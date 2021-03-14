لا يوجد شخصية أقوى من المرأة

منذ أوج سنواتها الأخيرة ، قالت الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي: "عندما خلق الله الرجل والمرأة ، كان يقدٌر ،" لمن سأعطي القوة لولادة الإنسان التالي؟ " اختار الله المرأة. وهذا هو الدليل الكبير على أن المرأة قوية ". انا لا استطيع ان اقولها افضل من نفسي. لطالما كانت الأمهات عماد عائلاتنا ؛ في كل مكان يظهرن قدرة لا تصدق ونكران للذات في رعاية وتعليم الأطفال الذين سيصبحون مستقبل مجتمعاتنا. تلتزم الأمهات التزامًا كاملاً بهذا الدور الأكثر أهمية في البشرية ، ومع ذلك فإن هذا الدور ليس سوى قمة الجبل ، لأنهن من الواضح أنهن يمتلكن جميع الصفات الإنسانية الأخرى المنسوبة إلى الرجل والمرأة على حد سواء. والسؤال إذن هو لماذا حتى في أكثر البلدان تقدماً اليوم ما زلنا لا نشعر بأن المرأة لها قدم المساواة مع الرجل في كل جانب من جوانب المجتمع؟

أنا لست باحثًا رسميًا في مجال المساواة بين الجنسين ، لكن عندما ألقي نظرة على تاريخ البشرية ، أرى مواقع القوة والسلطة تتطور حيث واجهت مجموعات من البشر بعضها البعض وتقاتلت على موارد محدودة. هنا أدى التطور البيولوجي للرجال والنساء إلى فصل مواقعهم في المجتمع ، كما هو الحال في كثير من عالم الحيوان ، على أساس العضلات والقوة الخام ببساطة. كان لدى الرجال والنساء نفس العقول والذكاء ، لكن الرجل أمسك اليد العليا وتمسك بها فقط من خلال الهيكل العضلي لجسمه. ما هو تاريخ الإنسان إن لم يكن تاريخ القهر من خلال القوة الغاشمة؟ الأمر الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة لي هو أن هذا التقسيم ساد لفترة طويلة ، واستمر في عصر لا ينبغي أن يكون فيه أي تساؤل حول المساواة أو عدم المساواة بين النساء والرجال. قد يبدو هذا أكثر بروزًا في بعض المجتمعات التقليدية ، لكنه يظل صحيحًا في جميع أنحاء الكوكب.

لنتأمل المرأة السعودية وكيف تطور دورها خلال القرن الماضي. عند ميلاد بلدنا ، المملكة العربية السعودية ، في عام 1932 ، احتفظت المرأة بدور قوي للغاية ، وإن كان يقتصر إلى حد كبير على دور حاكم المنزل بلا منازع. كانت الأسرة لها وقراراتها ملك لها ، وكذلك واجباتها ، التي كانت في الثلاثينيات من القرن الماضي تشغل كل ساعة يقظة تقريبًا. نشأت نفسي في منزل من الطين في المملكة العربية السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي ، ولم تكن حياتنا مختلفة تمامًا عن أسلافنا البدو: لم تكن لدينا وسائل راحة أو أجهزة حديثة لتسهيل أي من الأعمال المنزلية. كان هناك عدد قليل جدًا من السيارات ، ولا كهرباء ، ولا مياه جارية ، مما يعني أن مهام المنزل كانت هائلة وتتطلب ليس فقط أمًا متفرغة تمامًا ولكن أيضًا مساعدا أو أكثر ، أو ، بعبارة صريحة ، عمالة رخيصة. ومع ذلك ، فقد أكد شعرنا والقرآن على أهمية وقوة المرأة ، ليس أقلها من خلال تضمين سورة كاملة (النساء). لا توجد مثل هذه السورة خاصة بالرجال فقط. دعونا لا ننسى أيضًا أن زوجة الرسول نفسها كانت تُعرف بكونها سيدة أعمال فائقة الذكاء. وتتميز مدينة جدة، وهي المدينة الكبرى الثانية في السعودية عن أي مدينة كبيرة أخرى في العالم ، أنها تحمل اسم "الجدة".

