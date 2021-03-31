إشكاليات كبرى فى مجلس الشيوخ

يقال دائما أن تأتى متأخرا إلى موعد أفضل من عدم مجيئك على الإطلاق، والحكمة فى ذلك أن الإنسان يشكل فارقا فى التجمع الذى يأتى إليه، ومن ثم فإن وجوده مفيد فى كل الأوقات. والمثل لا ينطبق فقط على الأفراد وإنما على المؤسسات، فبعد فترة ليست قصيرة منذ اجتمع مجلس الشيوخ لأول مرة فى منتصف نوفمبر الماضى لإقرار اللائحة، فإنه دخل مرحلة من البيات الشتوى فرضتها انتخابات مجلس النواب وإقرار اللائحة وخروجها فى شكل قانون. أخيرا وفى الثامن من مارس الجارى عاد المجلس إلى انعقاده، وبدأت لجانه فى الدخول إلى دائرة العمل، وبعدها انهمرت القوانين على المجلس أحدها يخص التعليم الفنى، والآخر الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والثالث يخص تعديل قانون العقوبات فيما يخص «ختان الإناث». لفت نظرى بشدة هذا القانون الأخير الذى نص على تشديد العقوبة بهدف مواجهة ظاهرة الختان والتى «هى من أبشع الظواهر الاجتماعية التى تضرب بجذورها فى أعماق المجتمع المصرى» ولما تمثله من «انتهاك لحرمة جسد الإنسان» وهو «ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم عليها المجتمع». الأمر هكذا جد خطير، ولذلك فإن المشرع، البرلمان بمجلسيه فى هذه الحالة، يقرر تشديد العقوبة بحيث جرى إطلاق عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجرى ختانا لأنثى، ووضع حد أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين فى حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة، وحد أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت أو كان القائم عليه طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض. للقانون تفاصيل كثيرة، ولكنه يستند إلى نص دستورى فى المادة الستين التى تقول «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون». وجرى اعتماد التعديل فى المجلس بأغلبية الأصوات التى كنت واحدا منها، وكان من بينهم من طالب بتشديد أكثر للعقوبة حتى رفعها إلى عشرين عاما من السجن المشدد ولكن النقاش الذى جرى يستحق التسجيل، والإدراك لإشكاليات كبرى فى صنع القوانين، خاصة تلك ذات العلاقة بالمجتمع والتقاليد والأعراف.

فالحقيقة التى لا يمكن إغفالها هى أنه رغم وجود العقوبات القاسية على جريمة ختان الإناث، والحملات الإعلامية المستمرة التى توضح ما فيها من قسوة وامتهان وحرمان للمرأة من حقوقها الطبيعية، وما استقر لدى النخبة المصرية فى عمومها من استنكار لهذا الفعل البشع، وتأكيد المؤسسات الدينية على ما فى هذه الأفعال من حرمة، فإن الواقع لا يزال متخطيا للقانون ومحررا لذنب ومعصية، ومتجاوزا للتقاليد الرافضة لهذا العمل فى معظم البلاد الإسلامية. وما لا يقل عن ذلك أهمية أنه رغم القسم على عدم الإضرار بالجسد الإنسانى، فإن هناك من بين الأطباء من يقبلون القيام بهذه المهمة إما لأنهم ذاتهم ممن يعتقدون فى وجوبها، أو لأنهم يحاولون تلافى آثار التعامل الجاهل معها والأكثر ضررا والذى قد يؤدى إلى النزيف أو الموت. الإشكالية الكبرى هنا أنه فى هذه الحالة، وربما فى حالات أخرى مماثلة، تقف التقاليد الاجتماعية كالرواسى الرواسخ فى تحدى القانون والدولة والمؤسسات المختلفة؛، وفى كل الأحوال تمضى فى طريقها بمعاونة أطباء وممرضين استنادا إلى تراث عميق من النظرة المتخلفة للمرأة وحقوقها المشروعة فى صحة نفسية وجسدية وعاطفية. مثل هذه الإشكالية لا يمكن التعامل معها فقط من خلال تغليظ العقوبة على مرتكبها من الجهاز الطبى أو الأهل، وإنما من خلال ثورة فى الوعى الذى كان يحتاج عند نظر القانون أن يفرض على علماء النفس والاجتماع والطب النفسى والإعلام أن يقوموا بدورهم فى التعامل مع مسألة مستعصية على الحل على مدى عقود طويلة منذ اهتمام الدولة ومؤسساتها بالتعامل معها. وكان واجبا فى كل الأحوال إتاحة الفرصة لهؤلاء الذين رأوا فى تغليظ العقوبة تجاهلا للواقع وما فيه، وأنه فى حد ذاته ربما يضع حاجزا أمام القضاة للحكم بالعقوبات المشددة مما يؤدى إلى براءة المجرم بجريمته. وللأسف الشديد فإنه لا يجرى النشر واسعا لمضابط المجالس النيابية، ولا نشر نتائج التصويت على القوانين للتعرف على حجم المخالفين، وتمثيلهم للواقع الاجتماعى.

