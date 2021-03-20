التكفير ومكائد الأوساط الثقافية

المكائد والدسائس داخل الأوساط الثقافية في تونس ليست أمراً جديداً. قصة قديمة جديدة، وقودها الناس والمال والمناصب والامتيازات، وأدواتها السلطة، بما تعنيه السلطة من شمول. السلطة السياسية والدينية والاجتماعية. لكن المنتصرين في أغلب المعارك، هم الأفراد الأقل تمسكاً بحد أدنى من الأخلاق وحد أقصى من الاستقلالية.

وإن كانت تُهم التخوين والتخريب واللاوطنية، الأكثر رواجاً في أوساط ثقافة ما بعد الإستقلال، وتهم الرجعية الأكثر تفضيلاً في سبعينات القرن العشرين وما بعده، فإن التكفير الديني كان الأداة الأكثر فاعلية في قص أرجل أي أديب أو مثقف يحاول النجاح وسط جموع من مثقفي السائد، خلال فترة الاستعمار الفرنسي. والذي عاد إلى الواجهة منذ "الصحوة الإسلاموية"، سبعينات القرن الماضي، عندما جدد الإسلاميون العهد بأدوات التكفير، وكان المثقفون الطرف الأضعف الذي يمكن أن يكون ضحيتهم الأولى، في ظل أنظمة "وطنية" لم تكن رحيمةً بالمثقفين هي الأخرى. والحال في تونس، رغم الدعاية السائدة بأنها كانت دائماً بلد "التنوير" ليس أفضل من بقية الدول العربية. والشواهد على ذلك في تاريخنا الثقافي الحديث كثيرة.

خريف العام 1933 وقف الكاتب التونسي الهادي العبيدي - والذي سيصبح بعد الاستقلال أول نقيب للصحافيين - على منبر إحدى الجمعيات الثقافية لإلقاء محاضرة نقدية حول الشعر التونسي، فلم تعجب شاعراً آخر، ولم يجد بُداً من أن يكفره على رؤوس الأشهاد باعتباره - أي العبيدي - من صعاليك جماعة تحت السور معاقري الخمرة والحشيش. وبعد هذه الحادثة بأشهر قليلة انبرى لفيف من النقاد إلى تكفير مسرحية مثلتها إحدى الفرق التونسية وطالبوا بمقاطعة عروضها، مع أن ريعها كان سيذهب إلى إحدى الجمعيات الخيرية. ويروي لنا بيرم التونسي في أحد أعداد جريدة "الزمان" (12 كانون الأول/ديسمبر 1933) بكثير من الغضب والحسرة واقعة التكفير: "مثلت إحدى الفرق رواية عربية مؤلفها الأستاذ عبدالله عفيفي، الذي هو إلى طبقة الفقهاء أقرب من الأدباء، والذي يكتب المقالات الحماسية المتتابعة في جريدة "البلاغ" (...) ونجحت الرواية للمرة الأولى في المسارح التونسية وقوبلت من الجمهور بحماس عظيم. وبدلاً من أن يتقدم حضرات حملة الأقلام بكلمة نقد، أو تقريظ لهذه الرواية، قفز أحدهم ونشر في إحدى الصحف أن الإسلام في خطر عظيم من هذه الرواية. ونصح المسلمين بمقاطعتها، فأجاب عباد الله المسلمون الأذكياء نصيحته، ومن تفاصيل هذه الغزوة الدينية الناجحة تعرف تفاصيل تاريخ الجهاد الديني في هذه البلاد معرفة تامة، وتعرف أنه إجرام متشعب تمتد شعبه إلى كل ناحية".

والغريب أن هذا الناقد الغيور على الدين، والذي استبق الجميع في توجيه سهام التكفير للمسرحية وكاتبها، لم يكن بعيداً من "الوسط الفني والثقافي"، بل شديد القرب و"يسترزق منه". ويتابع بيرم رواية الواقعة الغربية وتفاصيلها ومن يقف خلفها: "الذي أفتى بخطر هذه الرواية على الإسلام كان يعيش من أوساط الممثلين، وقد لا يعرف كم هي نواقض الوضوء، وفتواه التي نشرها ترتب عليها حرمان الفقراء الذين تعولهم الجمعية الخيرية من بضعة آلاف فرنك في هذه الأيام التي يعسر فيها الحصول على السنتيم".

ويتساءل بيرم: "هل كانت كل هذه الجرائم في سبيل الله؟" ثم ما يلبث أن يقدم الإجابة بخبرة المطلع على كواليس الأوساط الثقافية ومكائدها: "كلاً فهي من قرائنها وظروفها جريمة دبرتها جمعية تمثيلية أخرى، لا تطيق رؤية غيرها متفوقة عليها فلم تأتِ خصمها من طريق الفن، ولا منافسة شريفة، ولكنها تعممت (لبست عمامة) والتحت وأمسكت سبحة، وقس على ذلك كل دعوى تسمعها من حماة الدين في هذا البلد".

والحكايات في هذا الباب لا يمكن حصرها في نص ولا في كتاب. غير أن موقفاً طريفاً، رواه بيرم التونسي في مقالة أخرى، نُشرت منتصف الثلاثينات، يجب أن يذكر هنا، عن الجمعيات الخيرية الدينية التي تأخذ من دون أن تعطي، وتملأ بطون الفقراء بالباطل وتعتمد في دخلها على أهل الفن والثقافة. وأحد هذه الجمعيات التي تتسربل بالورع الكاذب، قصدت الممثلة والراقصة السورية بديعة مصابني، عندما جاءت الى تونس في جولة فنية خاطفة في ثلاثينات القرن الماضي، وطلبت منها التبرع لتمويل دراسة بعض الطلبة التونسيين في الخارج، لكن بديعة لم تكن تملك المبلغ المطلوب، وأرجأت ذلك إلى ما بعد نهاية الجولة وجمع "غلة" العروض، الأمر الذي لم يرق كثيراً لرئيس الجمعية الدينية الشديدة الورع والتقوى، والتي لم يمنعها ورعها من جمع المال من الكباريهات والمسارح التي تكفر روادها. شنت الجمعية هجوماً كاسحاً ضد بديعة مصابني، حتى أوشكت عروضها على الفشل، ما دفعها إلى التبرع بمبلغ 12 ألف فرنك نقداً، وكان مبلغاً عظيماً حينذاك، من أجل اتقاء فُحش أرباب الجمعية ولتمويل الطلبة الغرباء في صقيع باريس وبرلين. وكان من بين أفراد فرقة بديعة شاب سوري ذو صوت جميل يسمى فريد الأطرش. إلا أن هؤلاء الطلبة المساكين، ما لبثوا أن راسلوا بيرم في جريدته، عندما بلغتهم قصة "المعركة المريرة" بين الراقصة والجمعية الإسلامية، وكشفوا له حقيقة الأمر في رسالة مفتوحة، جاء فيها: "يا أيها الذين يجمعون الأموال باسمنا، قد مسّنا الضر، منذ ثلاثة أعوام ونحن نستغيث بكم ولا نغاث، ونسترحمكم ولا راحم، وكتبنا لكم ولا مجيب، فهل لنا أن نعتمد عليكم؟ أم نؤكل أمرنا إلى أنفسنا وننسى وجودكم؟"

الراقصات دائماً أنقى خلقاً من تجار الورع الكاذب. أو هكذا كان بيرم التونسي يشير في مكان ما من أوراق منفاه التونسي.

نقلا عن "النهار"