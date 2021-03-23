تجارب لكن دون دروس..

يتصور البعض أن التجارب تعلم الناس بشكل تلقائي وإن إرتكاب الأخطاء يحصن المرء من إعادة إرتكابها مرة أخرى مستندين لتجارب تاريخية محلية وعالمية ولميراثنا الذي يؤكد ذلك من خلال الأمثال والحِكم وهو الأمر الذي يشمل ليس فقط الأفراد بل حتى المنظمات والأحزاب والشعوب بشكل عام..

لقد مضى على تغيير نظام الحكم في العراق قرابة العقدين إرتكبت خلالها العشرات من الأخطاء السياسية كانت كافية لإكتساب أيا كان الخبرة التي يدعي أن نقصها كان سبباً في أخطائه وأداءه السيئ لكن بعد كل تلك الأخطاء والوقت الطويل لا يوجد أي تغيير جوهري في سلوك أحزاب السلطة يدلل على الإعتبار وإكتساب الخبرة من التجارب رغم ردود الأفعال الشعبية المعبر عنها بالكتابة والتظاهرات ووسائل التواصل الإجتماعي والأهم تأكيد ذلك من مسؤولين أجانب وأممين .. لقد وصلت الأمور حداً ينذر بإنفجار تكبحه لحد الآن إتفاقات وحسابات تنظم المصالح الدولية المتعارضة وإستفادة قوى دولية وإقليمية من وضع العراق الحالي أو على الأقل خشيتها من بديل سيئ لمصالحها قد يترتب على إنهيار النظام السياسي الحالي،وهو ما يجعل التساؤل عن ماذا بعد مشروعاً جداً تحتم الإجابة عليه..

إن الإتعاظ من التجارب وأخذ العبر والدروس ليست عملية تلقائية ليس فقط على المستوى العام وإنما على المستوى الفردي فثمة من يؤمن بأنه يخطئ ويجب أن يصلح أخطائه وعلى مستوى الشعوب يتم التعبير عن الخطأ وفق آليات النظام السياسي ومؤسساته المعبرة عنه وهو أمر غير متوفر لدينا حيث رغم وجود الشكل الديمقراطي فإن مؤسسات النظام السياسي الحالي لا توفر تعبيراً لإحتياجات الناس بسب تشوّه العملية الديمقراطية وإفراغها من محتواها ،لذلك لا يتوقع أن يقوم النظام بإصلاح أخطائه وإن إعترف بها علناً فهو لا يملك آليات الإصلاح بل لا يملك القدرة على الإصلاح..بسبب الفساد والمصالح التي تكونت لأطراف النظام أصبحوا في عزلة عن الواقع كما أن الطريقة التي وصلوا بها للسلطة وأساليبهم في الحكم وبسبب عقليتهم وعقيدتهم الدينية وممارستهم الفاشلة للسلطة أصبحوا غير قادرين على إصلاح أنفسهم ونظامهم أو التكيف مع الواقع المتغير،وعندما نقول عقيدتهم نعني أن الحاكمين بخلفياتهم الدينية يعتقدون أنهم يحكمون لأنهم الأقرب لله وليس بسبب الإنتخابات والديمقراطية التي هي مجرد وسيلة للوصول للسلطة يمكن الإرتداد عنها إذا أصبحت طريقاً لوصول آخرين للحكم لذلك فهم لا يهتمون لحجم الأخطاء ألتي إرتكبوها ولا يعتذرون عنها ومن ثم لا يفكرون في إصلاحها..

إن وصول النظام لوضع لا يستطيع فيه إصلاح ذاته أو تغير الأوضاع في البلد أو خدمة الناس يجعله أمام خيارات محدودة جداً،فكونه مدعوم من جهتين دوليتين هما سبب بقائه يزيد من غربته وعزلته عن الغالبية من الشعب ويضعف من شرعيته المتداعية، وبالنتيجة يفاقم أزمة البلد والنظام ويضع غالبية الشعب في مواجهة قاسية مع السلطة قد تؤدي في النهاية لإنغلاق مستحكم يؤدي للعنف كملاذ أخير..إن الإعتماد على التوازنات والمصالح الدولية حمت النظام وأمدته بأسباب البقاء لكن إستمرار ذلك أمر غير مضمون فالمصالح الدولية تتغير كما أن التدخل الأجنبي مهما كانت قوته ومفاعيله لايمكن أن يمنع دائما الإنفجارات الإجتماعية والسياسية الناجمة عن أسباب حقيقية وموضوعية، في المقابل لا يمكن التحكم بدقة بردود أفعال المجتمع أو جزء منه وإدراك العديد من العوامل الخفية وغير المسيطر عليها ألتي تحرك هذا المجتمع خصوصا مع إنغلاق آفاق الحلول السلمية التوافقية..إن العنف هو البديل المحتمل لأوضاع الراهنة وهو ما يرتب على القلة التي ما زال لديها عقل من الحاكمين أن تفعل شيئاً قبل فوات الأوان.

* نقلا عن "المدى"