يحدث في «كلوب هاوس»..!

آخر صيحة في عالم التواصل الاجتماعي هو تطبيق كلوب هاوس، وهو عبارة عن غرف حوارية صوتية يجتمع بها العديد من السياسيين والمتخصصين، ومعهم المتابعون من العامة للتباحث والنقاش حول أمر ما أو قضية معينة، وقد ارتفعت شعبية هذا التطبيق في الكويت مع دخول العديد من المشاهير، إلا أنه ومع سرعة انتشار ذلك التطبيق، تعالت الأصوات التي تنادي بحجبه وحظره لضرره على المجتمع والأمن والشباب وغيرها من الأعذار، كما فعلت بعض الدول مثل الصين والأردن وسلطنة عمان، وكذلك اتفقت الآراء القانونية عن مدى قيام المسؤولية الجزائية عبر ذلك التطبيق الجديد والتي انتهت إلى أن هناك مسؤولية جزائية على المتحدث، هذا فضلاً عن جواز دخول رجال المباحث السريين وتسجيل ما يدور في ذلك التطبيق من حوارات وأحاديث.

في البداية، دعونا نتفق على أن لكل شيء مزايا ومساوئ، فالمركبة أو الطائرة مثلاً من الممكن أن تكون وسيلة نقل ورفاهية، ومن الممكن أن تكون أداة قتل إذا ما أسيء استخدامها، فهي سلاح ذو حدين، والفكرة في استخدامك أنت وماذا تريد أن تتبع، ومهما كانت مساوئ كلوب هاوس إلا أننا نختلف كثيراً مع الأصوات التي تنادي بالمنع، فمع ظهور كل تطبيق يدب الذعر في نفوس «قوى المنع» الأمنية والدينية، لأن هناك شخصيات تستخدمه بشكل سلبي، لكن انطلاقاً من المبدأ الدستوري بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة، وأن الأصل القانوني هو الإباحة والاستثناء هو القيد ولا معنى لحرية الفكر بغير رأي لا يُصادر ولا يُحجر عليه، بالإضافة إلى أن المنع يمثل ضربة كبيرة للحريات بشكل عام، وفي النهاية لسنا مع إيقاف أية وسيلة تعبيرية، لأنه وببساطة شديدة سيتم اللجوء إلى وسائل أخرى من برامج التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة تواكب التطور التكنولوجي، فما زلنا نراهن على وعي المجتمع والناس، ولا بد أن يتعرض الجيل الحالي إلى كل وسائل التعبير بحلوها ومرها، فهذا مخاض طبيعي للتطور المجتمعي، والرقابة على التطبيق يجب أن تكون شخصية فقط، ووفقاً لأخلاق المجتمع، ويجب عدم دس الحكومة ومؤسساتها أنوفها في اختيارات الناس وحرياتهم الشخصية.

أعتقد أن حالة الانبهار بكلوب هاوس سوف تختفي تدريجياً، فهو يشكّل هدراً وضياعاً للوقت بعكس البرامج الأخرى التي تتيح للمستخدم التعليق والمشاركة في الوقت والزمان الذي يختاره هو، ويبقى التساؤل: إلى أي مدى سوف يبقى كلوب هاوس صامداً أمام تويتر وفيسبوك وإنستغرام؟!

***

رحم الله الأستاذ الكبير الأريب بدر ضاحي العجيل وأسكنه فسيح جناته، فلقد فقدت الكويت نجماً من نجومها ورمزاً حقيقياً صادقاً من رموزها في العمل القانوني والوطني قلما يجود الزمان بمثله، ومهما سطرنا من كلمات ونثرنا من عبارات فلن توفيه حقه في ما قدم من جهد وبذل وعطاء، فإلى جنات الخلد يا أبا وائل.

* نقلا عن " القبس"