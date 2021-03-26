يروى أن أحد الوجهاء من ذوي المال والسلطان قد مات، ولم يترك وراءه إلا غلاماً صغير السن، فأرادت جماعته تنصيب من ينوب عنه شيخاً عليهم، فاتفقوا على ترشيح خمسة منهم، إلا أنهم اختلفوا على من يكون الوريث.

فاتفقوا على أن يحتكموا إلى قاضيهم، فلبس كل منهم عباءته، وحسن من هندامه، وتوجهوا إليه مصطحبين معهم الغلام الصغير ابن الوجيه، ولكنهم عندما وصلوا إلى خيمة القاضي تركوا الغلام في الخارج، قبل أن يدلفوا عليه.

عرض المرشحون قضيتهم على القاضي طالبين منه أن يبت في أمر من يرث وجاهة جماعتهم، وبعد تريث وتفكير واتت القاضي فكرة، فأمر بصب فنجان قهوة لكل واحد منهم، ثم طلب منهم أن يعيدوها إليه فارغة، شارطاً عليهم ألا يشربوها ولا يسكبوها.

احتار المرشحون الخمسة، ونظر بعضهم إلى بعض، ولما رآهم القاضي عاجزين عن حل هذه الأحجية، سألهم هل لوجيهكم الميت وريث، قالوا: نعم، ولكنه غلام صغير، وقد أحضرناه معنا، وهو الآن خارج الخيمة في انتظارنا.

أمر القاضي بإدخاله، ثم قدم له فنجان القهوة وطلب منه أن يفعل ما عجز عنه المرشحون الخمسة، وأن يعيد إليه الفنجان فارغاً من دون سكبه أو شربه، فما كان من الغلام إلا أن وضع طرف غطاء رأسه في الفنجان إلى أن امتص القهوة كاملة، ثم قال للقاضي: فنجانك فارغ، وقهوتك على رأسي.

استغرب القاضي من فطنة الغلام وطيب كلامه، فأراد أن يختبره أكثر، فسأله: ما المكسب، ورأس المال، والخسارة؟ فرد الغلام: المكسب أن تكون أحسن من أبيك، ورأس المال أن تكون مثل أبيك، أما الخسارة فأن تكون أسوأ منه. فسأله القاضي: ما أول أمس، وأمس، واليوم؟ فرد الغلام: أول أمس هو جدي، وأمس هو أبي، وأما اليوم هو أنا.

عندها قال القاضي للغلام: بارك الله فيك من وريث، ثم التفت إلى الخمسة الكبار وأمرهم بأن يأخذوا وجيههم وينصرفوا، فالوجاهة ليست بلبس فاخر الثياب، والمعرفة ليست مرتبطة بفارق السن، فالغلام تربى وترعرع في بيئة علم، وقد قيل في ذلك: جالس العلماء بعقلك، وجالس الملوك بعلمك، وجالس الأصدقاء بأدبك، وجالس أهلك بعطفك، وجالس السفهاء بحلمك.

فما أكثر منتفخي الأوداج، فاخري الهندام ولكن بعقول كعقول العصافير.

ملحوظة: منقولة بتصرف كبير.

* نقلا عن "القبس"