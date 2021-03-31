.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دولة قانون.. لا دولة أشخاص

دولة قانون.. لا دولة أشخاص

متابع الغاء المتابعة

غدير محمد أسيري
نشر في: آخر تحديث:

لقد نجح جورج واشنطن في تبني مفهوم الدولة الحديثة المدنية المتعايشة عندما قال «نريد أن نبني دولة قانون لا دولة أشخاص».
فاليوم يمر البلد باحتقان سياسي، يغلب عليه الطابع الشخصي بين أقطاب تتناحر لمصلحة شخصية، لا من أجل المصلحة العامة، فنشهد ساحة متوترة اعلاميا وظروفا استثنائية عالمية صحية، في ظل أزمة كورونا التي لا نزال نعاني من آثارها وما يترتب عليها اقتصادياً، فنجد انشقاقا بصفوفنا لمن يدعي بأنه يميل الى الكويت، وينتهج نهجاً يجرنا بالتخلف بتسميات يتكسب بها سياسياً، واصفاً نفسه بابن البلد أو الوطني أو ابن القبيلة أو ابن المذهب والعرق، كل تلك التصنيفات ضيعتنا كمواطنين ومنعت تجانسنا، فالمنطقة تتناحر نتيجة تلك التصنيفات، وفي هذه الظروف التي نشهدها اليوم نجدنا نتفرق ليتكسب هؤلاء على حساب الوطن أو الشعارات البطولية التي عجز المواطن عن تصديقها، فما يمر به البلد من عسارة اقتصادية يجعلنا نجد أن التفكير بواقعية أمام المحنة الاقتصادية التي تعد أقوى من أي مصلحة فردية.

فأصبح من الضرورة أن نتبنى منهجا جديدا يتسم بالعقلية المتعايشة الاقتصادية، فالتناحرات والصراعات لن تفيد الوطن، وصراع الاقطاب السياسية في السياسات المتطورة هو منهج فاشل ويدمر البلدان، فهناك أمثلة عديدة في محيطنا الاقليمي، وشهدت شخصياً التجربة السياسية، وكنت جزءاً من المشهد السياسي في المرحلة السابقة، والذي أطمح وأتمنى أن يتطور ليحترم التعايش في هذا الوطن، فالمواطن أولوياته تختلف تماما عن الشخصانية في التشريع بالقوانين، فعندما يكون منظور المشرع السياسي هو التطور ينعكس ذلك على القوانين التي تنعم بحياة المواطن وتبعده عن الأساليب غير المشروعة لكسب حاجاته اليومية.

ولكن نشهد في هذه الفترة مرحلة يكثر بها تلفيق سياسي وفوضى من الأطراف المتناحرة سياسياً، حتى يحاولوا سدل الستار عن الحقائق، فنجد من يحاول الإقصاء وكأن الكويت تضم فقط هؤلاء، والقضية اليوم هي بقاء وطن للجميع يتحدى ويسهم في رفعة الجميع، لينعم الجميع بخيراته بعدالة ومن دون تحيّز لفئة ضد أخرى، وفي ظل التضخم بالأسعار ومعاناة الاسرة من الاعباء المادية لتأمين الاحتياجات المهمة، مثل الصحة والتعليم المتطور والمسكن الملائم، فالانشغال بالاحتقان وإلغاء المنطق وتصغير القضايا العامة وتحويلها الى صراعات أشخاص أمر غير مقبول، ولا يتسق مع مفاهيم الدولة الحديثة ويرجع الوطن إلى الخلف، فهناك من المخلصين من يعمل بهدوء ليرفع البلد ليواجه التحديات العالمية ويؤمن بالخير للعامة ويحارب التصنيفات التي تشقنا أجزاءً.

* نقلا عن "القبس"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد