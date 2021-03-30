العراق تحت موس الحلاق

عندما تقدم الرجل النحيل بكتفيه الهزيلتين إلى التلفزيون لم يكن يحلم في أن يصبح النجم الأول، فقد كانت النجومية تعني خشونة في الصوت ووسامة وشباباً، لكن صاحبنا، الذي جاء إلى التمثيل من كلية الآداب، كان أقرب إلى وجوه موظفي الحكومة، لا وسامة ولا فذلكات تراجيدية، إلا أن الممثل الباسم أذهل المشاهد وهو يرتدي زي الحلاق "حجي راضي"، حيث قرر أن يمرر موسه على رؤوس الزبائن وهو يلقي عليهم آخر أخبار المحلة، تصاحبها ضحكته المتميزة.

تذكرت سحر سليم البصري وأنا أشاهد دائرة حكومية تستعين بـ " موسه " من أجل إرهاب موظف، ذنبه الوحيد أنه لا ينتمي إلى حزب أو ميليشيا، تمنع عنه موس الحاج راضي.

الخبر الذي نشرته وسائل التواصل الاجتماعي ومعها وكالات الأنباء يقول: إن موظفاً في دائرة الوقف الشيعي، تم الاعتداء عليه من قبل موظفين عاملين معه في نفس الدائرة، حيث قرر هؤلاء " الأشاوس " أن يمارسوا مهنة الحاج راضي مع الموظف المسكين فحلقوا له رأسه، في مشهد مؤلم، يثبت فيه أصحاب الموس أنهم فوق القانون، مثلما يثبت أصحاب القذائف أنهم فوق الدولة، التي لا تزال تردد أنشودة "السلاح بيد الدولة".

ما بين بيان وزارة الداخلية التي أبلغتنا أنها ستتابع القضية وتتخذ كافة الإجراءات، وبين بشاعة القصاص من مواطن لا حول ولا قوة له، تعيش الناس في ظل أشخاص وأحزاب يعتقد كل منهم أن له الحق في تنفيذ قانونه الخاص، وأنهم فوق القانون وفوق الشرائع.، وان موسى يجب ان يحلق رؤوس العراقيين جميعا ، واننا في هذه اللاد سنبقلى جميعا تحت رحمة الحلاق " الاكبر " الذي ان ينفذ قانونه الخاص.

لعل الأخطر في واقعة تعذيب موظف واهانته أمام الموظفين، ليس أن أفراداً قرروا أن يكونوا هم الدولة وهم القانون، بل هو الصمت على مثل هذه الأفعال الإجرامية .

اليوم الناس تعيش في ظل أحزاب وجماعات هي عبارة عن خلطة منتقاة من تخوين الآخر، يرددون هتافاً واحداً، ويرتدون ثوباً واحداً، وفي يد كل منهم " موس " ، يخرجه في اللحظة التي يشم فيها رائحة اختلاف مع ممارساته اللاشرعية ، ليقدم لنا مشهدا مثيرا من " تحت موس الحلاق " .

مرة أخرى قد أتفق مع القائلين إن هذه وقائع فردية، لكنها في النهاية تبقى رسائل رعب يبثها اشخاص نراهم ، ينحنون أمام سلاطين الفساد وسراق البلد، ولكنهم يتحولون إلى صناديد في مواجهة مواطن مغلوب على أمره.

لعل أفظع ما في الأمر أن مشهد الموظف المسكين تحت سمع وبصر الدولة يكشف لنا أن كل ما قيل عن المواطنة والقانون هو كلام من قبيل الاستهلاك اليومي.

نقلا عن المدى