في حين أننا نحن العرب كثيرًا ما نستشهد بقول الرسول "الجنة تحت أقدام الأمهات" أو "الجنة تحت أقدام أمهاتنا" ، لا يمكن القول أننا قد كرمناها طوال تاريخنا. ربما قدمنا ​​الثناء الوصفي والراحة للنساء ، لكننا كنا نفتقر بشدة إلى تحويل تلك الأوصاف الشعرية إلى واقع ، غالبًا لأن قدم الرجل كانت لا تزال على المكابح. كنا في البداية خجولين وخائفين من السماح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة ، حتى أنشأت زوجة الملك فيصل ، عفت ، وبدأت مدارس وكليات للفتيات والنساء. لفترة طويلة جدًا ، يجب أن نعترف بأن المرأة في المملكة العربية السعودية لم تُمنح المساواة مع الرجل.

أود أن أؤكد هنا أنه لا يوجد شيء اسمه إعطاء حقوق المرأة ، فهذه الحقوق متساوية وجوهرية في كل إنسان عند الولادة. وللأسف ، فإن مجرد سلب تلك الحقوق هو ما كان موجودًا ، وفي المملكة العربية السعودية كانت المرأة لا تستطيع قيادة السيارة أو فتح حسابات مصرفية أو حتى السفر دون إذن ولي الأمر الذكر. تخيلوا فقط أي إهانة توجه للمرأة اعتمادها على الشاب الذي ربته ليسمح لها بالسفر إذا لم يعد زوجها موجودًا.

يسعدني أن أقول إنه في كل هذه النقاط رفعت قيادة اليوم القيود طويلة الأمد. نحن نمر بتطور لم نعد فيه ننتظر التغيير الذي سيأتي ولكن في الواقع نقوم بتصحيح القوانين، بمعنى المساواة. كانت التغييرات التي تم تنفيذها على مدى السنوات الخمس الماضية عميقة ، ومن أحلك لحظة ، حيث لا يزال بإمكاننا رؤية الظل ، ألقينا الآن بعض الضوء.

فقط من خلال منح المرأة المساواة الكاملة يمكننا أن نضمن أن بلدنا وبالتالي رجالنا أيضًا يحققون أهدافهم الكاملة. حسب تعريف غلوريا ستاينم ، "النسوية feminist .هي أي شخص يعترف بالمساواة والإنسانية الكاملة للنساء والرجال" ، يجب علينا جميعًا أن نحمل لواء المطالبة لا لمساواة اليوم. لقد وصلنا إلى هناك ، والخطوات الأخيرة كانت جيدة التصميم وفعالة لدرجة أن مجتمعنا يقلب الصفحة أخيرًا ونحن نوحد قوانا. سيتقدم الرجال والنساء جنبًا إلى جنب لبناء المستقبل الواعد لبلدنا.

لفترة طويلة ، فقدنا 50٪ من الابتكار والطاقات والمواهب. إذا صدقنا مارغريت تاتشر ، فربما فقدنا المزيد ، كما قالت ذات مرة: "قد يكون الديك هو الذي يصيح ، لكن الدجاجة هي التي تضع البيض" ، والتي قصدت بها نفس الشيء عندما لاحظ أنه "إذا أردت قولا، فاسأل رجلاً ؛ أما إذا كنت تريد فعلا فاسأل امرأة ". لحسن الحظ ، لم تعد معركتنا اليوم عالقة في رفع القيود القديمة وغير العادلة ، بل تدور اليوم حول تغيير العادات الراسخة. أود أن أرى كل رجل سعودي يقف على مائدة العشاء ويعبر عن تقديره وإعجابه بنساء عائلته ، معتذرًا عن كونه جزءًا من نظام أعاد أمهاته وزوجاته وبناته إلى الوراء لفترة طويلة. هذه هي الطريقة التي نبني بها بلدًا ومجتمعًا ووعد جيل جديد.