفي أوستراليا، جدد الجمهوريون حملتهم لفسخ الروابط الدستورية مع المملكة المتحدة، وسادت خيبة كبيرة بين الكنديين.

شكلت الاتهامات بالعنصرية تحدياً مباشراً لصورة بريطانيا الحديثة نفسها. ففي المملكة المتحدة اليوم، يتحدر إثنان من أكبر أربعة مناصب من أقليات إتنية، وواحد من كل عشرة أعضاء في البرلمان هو من غير البيض. وغالباً ما تظهر الاستطلاعات أن بريطانيا هي من أقل الدول الأوروبية عنصرية في ما يتعلق بالسلوك الاجتماعي أو التحرش أو التمييز.

لن تهدأ سريعاً عاصفة ميغان وهاري، ولن تعود الطمأنينة قريباً الى قصر باكينغهام، وإن يكن المدافعون عن الملكية واثقين من أن ما حصل لن يكون إلا غيمة عابرة، خصوصاً أن عائلة وندسور تجاوزت عواصف كثيرة، وربما أعنفها كان عام 1995 عندما كشفت الليدي ديانا في مقابلة صاخبة على "بي بي سي" معاناتها مع الأمير تشارلز. وفي حينه قالت بصراحة: "المشكلة هي أننا ثلاثة في هذا الزواج"، في إشارة الى عشيقة زوجها في حينه كاميلا باركر-بولز. ومذّاك تسارعت الأمور بين ولي العهد والأميرة ديانا اللذين انفصلا عام 1996، بعد زواج مضطرب استمر 11 عاماً. وأدى الموت المأسوي لديانا عام 1997 إلى خضة كبيرة لباكنغهام لا تزال صداها يتردد حتى يومنا هذا.

تحولت ديانا أيقونة للبريطانيين ولملايين حول العالم. وصارت "أميرة الشعب" التي تمردت على تقاليد العائلة الملكية الصارمة اختارت الحياة بعيداً من القصر. وربما راهن الزوجان البريطانيان على نتيجة مماثلة لاعترافاتهما، أي غزو قلوب البريطانيين، وليس مستبعداً أن يكونا عوّلا في ذلك على سحر أوبرا وينفري لإحداث صدمة قوية.

وفي المقابلة "العاصفة" تكاد أوبرا وينفري تكون الرابح الأكبر بلا منازع. فقد حققت "خبطة العمر" بانتزاعها أول مقابلة من دوق ودوقة ساسكس منذ انتقالهما الى المنفى. ولا شك في أن هذا السبق الإعلامي سيزيد هالتها على الساحة الدولية، هي المعروفة خصوصاً في الولايات المتحدة بلقاءاتها مع مشاهير الصف الأول.

مادياً، حققت وينفري، بصفة كونها صاحبة شركة الإنتاج HARPO مكسباً كبيراً من المقابلة. وبحسب "الوول ستريت جورنال"، حررت لها شبكة "سي بي أي" الاميركية شيكاً بثمانية ملايين دولار مقابل عرض أول للمقابلة. ويتضمن الاتفاق حق وينفري بإعادة بيع المقابلة في السوق العالمية.

والى "سي بي أس"، وقعت وينفري عقوداً مع نحو 60 شبكة أخرى، ولعل أهمها مع شبكة "آي تي في" البريطانية التي دفعت مليون جنيه استرليني (1.4 مليون دولار) للحصول على حق إعادة بثّ المقابلة الاثنين في إنكلترا. وفي فرنسا، حصلت "تي أم سي" على حق البثّ، ولكنها لم تكشف المبلغ الذي دفعته.

حققت المقابلة إحدى أعلى نسبة مشاهدات للشبكة الأميركية (بعيداً من البرامج الرياضية) مع 17 مليون مشاهد، وإن تكن لا تزال بعيدة من 30 ألف مشاهدة للمقابلة التي أجرتها وينفري مع المغني الراحل مايكل جاكسون عام 1993.

ويُعتقد أن أوبرا استعدت لخبطتها الإعلامية هذه منذ فترة طويلة. فهي تقربت منذ ربيع 2018 من ميغان، ثم من والدتها، وحضرت زفافها من هاري. ولاحقاً، صارت من أكبر داعمي الزوجين في رغبتهما للتحرر قبل أن يصيرا جيراناً في منطقة مونتيسيتو الفخمة بكاليفورنيا.

زادت الإعلامية الشهيرة في السابعة والستين سبقاً صحافياً مدوياً إلى مسيرتها المهنية، وأضافت الى ثروتها التي تقدرها مجلة "فوربس" بـ2.5 ملياري دولار، ملايين إضافية، معززة مكانتها "ملكة" قطاع الترفيه في الولايات المتحدة.

وإذا صدقت "الوول ستريت جورنال" بأن هاري وميغان لم يتقاضيا فلساً واحداً على المقابلة، ربما راهنا باعترافاتهما الجريئة على زيادة شعبيتهما كسلاح وحيد باقٍ لهما لمواجهة العائلة الملكية.

* نقلا عن "النهار"