إلغاء «الكفيل» والانفتاح على السوق.. إنجازان للسعودية

فكرة إلغاء نظام الكفيل مطروحة منذ أكثر من عشر سنوات، والهدف منها منع المتاجرة بالبشر، لكن كالعادة كل فكرة تطرح عندنا نتأخر في تنفيذها ويستفيد منها الآخرون، فقد قامت المملكة العربية السعودية بإلغاء هذا النظام من دون تردد وخلال فترة بسيطة من طرحه كفكرة.

هناك تجارة بالبشر من خلال هذا النظام على الصعيد المحلي تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دينار سنويا، وهناك سوق لهذه التجارة يمتد من الكويت إلى بعض أصقاع العالم مثل مصر والهند وبنغلادش وغيرها، وقد كشف عن جانب من هذا السوق عندما قبض على نائب في البرلمان البنغالي يدير جزءا كبيرا من هذه التجارة بالتعاون مع شركاء محليين، ويمكن أن يكون هناك نواب في برلمانات أخرى يديرون جزءا من هذه التجارة أيضا ويتمركزون في البلد، وأيضا بالتعاون مع بعض الفاسدين في مؤسسات الدولة لكن لم يقبض عليهم حتى الآن.

هناك تواطؤ حكومي مع إبقاء فكرة الكفيل، لأن هناك استفادة من وجود هذا النظام يفرضه بعض المتنفذين على الحكومة، وهناك برلمان لا يتجرأ أن يفتح مثل هذا الملف، اما لتورط بعض اعضائه فيه، أو لأنهم لا يريدون إغضاب أحد بسبب فتح هذا الملف، والضحية كالعادة سمعة البلد من خلال استمرار مثل هذه الفضائح.

لم تقف السعودية الشقيقة عند إلغاء هذا النظام الجائر (الكفيل)، بل دشنت مرحلة جديدة من الانفتاح على السوق الحر من خلال اتخاذ قرارات للتخلي عن بعض مؤسسات القطاع العام، خاصة الخدمية منها للقطاع الخاص، رغبة منها في تطوير تلك المؤسسات وتشجيعها على استيعاب العمالة الوطنية وتدريبها التدريب الصحيح، والأهم التخلص من مصاريف تلك المؤسسات التي يتكبدها المال العام من دون مردود، وقد كانت أيضا تلك الفكرة مطروحة لدينا قبل فترة طويلة لكن لا آذان صاغية للأسف.

الكل يتطور من حولنا ليس في دول الخليج بل في محيط الإقليم، ونحن ما زلنا متمسكين بالأنظمة البالية خاصة في الاقتصاد وحرية السوق، حتى أصبحت مؤسساتنا مترهلة ومعظمها مرتع للفساد والعمالة السائبة، في حين كان يمكن أن نسبق غيرنا لو كان لدينا حكومات قادرة، ولديها الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات بمثل هذا الحجم لتطوير أوضاعنا المالية، بدلا من البقاء في دوامة الجدل بين البرلمان والحكومة، فالحالة وصلت إلى مرحلة صعبة وفاتورة الحل ترتفع كل يوم.

* نقلا عن "القبس"