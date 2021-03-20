.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحصين الفكري لمواجهة فيروس التطرف

التحصين الفكري لمواجهة فيروس التطرف

متابع الغاء المتابعة

فاضل العماني
نشر في: آخر تحديث:

الخطوة الرائعة والذكية التي قامت بها وزارة التعليم والمتمثلة بإنشاء وحدات خاصة بالتوعية الفكرية في جميع الإدارات التعليمية والجامعات وفق استراتيجيات واضحة ومسؤولة لتعزيز قيم المواطنة والاعتدال والوسطية ومحاربة كل مظاهر التطرف والتشدد والانحراف، تُعدّ قفزة نوعية في هذا القطاع الوطني الضخم.

والتعليم في كل العالم، سواء العام أو الجامعي، هو الحاضنة الأكبر والأهم، بل والأكثر خطورة وحساسية، لأنه يُعتبر المصنع الحقيقي لبناء الأجيال الصغيرة والشابة، كما لا يمكن إغفال قيمة ودور التعليم كجسر عبور متين لتقدم وتطور المجتمعات والأمم.

ويُخطئ من يظن أن الأهداف المهمة للتعليم تتمحور فقط حول إكساب الطالب بعض المهارات والمعلومات والمعارف، وهي بلا شك أهداف كبيرة وضرورية، ولكن ثمة أهداف أخرى لا تقل مكانة وأهمية، وهي نشر وترسيخ قيم التسامح والاعتدال والتعايش وقبول الآخر والولاء والانتماء للدين وولاة الأمر والوفاء للوطن، والوقاية والتصدي للأفكار المتطرفة والأجندات المشبوهة والسلوكيات المنحرفة.

ويتصدر قطاع التعليم في المملكة كل القطاعات الرئيسية التسعة في ميزانية الدولة منذ سنوات طويلة، وقد استحوذ على 18.8% من نفقات ميزانية هذا العام 2021 وهو ما يُقدّر بنحو 186 مليار ريال. ويوجد في المملكة أكثر من 36 ألف مدرسة في التعليم العام بمراحله الثلاث، وتضم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، وتتجاوز الهيئة التعليمية الـ600 ألف معلم ومعلمة. وفي التعليم العالي، توجد 36 جامعة يدرس فيها أكثر من مليون ونصف المليون طالب وطالبة، هذا بالإضافة للكثير من الكليات والمعاهد التقنية والفنية التي تُعلم وتُدرب الآلاف من الطلاب والطالبات في كل أنحاء الوطن.

هذا القطاع الضخم بكل أرقامه وإحصائياته وتفاصيله القياسية، يحتاج إلى استراتيجيات تعليمية محددة وحوكمة إدارية منضبطة وحصانة فكرية مسؤولة، لكي تكون مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا بيئة علمية وصحية وواعية، لتُنتج الشخصية المتوازنة والسوية والوطنية التي تتمسك بالثوابت الدينية والمجتمعية والتي تفخر بقادة ورموز الوطن والتي تتباهى بحضارة وتاريخ هذه الأرض الملهمة.

كل الشكر والتقدير لوزارة التعليم لاهتمامها وحرصها على حماية وتحصين أجيال الوطن، وليت كل الوزارات والقطاعات تستلهم هذه الفكرة الوطنية الرائعة.

نقلا عن "الرياض"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد