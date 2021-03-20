المرأة بين التحرش والوصاية وحق الولاية

لا أدرى هل هو من قبيل المصادفة أن تثار كل هذه القضايا حول النساء فى شهر مارس، الذى يشهد الاحتفال بإنجازات المرأة سواء على المستوى الدولى من خلال يوم المرأة العالمى، أو على المستوى المحلى من خلال يوم المرأة المصرية أو حتى عيد الأم!.

فمع بداية الشهر، بدأ الجدل حول قانون الأحوال الشخصية الجديد وما يتضمنه من إهدار لكرامة المرأة وحقوقها القانونية، وضجت مواقع التواصل الاجتماعى بهاشتاج «الولاية حقى»، الذى روت فيه المصريات معاناتهن فى ظل وجود قانون يفقدها الأهلية ويحرمها من أى ولاية على أولادها، رغم أنها فى الواقع هى المسؤولة عنهم.

ووسط المناقشات حول حقوق المرأة القانونية ومطالبتها بشىء يعتبر من البديهيات وهو أن تعامل قانونًا على أساس المواطنة لا النوع أو الجنس، جاءت قضية التحرش بفتاة المعادى لتعيد إلقاء الضوء على معاناة أخرى لا تنتهى، كشفت عورات المجتمع المتدين بطبعه الذى يدعو للتستر على الجانى بدعوى حماية مستقبله وعائلته، ويُحمّل الطفلة المسؤولية ولا يضره أن تُنشر صورها أو تتم استضافتها ووالدتها على شاشة التليفزيون.

وقبل أن ينتهى الجدل حول قضية التحرش وما تعانيه المصريات فى الشارع، والعمل أيا كان عمرهن أو لبسهن، ظهرت قضية مقتل سيدة السلام، وهى القضية التى مازالت قيد التحقيق الآن، ويوجد حولها الكثير من المعلومات المتضاربة، لكنها أظهرت أن النساء يعانين أيضًا فى منازلهن، وأن المجتمع منح الذكر حق الوصاية على المرأة حتى وإن لم تربطه بها أى علاقة، فأى ذكر من حقه أن يحاسب أى سيدة تسير فى الشارع أو تسكن وحدها لظروف العمل أو التعليم أو لأى سبب آخر، فالمرأة تخضع للمراقبة حتى داخل شقتها وغرفة نومها.

ثلاث قضايا فتحت نقاشات مهمة حول حال المرأة المصرية فى القرن الحادى والعشرين وبعد أكثر من قرن من النضال من أجل الحرية والمساواة، مؤكدة أن هذا النضال لم يؤتِ ثماره بعد، رغم أن المرأة أصبحت وزيرة ومحافظة وعضوة برلمان، فهى فى نظر القانون والمجتمع مازالت إنسانا فاقدا للأهلية القانونية، تتحمل وحدها مسؤولية شرف المجتمع وقيم وأخلاق الأسرة، ولذلك يحق لكل من نبت له شارب فى وجهه أن يحاسبها ويتحرش بها.

أعتقد أن ما يحدث فرصة لإعادة النظر فى وضع المرأة والبدء فى إعادة الاعتبار لها كمواطنة، لكن يجب ألا تتحمل النساء وحدهن مسؤولية النضال هذه المرة، فالرجل يجب أن يشارك فى ذلك لتوفير مستقبل آمن لابنته.. الطريق مازال طويلا، ويجب أن نكف عن الاستهزاء كلما سمعنا حديثا عن تمكين المرأة، بدعوى أن الرجل يطالب بالمساواة، أو يمكن لو أصرّ الرجال على مطلبهم أن نمنحهم إياه ونفرض عليهم الوصاية الأخلاقية والقانونية.

نقلا عن "المصري اليوم"