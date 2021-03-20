بفضلك أمى تزول الصعاب

أجرت كلية طب القصر العينى بحثًا على مائة من المتبرعين بالكلى لمرضى الفشل الكلوى، فأثبت البحث أن 97% من المتبرعين هم الأمهات، وأثبت أن معظم الأقارب «غير الأم» يهربون من هذا التبرع سواءً صراحة أو ضمنًا، فالأخ يقول مثلًا: أخويا حبيبى، أعطيه عينى، لا أبخل عليه بشىء، ولكن.. وآه من لكن، عندى سفر للكويت.. أو.. أو، من أنواع الحيل المختلفة للهروب المهذب كى لا يضيع جاهه.

■ وهناك أم تبرعت بكليتها لابنها الذى يعانى من فشل كلوى، ولكن جسمه رفض الكلى وفشلت الجراحة بعد 5 سنوات، فتقدمت نفس الأم للتبرع بكليتها الثانية والأخيرة فقالوا لها: لا يجوز طبًا ولا شرعًا، لأنك ستصابين بفشل كلوى، نريد متبرع آخر، أصرت الأم على موقعها العاطفى وغير المعقول، وقالت: خذوا كليتى الثانية وأغسل أنا ولا يغسل ابنى، فرفضوا فى مصر كلها، فذهبت بابنها إلى الصين حيث وافقوا على تبرعها بالكلى، وأصبحت تغسل وابنها أخذ الكلى وتحسنت حالته.

■ هذه القصة رواها د. حسام موافى أستاذ العناية المركزة الشهير، والقصة واحدة من ملايين قصص الإحسان والعطاء اللا متناهى للأم، فالأم بعد الرب سبحانه فى العطاء والإحسان، وفيها الكثير من عطاء الربوبية، تعطى بلا مقابل، ودون منّ، ولا أذى، وبلا حدود، تعطى من يطيعها ومن يعصيها من أولادها، ولذلك قال تعالى «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» ولم يقل ثم بالوالدين إحسانا.

■ والغريب أن كل شىء يضعف فى الأم كلما كبر سنها، إلا عاطفتها ومشاعرها وإحسانها، يضعف سمعها وصحتها ويوهن عظمها ولكن عاطفتها نحو أولادها وأحفادها تتوهج، يزداد عطاؤها.

■ فالأم هى نبع الحنان وأصل المحبة ومصدر الأمان وأساس الدفء العائلى، وهى الرمز الأعظم للإحسان فى الأسرة والكون.

■ ولك أن تعجب بالأم، ذلك المخلوق الرقيق العطوف، كيف يتحمل آلام الحمل وتعب الولادة ومكابدة الرضاعة والسهر مع الطفل فى سنواته الأولى، والذى يقول عنه العوام «يزهق العفريت»؟!.. وكل ذلك يتكرر مع عدة أولاد، ثم تتابعهم حتى يتخرجوا ويتزوجوا، ولا تكتفى بذلك بل تهتم بأمرهم وتحل مشاكلهم وتشاركهم معاناتهم قبل وبعد زواجهم، تفعل ذلك بحب لا ضجر فيه، وبسخاء لا حدود له.

■ إنها طاقة الإحسان الخلاقة التى لا يفوقها إلا إحسان الخالق سبحانه، طاقة حب وعطاء جبارة تنطلق من هذا الكائن الضعيف، ولذلك لا تعجب حينما تنصت إلى النبى الكريم وهو ينصف الأم ويرفعها على رؤوس الأشهاد تكريمًا وتعظيمًا يا رسول الله «من أحق الناس بحسن صحبتى؟ قال: أمك، قيل ثم من؟ قال: أمك، قيل ثم من؟ قال: أمك، قيل ثم من؟ قال: أبوك؟«.. ثلاث للأم وواحدة للأب، الثلاث من أجل ثلاثة (الحمل والولادة والرضاعة)، والواحدة لإنفاق الأب.. يا سيدى يا رسول الله، رفعت شأن الأم والمرأة عاليًا إلى السماء.