وقبل أن ندلف إلى عرض آراء المخالفين لتعديل القانون على النحو الذى أسلفنا فيه، فإن جلهم يرفضون أخلاقيا ودينيا وإنسانيا تختين الإناث، وتقع معضلتهم الأساسية ليس فى ضرورة عقاب الجانى التى يرونها غير مؤثرة فى تقاليد شرسة، وإنما فى البحث والتعمق فى أساليب ووسائل تعميق الوعى بالقضية. «الوعى» فى كل الأحوال قضية معقدة، وكثيرا ما يطرح عند التعامل مع قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولكنه فى هذه الحالة يبدو كما لو كان يواجه حائطا صلدا. الحجة الأولى المطروحة فى هذا الشأن هى أن المحاكم لم تصدر أحكاما خلال السنوات السابقة على الجناة حيث لم تكن العقوبة بالشدة التى عليها الآن، إلا أربع مرات فقط حدثت فيها الوفاة للأنثى التى جرى عليها الختان. الحجة الثانية أن توقيع العقوبات المشددة أو غير المشددة على الأب أو الأم أو العائل ربما يحرم الأسرة كلها من المصدر الأساسى للدخل والعائد، وبالتالى فإن الآثار الاقتصادية والاجتماعية ربما تكون أشد قسوة من الختان. الحجة الثالثة أن الذكر يجرى عليه الختان أيضا، ومن ثم ولأسباب اجتماعية مختلفة ربما يستغل تشابه الحالات بين الذكور والإناث فيقوم برفع القضايا على الأهل بتهمة العبث بالجسد الإنسانى فتكون النتائج أكثر سلبية. الحجة الرابعة أن تشديد العقوبة فى جريمة الختان يجعلها تتجاوز بكثير جنايات الجرائم التى تتسبب فى عاهات مستديمة بالإنسان قد تكون أكثر قسوة وسببا لأنواع من العجز الحسى المؤثر فى وظائف مهمة.

كل أصحاب هذه الحجج يستنكرون بشدة «الختان»، وما يقدمونه من حجج ليست من أجل إعطاء أسباب لتجاوز الجريمة أو التقليل من عقوباتها، وإنما لأنهم يرون أن الوعى هو الأمر الحاكم فى تجاوزها وليس تشديد العقوبة. ولكن المشكلة أنهم لم يحددوا كيف سيكون نشر الوعى الآن أفضل حالا من محاولات نشر الوعى فى السابق، والتى وإن أدت إلى تراجع فى أرقام جرائم الختان، إلا أنها لا تشير إلى انتهائها فى المستقبل القريب. المسألة بالتأكيد تحتاج ما هو أكثر من القانون، ولذلك ربما كان فى مجلس الشيوخ المكلف بالتفكير فى الإشكاليات الكبرى والقضايا المستعصية أن يتيح مجالا أكبر فى هذه الحالة للاستماع إلى شهادة المجلس الأعلى للمرأة فى هذا الشأن، وكذلك مجلس الأمومة والطفولة، وطائفة طويلة من علماء النفس والطب النفسى ليس فقط للحكم فى قضية القانون وإنما للتنوير فيما يتصل بها من موضوعات.

* نقلا عن "المصري اليوم "