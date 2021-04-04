أيهما الأكثر طرافة .. الرجال أم النساء؟!

على مدى التاريخ تحفل حياة الأمم بسير الظرفاء، وتتسع هذه المساحة لتشمل أشخاصًا خلدهم التاريخ، إما لفرط سذاجتهم كأمثال جحا، أو لكثرة دعاباتهم وكتاباتهم و"قفشاتهم" الساخرة، هذه القائمة ضمت في العصر الحديث مشاهير من الكُتاب والساسة يتصدرهم برنارد شو وتشرشل، وكانت السينما واجهة انتشار للكثيرين من ظرفاء أهل الفن، حتى في زمن السينما الصامتة، كأمثال شارلي شابلن ولوريل وهاردي.

وهذا لا يعني بالطبع أن كل الرجال مضحكون، لكن من المؤكد أنهم احتكروا صناعة الفكاهة عبر التاريخ، ربما لأن الفكاهة ظاهرة تعتمد على تأثيرات اجتماعية وعاطفية وفسيولوجية ومعرفية وثقافية، وهم الأكثر تفاعلًا وتحكمًا فيها..

لكن هل يعني ذلك أن الرجال مضحكون أكثر من النساء؟

فى تقرير نشرته مجلة "سايكولوجي توداي" أو "علم النفس اليوم" الأمريكية، يقول إنه عندما يُطلب من معظم الناس التفكير في شخص يملك حس الدعابة فإن تفكيرهم غالبًا ما يتركز على الرجال، إلا أن ذلك لا يعد صحيحًا إلى حد كبير..

من المحتمل أن تكون وجهة النظر القائلة إن المرأة أقل إضحاكًا متفشية للحد الذي يجعل قوى المجتمع أو العادات والتقاليد لا تشجع الفتيات والنساء على التطوير والتعبير عن فكاهتهن، أو من باب الخجل والحياء الذي يعنى تاج الوقار لهن، مما يجعل النساء يظهرن أقل إضحاكًا، ومع ذلك فإن هناك القليل من الأدلة لدعم الرأي القائل إن كثيرًا من المجتمعات تقمع النساء من ناحية إنتاج وعرض الفكاهة.

أحد الباحثين رفض إلقاء اللوم على "القوى المجتمعية" ودورها في "إعاقة الفتيات والنساء عن التطوير والتعبير عن دعاباتهن"، وبدلا من ذلك اقترح أن الفكاهة قدمت ميزة تطورية للذكور عبر التاريخ.

والطريف أنه في الواقع، تميل النساء إلى اختيار شريك حياة يتمتع بحس الفكاهة العالي، والدراسات العلمية عمومًا تربط الفكاهة ارتباطًا وثيقًا بالذكاء، ما يفسر انجذاب النساء إلى الرجال ممن لديهم حس كبير من الدعابة.

طبيعي أن تفضل النساء الارتباط بشخص يتمتع بحس الدعابة، وليس "نكديًا"، في حين أن الرجال عمومًا لا يولون أهمية كبيرة بقدرة النساء على إنتاج الفكاهة، بل ما يعنيهم ألا تكون شريكة الحياة "نكدية"!!

وبالطبع، فى المقابل يفضل الرجال النساء اللواتي يضحكن على دعاباتهم، حتى وإن من باب "المجاملة"، ما يعني أنه على مدار تاريخنا من المحتمل أن يضطر الرجال إلى التنافس بقوة مع رجال آخرين لإقناع النساء بإحساسهم العالي بروح الدعابة.

دراسة أخرى أجراها علماء من جامعة "ستيرلينج" البريطانية تقول إن الرجال الوسيمين يتمتعون بروح دعابة أكبر من وجهة نظر النساء، شريطة أن تتمكن أولئك النساء من رؤيتهم.

فى تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دراسة راجع فيها علماء من جامعتي أبيريستويث في ويلز ونورث كارولينا 28 دراسة سابقة، حققت في حس الفكاهة لدى الرجال والنساء، انتهت إلى أن 63% من الرجال أكثر قدرة على إنتاج مواد مضحكة من النساء..

لكن دراسة أخرى وصفت الرجال بأنهم "مسليون" أكثر من النساء أثارت غضبًا "نسائيًا" عارمًا على تويتر، لشعورهن بالاستياء من الإصرار على محاولة جعلهن لا يملكن حس الفكاهة "حقيقة علمية"!، واتهمتها أخريات بتحيزها "الثقافي" أو سعيها لـ"التنمر" والتفرقة بين الجنسين، كما انتهز عدد قليل من النساء الفرصة لإظهار حسهن الفكاهي.

لسنا في حاجة إلى تأكيد حقيقة أن الشعب المصري هو أكثر شعوب الأرض تمتعًا بروح الفكاهة والدُعابة وخفة الدم، وشهدت بذلك دراسة أجراها الباحث الألماني راينر شتولمن، وأن الشعب البريطاني هو أكثر الشعوب في أوروبا ضحكًا رغم ما يُعرف عن البريطانيين من برودة وجدية.

ففي مقابل أبو لمعة والخواجة بيشو وإسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي وغيرهم الكثير من الرجال، على سبيل المثال في تاريخ السينما، فضلا عن عدد كبير من أساتذة الكتابة الساخرة مثل المازني ومحمد عفيفى ومحمود السعدني وأحمد رجب وجلال عامر، هناك في المقابل كوميديات رائعات في السينما المصرية، أمثال ثريا حلمي وخيرية أحمد.

بالطبع هذا الكلام لا ينطبق اليوم على مسوخ الفن وادعيائه، رجالًا ونساءً، ممن ارتدوا اليوم ثوب "الاستظراف" بترديد فاحش القول وسيئه ومسيئه لإسماع الناس ما يخدش حياءهم.

نقلا عن الأهرام