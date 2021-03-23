الفرسان الثلاثة

ربما قبل خمس سنوات، وكانت المناسبة هى انعقاد مؤتمر الشباب المصرى الأول، حينما اجتمع شملى مع ثلاثة من فرسان الصحافة الكبار: أ. مكرم محمد أحمد، أ. صلاح منتصر، أ. عباس الطرابيلى. كان اللقاء فى مدينة شرم الشيخ، وكان هناك شعور ما بالغربة لأننا ابتعدنا كثيرًا عمّن انعقد المؤتمر بهم ولهم، ولم تكن لدينا واجبات خصصها لنا القائمون على المؤتمر، اللهم إلا الجلوس فى الجلسات والتعليق على ما يدور فيها. كان فى ذلك بالغ الفائدة، حيث بات الأمر كما لو كنا نضع أصابعنا على النبض المصرى فى لحظة قوية وعفِيّة. ولكن ربما كانت الفائدة الكبرى هى أننا كنا سويًا فى فندق واحد، مما أعطانى خمسة أيام، ربما كانت من أسعد ما عشت فى حياتى كلها. كانت علاقتى بالثلاثة غريبة، فثلاثتهم سبقونى إلى عالم الصحافة، التى أتوا إليها فى خمسينيات القرن الماضى؛ قبلى بعقدين تقريبًا. بشكل ما كنت الأكثر شبابًا، ولكننى كنت فى نفس الوقت أقترب من السبعين، وورائى قرابة بضعة عقود من الممارسة فى الأكاديميا والإعلام والسياسة أيضًا. ربما كان ذلك سببًا فى قبولهم زمالتى فى وجبات الطعام الثلاث، ومع ما يسبقها ويعقبها من دردشات وحوارات كان فيها نوع من القرب الخاص مع أ. مكرم وأ. صلاح، فكلاهما، وأنا أيضًا، من مدرسة الأهرام الصحفية. ولمَن لا يعلم فإن هناك فى مصر جماعات لها نوع من «الهوية» الخاصة، ومنها جماعة «الأهرام»، التى يصعب تغييرها مهما كان البُعد والفراق، وجماعة خريجى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مهما طال الزمن وشاخ. كلتاهما كانت من علامات الأهرام، وبالنسبة لـ«منتصر» فقد كان فى الأمر صداقة، فقد كان ممن يحنون فى الثمانينيات من القرن الماضى على تلك الجماعة الغريبة من الشباب، الذين يعملون فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وهى صداقة امتدت إلى نوع من الرعاية الممتدة فى لحظات وأيام صعبة. وكلاهما كان عمدة الجيل الذى تلا الأستاذين هيكل وأحمد بهاء الدين، ولكنهما كانت لهما شخصيتهما الخاصة فى الكتابة والتأثير، وأعمدتهما المقروءة، ومقالات وكتب مؤثرة، دون تقليد أو تماهٍ مع شخصية الأستاذين الكبيرين كما حدث مع كثيرين من أبناء جيلهما.

المفاجأة الكبرى كانت مع الأستاذ عباس الطرابيلى، كنت أعرفه بالطبع كاتبًا ورئيسًا لتحرير الوفد، ولكن المعرفة المهنية كانت أمرًا، ولحظات التواصل الإنسانى كانت موضوعًا آخر. على مدى أيام المؤتمر اكتشفت شخصية من أفضل ما عرفت، حَكّاء مثيرًا، وعالِمًا كبيرًا بأمور متعددة، ذكيًا ولمّاحًا، وابن نكتة وتعليق ساخر. كان ما يُقال طوال اليوم فيه غذاء كبير بما كان فيه من إطلالة على مصر فى القرن الواحد والعشرين؛ ولكنها دائمًا تأخذنا إلى القرن السابق، وبينما كانت ثورة يوليو وما بعدها من عهود عبدالناصر والسادات ومبارك مادة غنية للحديث والمرح والحزن أيضًا، إلا أن الطرابيلى كان يأخذنا بعيدًا إلى العصور الملكية والخديوية ومن قبلها عمقًا فى العصور المملوكية.

أهم ما فى الموضوع أننا عدنا من الرحلة أصدقاء نلتقى أحيانًا فى ملتقيات عامة، منها مؤتمرات الشباب أيضًا، وإنما الخاص منها كان تليفونيًا، فقد كان رحمه الله كاتبًا مرموقًا فى «المصرى اليوم»، وكان لابد لى أن أستفيد من علمه الواسع فى أمور الأسماء والغذاء ومعارف الأعلام. كان كريمًا بغير حد، ورفيقًا عندما اشتدت أمور على الواقع، ومسامحًا عندما كان التقصير مفروضًا. كان لقاؤنا الأخير فى المجلس الأعلى للإعلام، فى حضرة وزير الخارجية، السفير سامح شكرى، وكان من فضل الأستاذ كرم جبر أن موقعى كان ملاصقًا للأستاذ صلاح منتصر، وكان الأستاذ عباس على الناحية الأخرى. لم يكن المكان ولا المناسبة ولا أيام الكورونا تسمح بأحضان، ولا بكلمة وداع.

«الفرسان الثلاثة» علامة كبيرة فى الصحافة المصرية، وكانت لهم فى الكتابة نصيب كبير، وفى بناء المؤسسات نصيب لا يقل أهمية، سواء فى «الأهرام» أو «دار المعارف» أو «دار الهلال» أو «الوفد»، أو حتى بالوجود فى الساحات العامة. ولكن أهم ما أعطوا كان رسالة التواصل بين أجيال مهما كانت الخلافات السياسية أو الاجتهادات الفكرية، فعندما يحل اللقاء يكون التواصل قائمًا، والعذر مُقدَّرًا، فقد كان المؤكد أن التقدير قائم والنزاهة حاضرة والخلاف حول الصحافة الرقمية. من ناحيتى فإن العزاء واجب فى الأستاذ عباس الطرابيلى لأسرته بالطبع والدعاء لهم بالصبر والسلوان، ولكن أيضًا للأسرة الفكرية التى عرفته من خلالهما الأستاذين مكرم محمد أحمد وصلاح منتصر، أمَدَّ الله فى عمريهما، وأعطاهما الصحة والعافية.

* نقلا عن " المصري اليوم"