مَعَالِم الطَّرِيقُ إلَى تَجْدِيدِ الْخطاب الدِّينِي

ها هى الدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى تتكرر من جديد، وهناك خلاف حول ماهية هذه الدعوة هل هى إصلاح أم تجديد؟

وفى سياق الحديث عن تجديد الخطاب الدينى يغمرنى شعور بأن الأمر عند البعض لم يعد مجرد إحداث هزة فى شجرة الدين لكى تتساقط منها الأوراق التى ذبُلت والتى نتجت من عدم فهمنا لعبقرية هذا الدين، عندما أدخلناه فى معتركات الصراعات ومواجهة الخصوم؛ بقدر ما هى محاولة لاجتثاثها بدعوى أنها لم تعد تثمر إلا شوكاً، بعد أن ادعوا -افتراءً وكذباً- أن تعاليمه ألقت بظلالها على أفكار المسلمين، فخرج منهم من يسفك الدماء، ويهلك الحرث والنسل، وأوردهم فى حالة تخلف بين الأمم، مما يستوجب فى نظرهم أن ندشن عصراً جديداً يقتصر فيه دور الدين فى حياتنا على العبادات والفرائض، ومن ثم إعادة النظر فى كثير من إشارات ودلائل النصوص المتداولة بعد أن حمّلوها مسئولية كل ذلك فى صورة غير موضوعية مجافية للإنصاف.

فمن ذا الذى يُنكر أن هذه النصوص هى التى أسهمت فى إعمار الكون بما حملته من موازين الحق والعدل والمساواة، فأنارت صراط العالم أجمع بما حوته من منظومة ربانية هادية إلى مكارم الأخلاق وداعية إلى العمل بها، منظومة قوامها التسامح والتعدد وقبول الآخر على قاعدة المواطنة الصلبة التى لا تردد حيالها، والسلم الذى من مادته اشتق لفظ الإسلام، إذ هو بمعناه الواسع إسلام الوجه لله أياً كان دين من يُسلم وجهه لله ويَسلم خلق الله معه، وتكون بمثابة روح تتحرك داخل النفوس، وتمنحها أُسساً تُغذى إنسانيتنا تحصن حياتنا بآيات وإرشادات إلهية منظمة إذا تفاعلنا معها بمقاصدها وغاياتها سوف تدفعنا إلى العمل والبناء، وتفتح أمامنا آفاق الحياة والكرامة.

هذه الشريعة التى تجعل المؤمنين الراسخين فى العلم يتفكرون فى حكمة الله من قوله تعالى {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (هود 118، 119)، فالدين بين الإنسان وربه أما الدنيا فللتعارف والتكامل بين بنى آدم المكرمين كل على حسب تقواه بينه وبين خالقه.

فهل بعد كل ذلك يخرج علينا من يريد تشويه صورة الدين لدى أجيالنا، وكأنه يُريد أن يُخرجنا من هويتنا وحقيقة مصيرنا ومعالم شخصيتنا؟

إن العيب ليس فى تعاليم ديننا، ولكن العيب فينا نحن المسلمين عندما أضعنا فرص استلهام مقاصد الدين القائمة على الإرشادات والهداية، والتى من شأنها رفع مستوى أفعالنا إلى ما يقربنا من درجة الكمال

إن شجرة الدين سوف تظل قائمة وجذورها ثابتة فى تربتنا الحياتية والحضارية، ولكن تحتاج إلى من يتعهدها بالسقاية والرعاية من خلال خطاب مفاده رد الاعتبار لأهمية الدين فى حياتنا بما يحفظ له قدسيته ووقاره وعدم الزج به إلى ما يبعدنا عن حقيقته وكنه فلسفته بدلاً من التشكيك والاستهداف.

وإذا كانت الدولة بأجهزتها تهتم بتجديد الفكر الإسلامى لمواجهة الأفكار التكفيرية من جهة، وزيادة الوعى الدينى من خلال توعية الأجيال الحالية والقادمة بأن الدين ليس أقوالاً فقط، بل إنه أسلوب حياة، فلا شك أن هذا التجديد يجب أن ينصب على إعلاء أهمية العلم، والعمل، والأخلاق، من خلال ما ورد فى الكتاب والسنة والسيرة النبوية والتراث الدينى والتاريخى العظيم للأمة الإسلامية أيام نهضتها، ولا بد أن يكون بمنأى عن السياسة، وأن ينأى السياسيون أصحاب المصالح عن استعماله لصالحهم، وأن ينأى طبقة العلمانيين والمنفلتين وأصحاب الهوى عن رؤيتهم فى التجديد على وفق هواهم، فمعركة التجديد الدينى فى حاجة إلى نضال كبير فى مناحٍ شتى، أهمها ضرورة الإحساس بالعدالة فى الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين طوائف المجتمع المصرى بمختلف مكوناته الإنسانية، ولا أقول فى العدالة الاجتماعية، ذلك أنه مصطلح سياسى مستحيل تحققه لأنه متعارض مع الطبيعة الكونية، فالله خلق الناس درجات وطبقات فمنهم الفقير والغنى وإلا كان فرض الزكاة عبثاً، ومنهم العالم والحرفى والمهنى.. إلخ ورفع بعضهم فوق بعض درجات، كل فى ما يحسنه ويتقنه ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً. ثم عملية الإصلاح التعليمى من الروضة إلى الجامعة لخلق عقول واعية تستوعب فى ذاتها مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وسنة نبينا المصطفى (عليه أفضل الصلاة والسلام) ومتطلبات العصر الذى نعيش فيه، وتعمل على إيجاد آليات الموازنة بين هذه وتلك، ثم الإصلاح السياسى، وإذا ما تم ذلك فإن المؤكد أننا لن نكون فى حاجة إلى المطالبة بالتجديد الدينى، لأن الشعب مع هذه المقومات سيكون قادراً على معرفة الغث والسمين فى الآراء والأفكار والتوجهات التى تأخذ الدين ستاراً لها وتلتبس بعباءته.

نقلا عن "الوطن"