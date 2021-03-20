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ما وراء اللهجة الإثيوبية المتعجرفة

ما وراء اللهجة الإثيوبية المتعجرفة

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عبد اللطيف المناوي
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اللهجة التى تحدث بها مسؤولون إثيوبيون منذ يومين، والتى زعموا فيها أن حصتهم من نهر النيل هى 85%، وباقى الدول 15% فقط، لهجة متعجرفة متعالية، لاشك فى أنها ستزيد الأمور تعقيدًا، خصوصًا فى ظل الحديث عن وساطات جديدة.

لاشك أيضًا فى أن تلك اللهجة هى نتاج موقف متعنت تتخذه أديس أبابا، ربما منذ بداية مباحثات سد النهضة، التى زادت على السنوات العشر، إذ دأب المسؤولون هناك على الحديث عن حقوق ليست من حقوقهم فى شىء، بل تجدهم تارة يتحدثون بلهجة المظلوم الذى لا حيلة له، ثم بلهجة حادة رافضة للمفاوضات تارة أخرى.

تلك اللهجة ربما تكون نتاج سنوات طويلة من علاقات مضطربة بين مصر وإفريقيا، حتى لو ساهم الرئيس السيسى فى إصلاحها خلال السنوات السبع الماضية.

قديمًا، درسنا فى مدارسنا فى حصص التاريخ والجغرافيا والمواد الاجتماعية مواقف مصر المؤيدة لحركات التحرر الإفريقية، وعرفنا أسماء زعماء أفارقة، ولكن منذ فترة ليست بالقصيرة بدا الأمر وكأن العلاقات مع الدول الإفريقية لم تعد فى بالنا، وبدا الوضع وكأن مرحلة دفء العلاقة مع إفريقيا مرحلة ومرت.

القارئ للتاريخ سيكتشف أن دور مصر تراجع بشدة فى إفريقيا، وأن ما تفعله مصر الآن على مستوى القيادة لابد أن يُترجم ويُعمم فى المستويات الأخرى، حتى نخلق حالة مشابهة للحالة التى كان فيها المواطن المصرى شغوفًا بمعرفة ما يحدث فى القارة الإفريقية التى ننتمى إليها بحكم التاريخ والجغرافيا، ونهر النيل الذى يمتد فى شرايين قلبها.

أتابع بشغف ما بين السطور، وأدرك تمامًا أن ما وراء التصريحات الإثيوبية مواقف وأحداثًا، أرى وأشتم رائحة قوى إقليمية تريد أن تشغل الفراغ الكبير الذى تركته مصر فى السابق. أشتم رائحة إسرائيل والصين ودول أوروبية، بل رائحة الولايات المتحدة نفسها ودول إفريقية أخرى.. ليس شرطًا أن تكون رائحة عداء، بل يمكن أن تكون من صديق يريد جذب مزيد من النجاحات الاقتصادية على حسابنا.

إذ تظل السوق الإفريقية إحدى الأسواق المهمة والأساسية للمواد الخام والمواد الغذائية، وبقدر أعلى من التنسيق فى العلاقات بين الدول العربيةـ مصر تحديدًاـ والدول الإفريقية يمكن أن يكون مردود هذا التنسيق أكثر مما لنا أن نتخيل.

التوجه الذى تتبناه مصر الآن ينبئ بأن هناك إدراكًا لهذه الحقيقة، وأن سياسة جديدة بدأت تعود لتطل برأسها، تتفهم أهمية العلاقة والروابط المصرية الإفريقية، ولكن مطلوب المزيد، ومطلوب إدراك خطورة وجود أى أحاسيس بمعاداة إفريقيا أو إهمالها. مطلوب التواجد والتنسيق والمشاورة والتعاون.. أما إثيوبيا، فالأمر يحتاج إلى مزيد من الحديث.

نقلا عن "المصري اليوم"

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