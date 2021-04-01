الأخطاء السبعة في تداول الأسهم

عندما يرغب شخص شراء جهاز هاتف ذكي فإنه يبحث عن المواصفات والمميزات ويسأل أهل الخبرة والاختصاص قبل اتخاذ قرار الشراء ليطمئن بأن قراره سليم، هذا لا يحدث عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الأسهم، مستثمرون ليس لديهم الخبرة ولا المعرفة بأبسط قواعد التداول يدخلون السوق لتنمية رؤوس أموالهم فيقعون في أخطاء جسيمة قد تكلفهم الكثير من الخسائر، في هذا المقال نسلط الضوء على سبعة أخطاء تضع المستثمرين في دائرة الخطر، الخطأ الأول التداول المتكرر والسريع والعشوائية في اختيار الأسهم، الخطأ الثاني التداول على توصيات التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، الخطأ الثالث التداول على تغير سعر السهم خلال سنة دون البحث عن سبب التغير في السعر، الخطأ الرابع بناء القرار الاستثماري على مؤشر مكرر الربحية وهذا المؤشر من أكثر أدوات تقييم الأسهم خطورة ولا بد من وضعه في سياق أكبر واستخدامه بجانب أساليب التحليل الأساسي الأخرى، الخطأ الخامس الشراء عند حدوث طفرات عالية في الأسعار وانفصال المؤشرات عن الواقع الاقتصادي، الخطأ السادس عدم تنويع المحفظة ووضع كامل السيولة في شركة واحدة، الخطأ السابع سيطرة الطمع على المستثمر والبحث عن تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

وارن بافت أكثر المستثمرين نجاحاً على الإطلاق، وضع أهم قاعدتين لتحقيق النجاح في مجال الاستثمار، القاعدة الأولى لا تخسر المال، والقاعدة الثانية: لا تنسى القاعدة الأولى، المضاربة في الأسهم ليست هي الخيار المثالي للاستثمار وأغلب من ينتهجون هذا السلوك الاستثماري يخسرون في النهاية والأفضل هو الاستثمار متوسط وطويل الأجل في أسهم شركات لها نظرة مستقبلية واعدة وتوزيعات نقدية منتظمة ومتنامية وتنويع المحفظة بأسهم من قطاعات مختلفة وتعديل المراكز بعد اعلان النتائج الربعية وهذا السلوك الاستثماري سوف يحقق للمستثمر نتائج إيجابية.

* نقلا عن " الرياض"