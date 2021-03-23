انحسارات في الوهج الكويتي

تمر الكويت في أجواء كئيبة تولدت من معالجات لأزمات وفق وصفة تقليدية خالية من الابتكار تكشف لنا الحاجة إلى التجديد، مع التخلص من الأسلوب غير المؤهل لتجاوز ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية تسيدت المشهد منذ انتهاء الدورة البرلمانية، وأود تسجيل بعض الملاحظات:

أولاً - منذ بداية الحياة الدستورية عام 1962، وحتى الأمس القريب، كان التصور العام للشعب الكويتي بأن الدستور الذي صادق عليه الشيخ عبدالله السالم يضم وصفات لعلاج كل المشاكل التي تمس أهم جوانب الحياة، بما فيها القواعد التي تنظم العلاقات بين السلطات الثلاث، بما فيها اللائحة الداخلية وترتيباتها حول المساءلة وطرح الثقة وعدم التعاون، كما برزت نبرة بأن الدستور لا يمس، ومن يثير تعقيداته يدخل في المحظورات، والحقيقة أن رسالة الدستور هي تأمين ديمومة الهوية الوطنية ورساخة الشرعية التاريخية والوحدة الجامعة وتثبيت قواعد نظام الحكم وتأكيد مشاركة الشعب في إدارة الوطن.

ثانياً - أوضحت الممارسات منذ البداية أن بعض ضلوع الدستور تتيح المجال لتفسيرات لم يقصدها مهندسو الدستور كما سجلت وقائع أزمة المادة الـ131 في ديسمبر 1963، وكما نجدها في استسهال إثارة عدم التعاون أو طرح الثقة برئيس الوزراء بسهولة خالية من الإدراك لأبعاد مثل هذا التصرف على قاعدة الاستقرار الداخلي وعلى المعاني النبيلة للأسرة الواحدة، واتضح أن إغراءات السياسة لا تلتزم برسالة الدستور.. أكيد مؤشرات المستقبل ستمس هيبة الدستور.

ثالثاً - سيتولد من النهج القادم تجاهل معاني التجربة البرلمانية التي ترسخ حقائق المشاركة في إدارة البلاد وتؤكد الدور الاستثنائي لمجلس الأمة كمؤسسة مؤتمنة في القرار الذي يمس مصالح البلد، وبدلاً من أن يسعى الأعضاء إلى تقوية الرابطة البرلمانية - الحكومية، التي تتيح للمجلس المزيد من التأثير في القرار الحكومي، انطلق الأعضاء لاختيار الدور الاعتيادي للنائب في زجر الوزراء وتعريضهم للنقد ومواجهة رئيس الوزراء في خروج على روح الدستور، وإضعاف لمعانيه كوثيقة شريك في المصير، ومع مرور الوقت تجمدت الرسالة النبيلة التي أراد أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم تجذيرها في تربة الكويت، وطغت أثقال البيروقراطية وتقلص سحر الدستور كوثيقة أمن وسكينة.

رابعاً - مع الانتخابات الأخيرة جاء برلمان لا يدانيه في شهيته المفتوحة للنفوذ أي حالة من تجارب الماضي، فإذا كان هناك بعض الأمل بأن يلعب البرلمان الجديد دور الشريك فقد أنهت سلوكيات النواب ذلك البعض من الأمل، حيث جاءت الاهتمامات في البرلمان الجديد لإحراز تفوقات في الجوانب الإجرائية، برغبة علنية التصويت لانتخاب الرئيس، وفي حرمان الوزراء من حقهم في التصويت وتجريدهم من هذا الحق المعبر عن معاني الائتلاف في المسار الديموقراطي الكويتي.

وخلقت هذه المناورات البرلمانية انقساماً غير مسبوق بين السلطتين، ساهم في إضعاف الثقة المتبادلة التي يستند إليها نظام الحكم في الكويت، لا سيما بعد الاعتراض على رئاسة الرئيس الحالي والدفع نحو إجهاض المساعي لاستئناف الحياة البرلمانية مع صيحات لاستعجال حل المجلس ليعود مستقبلاً بوجه جديد للرئاسة تأنس له مجموعة الصدارة في البرلمان الجديد، كما تم وضع جدول أعمال يضم القضايا الكبرى، يتصدر الجلسة الأولى فيها العفو، وفيها تبديلات في خريطة التصويت، وتوزيع الدوائر والاقتراب من القضاء والتجنيس، وكلها تنتمي إلى الطائفة السيادية للدولة.

