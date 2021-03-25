قرار يحتاج تعديلاً

من الجميل أن تفكر الدولة في حل معضلة ومشكلة تفاقمت في السنوات الماضية وأدت إلى خلل في التركيبة السكانية، مما تسبب في تداعيات وطنية كثيرة.

ومن الجميل أكثر أن تكون كل القرارات الصادرة في هذا الشأن مدروسة ومبنية على أرقام وإحصائيات ومقارنات.. لكن من المحزن أن أول قرار صدر لمعالجة التركيبة السكانية كان كرد فعل سريع من دون تأن أو إعطاء القرار وقته بدراسته وإلقاء الضوء على تداعياته من كل النواحي الاقتصادية والإنسانية والنفسية.

هل يعقل أن وافداً عاش في الكويت هو وأسرته 50 أو 40 سنة وجاء حظه العاثر أن يكون موعد تجديد إقامته بعد صدور قرار عدم التجديد لأي إقامة للوافد الذي وصل عمره 60 عاماً بفترة بسيطة.. وهو عامل فني متخصص لا يعتمد عمله على شهادته العلمية، بل بالخبرة والتميز؟!

كيف يمكن لهذا الوافد الذي عاش عمره بالكويت وخلف أبناءه وزوجهم فيها ولم تعد له حياة في موطنه الأصلي.. أن نقول له إنك ستغادر بعد شهرين مثلاً؟!.. كيف يمكن له أن يرتب أموره وينهي حياته الطويلة بالكويت بهذه السرعة؟

قرار لا يمكن وصفه إلا بالقرار الغريب ورد فعل سريع على موجة إعلامية وجهت ضد الوافدين.. خلط فيها الحابل بالنابل، المنتج وغير المنتج.. الذي يعتبر عمله إضافة للبلد، بمن ترك في الشارع ومكنسته على ظهره واستسهل توزيع السلام على المارة والسيارات للحصول على استعطافهم وما تجود به أيديهم.

قرار للأسف لم يجد من يتبنى إجراء بعض التغييرات عليه مقارنة بالشكل الذي طبق فيه.

هناك أعمال لا ينضج أصحابها ولا يكتسبون خبراتهم الأساسية فيها إلا في فترتي الخمسينيات والستينيات.

عمر الـ60 اليوم يعتبر شباباً وقمة بالعطاء... لا أن يصبح مقصلة تقطع عنده الأرزاق وتسد أمامه الأبواب.

هناك حلول كثيرة يمكن التغلب من خلالها على مشاكل هذا العمر حسب وجهة نظر متخذي القرار.

يمكن أن يطلب من الوافد المهني صاحب الشهادة الثانوية، الذي يشغل عملاً مهنياً وفنياً ليس عادياً ويساهم في التنمية بكل أشكالها، دفع مبلغ عند تجديد الإقامة لتغطية تأمين شامل حتى لا يزاحم في المستشفيات الحكومية.. إذا كان ذلك هو ما يقلق الحكومة.

كان طموحنا أن تمنح إقامة دائمة لإخوتنا الوافدين الذين قضوا عمراً طويلاً في الكويت وملفاتهم الأمنية نظيفة ولم تسجل مخالفات غير عادية في حياتهم.. ومنح إقامات دائمة لأصحاب التخصصات غير العادية التي نحتاج إليها في الكويت للبناء والتطوير.

ماذا كانت النتيجة؟ أن دولاً أخرى نفذت هذه الفكرة ونحن في الكويت انشغل بعض نوابنا وتسارعوا وتسابقوا في نقل تصريحاتهم بعد إثارة موضوع التحرش إعلامياً، علماً بأن هذا الموضوع يطول أرقاماً بسيطة مقارنة بموضوع إنساني بحت يطول آلافاً مؤلفة من إخوة وافدين شاركونا الحياة عندما كانت الحياة في الكويت شاقة وعاصروا تطورها معنا.

أتمنى من كل قلبي أن يتبنى بعض نوابنا المعروف عنهم عقلانية التفكير وإنسانية الضمير هذا الموضوع لمراجعة هذا القرار.. الصادر من هيئة إدارية لتنظيم العمل وليس قانوناً، لعل وعسى أن ننصف من يستحق أن نقول له شكراً بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى بلفتة إنسانية نرد فيها جميلاً لهم للسنوات التي عاشوا فيها معنا بكل حب وإخلاص لهذا الوطن.

نقلا عن القبس