■ لقد اقتربت من مئات الأيتام، عاشرتهم عن قرب، عرفت قصص كفاح أسرهم، فوجدت أنه لولا الأم الأرملة لضاعوا.

■ لولا أم الشافعى الأرملة ما كان الشافعى، ولولا أم موسى- عليهما السلام- ما كان موسى، وهى التى عبر القرآن عن بعض موقفها قائلًا» »وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا«، ولولا رعاية أم البخارى له واهتمامها به ما كان طبيب الحديث، ولولا أسماء بنت أبى بكر ما كان عبدالله بن الزبير، فوقفتها مع ابنها معروفة، وكذلك أم طارق بن زياد، محمد الفاتح، أحمد بن حنبل، وغاندى وقصة أمه معه معروفة، والملك عبدالعزيز آل سعود الذى كانت والدته رائدته نحو استعادة ملك أجداده، وقصة أم أديسون معروفة كذلك فقد أرسلت له المدرسة خطابًا تطرده فيه لقلة تحصيله العلمى فقرأته أمه له »المدرسة تشكرك على تفوقك على أقرانك وأنك أعلى مستوى منهم فتم نقلك إلى مدرسة أرقى»، فتفوق وأصبح أشهر مخترع.

■ كلنا يعرف قصة شقيق الخنساء الذى جُرح فى الحرب فطال مرضه، فإذا سألوا زوجته قالت:لا هو حى يرجى ولا ميت فينعى، فكان يحزن لذلك، وإذا سألوا أمه تقول: أصبح صالحًا بنعمة الله، فكان يسعد لذلك.

■ ولكم أن تتأملوا الأمهات فى المستشفيات مع أبنائهن حتى لو كان الابن كبيرًا.. قلق وتوتر وبكاء وحزن وتذلل للممرضات والأطباء من أجل كل شىء.. حتى السجون، كل الزوار من النساء وأكثرهن أمهات ثم زوجات، ولولاهن ما سأل أحد عن المرضى والسجناء.

■ معظم حالات الطلاق فى بلادنا يسرح فيها الأب ويمرح كما يشاء تاركًا مسؤولية الأولاد على الأم التى لا تترك فلذات أكبادها للضياع، قد تعمل خادمة أو تمسح سلالم العمارات، أو تعمل فى مخبز أو فى محل أسماك تنظف الأسماك وتضيع يدها من الفطريات من أجلهم، والرجل يجلس إليك ليفخر بأنه يعطى أولاده الثلاثة 600 جنيه وكأنه فتح القدس، مع أنه أول العارفين أنها لا تسمن ولا تغنى من جوع.

■ وأكثر الأزواج المصريين لا يعطى مطلقته وأولاده شيئًا، فتبحث الأم عن عمل حتى ولو كان شاقًا، وأصعب ما تواجه أن معظم أولادها ينكرون هذا العطاء ويستقلونه بعد أن يكبروا لأنهم يريدون كل شىء، بدءًا من المحمول الحديث حتى أرقى الملابس دون أن يعملوا أو يساعدوها أو حتى يساعدوا أنفسهم.

■ وأخطر وأدق كاريكاتير مؤلم رأيته منذ أيام صورة أم يتنازعها أطفالها الصغار، كل منهم يحاول اجتذابها نحوه، قائلًا: هى أمى أنا، ثم صورتها وهى عجوز وأولادها الكبار يدفعونها بعيدًا عنهم وكلهم يقول: هى أمك أنت.

■ هذه هى الحقيقة المُرّة، ولذا أقرر وأنا مطمئن الضمير فى هذه السن: كل أم فى دار المسنين، أو تبيت فى شقة وحدها، أو تعيش بمفردها، أو سافر أولادها جميعًا وتركوها، كل أم تعيش فقيرة وأولادها أثرياء.. هى وصمة عار عليهم.

■ إننى أردد لأمى مع الشاعر: أحن إليك إذا جن ليل، وشاركنى فيك صبح جميل، وفى كل حين إليك أميل، على راحتك كم سهرت ليالى، ولوعت قلبك عند الرحيل، بفضلك أمى تزول الصعاب، ودعواك أمى لقلبى سبيل.

نقلا عن "المصري اليوم"