خامساً - القصد من هذه الانشغالات البرلمانية الوصول إلى برلمان يخضع بالتمام والكمال للنواب مع إخراج أي دور للسلطة التنفيذية داخل القبة البرلمانية من أجل أن تتمكن المعارضة من وضع ما تريده من ملفات تحتوي على خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى طاقتها في إدخال تبدلات في اللائحة الداخلية للمجلس وفي اللجان التي يشكلها الأعضاء وفق خياراتهم.

فالجميع على قناعة بأن الذي لم يتحقق في البرلمانات السابقة في ملف التمنيات، مثل وجود برلماني في التجنيس وفي محاولات الوصول إلى ملف القضاء وفي هوية المحكمة الدستورية والكثير من لائحة التمنيات، التي إن تمت يكتمل التسلط البرلماني على مسؤوليات الحكومة وتتأثر برامجها وإستراتيجيتها.

سادساً - نلاحظ غياب الرأي العام الكويتي عما يدور في الساحة البرلمانية، فقوة التجربة البرلمانية الكويتية مستمدة من التوافق السياسي والإجماع الشعبي، ومن الوحدة الوطنية التي يجسدها الدستور، وكان من المتوقع أن يخرج صوت الرأي العام حول هذه التدخلات، وذلك عن طريق التجمعات الأهلية الموجودة، بالتعبير عن موقف فيه حرص للحفاظ على توازن المعادلة بين دور الحكومة ودور البرلمان في إدارة الدولة وإبعاد مخاطر فقدانه على استقرار البلد.

سابعاً - علينا الاعتراف بأن هناك مدرسة جديدة دخلت برلمان ديسمبر 2020، تحمل خريطة طريق مغاير عن الماضي، تضم مساعي معبرة عن طموحات الاستحواذ، تحركها ديناميكية تطوي صفحات الماضي التي دونت واقع التعاون والتفاهم بين السلطتين، على أساس الاحترام المتبادل والتقدير لدور كل منهما، الخوف الآن من أن يؤدي فرض إملاءات البرلمان إلى اضطراب المسيرة وتلاشي دور المحورية الدستورية.

وأعتقد أن المفهوم السائد لدى أعضاء المدرسة الجديدة كما توحي الأهداف التي يرددها البارزون منها هي قيادة التشريعات وإخراجها كقوانين تأخذ مكان القديم المتوافر الذي لا يرضي طموحات المجلس الجديد، مع ضآلة المشاركة الحكومية في المداولات حول استخراج التشريعات.

ثامناً - استفادت المعارضة من صمت الحكومة وعدم استفادتها من الآليات الإعلامية التي تملكها والموجودة في الكويت، واستمرار مقاطعتها للتحدث إلى الرأي العام، وكشف الستار عن مواقفها تجاه ما تريده المعارضة من خطوات تبدل الواقع السياسي الكويتي وتأخذه إلى فصل التساؤل والحيرة.

كانت الظروف تستحق الشفافية، فمن دون الحديث للرأي العام، لن تحصل الحكومة على التعاطف الذي تستحقه في هذه الظروف.

تاسعاً - ليسمح لي سمو رئيس الوزراء بأن أصف أداء الحكومة في هذه الظروف التي استمر صوتها خافتاً يطغى عليه البطء، وديناميكيتها لا تتفق وملامح التعقيدات القادمة... هذه الحالة أفرزت تساؤلات عن مسببات ضعف الوجود الحكومي القيادي في معالجة الأزمة، هناك بعض الأخطاء التي حدثت من الطرفين، الجانب البرلماني الذي كان في عجلة لإعلان الفوز، ومن الجانب الحكومي في إهماله لشروط الدولة المدنية وتطبيق القانون على الجميع، بما فيها قوانين الفرعيات والتشاوريات الجماهيرية، فالقانون سطوة لكنه بلا طعم إذا غاب عن الوقت المناسب.

عاشراً - تعرض الفضاء السياسي الكويتي إلى حجم غير مسبوق من التصريحات الاستفزازية، تطلقها بعض فرق المعارضة، فيها خشونة ألفاظ، وتتوعد بأغلظ المواجهات مع إشارات لا تخلو من تصغير حق الحكومة في الممارسة لما يمنحها الدستور من الوجود والتأثير..

عند الجدل السياسي، علينا أن نتذكر موقع الكويت الجغرافي وجوارها البحري والترابي في منطقة الاضطراب الدائم، مع القناعة المؤكدة في التزام المواطنين بأمن بلدهم والحفاظ على استقراره وترسيخ سيادته، والاعتزاز بمحتواه القديم والحديث، واحترام نظامه السياسي المستند إلى شرعية تاريخية ودستورية وتجارب مضيئة في فصل الشدة وفي زمن الاسترخاء..

«تدخل سمو الأمير أنقذ الكويت من سوء التقدير المدمر للوحة البهية التي تحملها الكويت إلى العالم».

* نقلا عن "القبس"