عاملان حوّلا «كلوب هاوس» إلى هبّة في الخليج، الأول هو الحصرية، والثاني هو التواصل الشفهي فحسب. بدأ تطبيق كلوب هاوس في مارس 2020، بألف وخمسمئة مستخدم فقط، اقتصر أغلبهم على رواد التكنولوجيا في وادي السيليكون، ولكن انتشر في يناير 2021، عندما شارك المبتكر إيلون ماسك بحوار ملأ غرفة المحادثة بخمسة آلاف شخص، وحقق ملايين المشاهدات في يوتيوب. مقارنة بالمنصات الاجتماعية مثل تويتر، وإنستغرام، وسناب شات، لا تستطيع استخدام كلوب هاوس، بمجرد تنزيله، ولكن عبر دعوة خاصة من مستخدم التطبيق، وهذه الحصرية - الإحساس بالانضمام إلى النخبة - زادت من سحره. وميّز «كلوب هاوس» أنه لم يعتمد على الصورة، ولكن على الصوت فقط. كان يعني هذا الكثير لأولئك الذين أرهقتهم اجتماعات زووم، وتيمز المدرسية والمهنية. وسط التعب والضغط النفسي من فتح الكاميرا يومياً لساعات، جاء «كلوب هاوس» بالبشارة: «لا حاجة للفيديو، خذ راحتك، والبس ما شئت، نريد صوتك فقط». وكون أنه لا يمكن تسجيل المحادثات أو أرشفتها من الشعور بمزيد من الأمان والحصرية. فإما أن تحضر الغرفة الآن وتسمع الدردشة، وإما فاتك إلى الأبد ما خص به الشخص المشهور آخرين. إن ما يجعل «كلوب هاوس» هبّة هو ما أطلق عليه علماء النفس «الخشية من الفوات» the fear of missing out. المتابعة لمنصات التواصل أولاً فأولاً، وخشية فوات ما يستجد، هو المسؤول عن النوم المتقطع، وادمان صغار السن للشاشة. وثقافة «كلوب هاوس» في البث المباشر لمرة واحدة وفقط، أكدّت حالة «الخشية من الفوات». يبقى السؤال: هل ستستمر هبّة «كلوب هاوس» في عالم ما بعد كورونا؟ حالياً، يحتل «كلوب هاوس» المراكز الأولى في تطبيقات أبل المجانية، والكثير يعزو السبب إلى ظروف الإغلاق والجلوس في البيت. وربما بمجرد انتهاء الجائحة، وقضاء الناس وقتاً أقل على الإنترنت، سيذوي بريقه، ويصبح كأي إصدار صوتي مثل بودكاست ولينكد إن. أعتقد أن «كلوب هاوس»، مثل أي هبّة، ستذوي سرعان ما تفقد سمعتها الحصرية، وتصبح مثل غيرها متاحة للجميع. المسألة مسألة وقت.

* نقلا عن "القبس"