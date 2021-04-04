الشخصانية المقيتة

تعرفون سبب أزمتنا الحقيقية بالكويت.. سياسيا وبرلمانيا؟!

انها الشخصانية في الاعتراض والانتقاد والهجوم والرفض.

ما يحصل من بعض اطراف النزاع والخلاف البرلماني السياسي هو شخصنة الاعتراض داخل مجلس الامة.. واختصاره بالاسم فقط وليس المنصب.

مثال على ذلك ان ما يحصل بين بعض افراد فريق المعارضة البرلمانية ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.. كما سمعنا اكثر من مرة هو ليس ضد رئيس المجلس كمنصب، بل باسم رئيس المجلس وشخصه، الامر الذي واسمحوا لي ان استخدم هذا المصطلح (تسخيف) الازمة وتصغير نواتها، لانها لا تدور حول رئيس السلطة التشريعية بل بفلان ابن فلان.

وارجو ألا يفسر ما ذكرته اعلاه بالدفاع عن مرزوق الغانم، حتي لا اصنف حسب قول المويزري (اللي يدافع عن افعال مرزوق الغانم «انسان واطي»)، تخيلوا ما وصلنا اليه في تصنيفات المبشرين الذين لا يتطابقون مع افكارنا وقناعاتنا.

وتأكيدا على ما ذكرته هو ما شاهدناه ايضا لدى وصول النائب الدكتور بدر الداهوم.. للمجلس، حين طرح احد اعضاء المجلس أو من كان مع الدكتور الداهوم على المسؤول الامني الرفيع، الذي رفض دخول الداهوم للمجلس، عما اذا كان عنده شيء مكتوب او انه مجرد امر من مرزوق الغانم، وان هذا ليس بيت مرزوق.

كنت أتمنى من المسؤول الأمني الكبير الفاضل أن يكون جوابه.. بأنني اتلقى الامر من رئيس المجلس بغض النظر من يكون هذا الانسان، لان هذا المسؤول الامني لا يتعامل مع الاسماء، بل مع رئيس المجلس، ايا كان هذا الرئيس.

جزء كبير من ازمتنا الحالية التي نعيش اليوم وللاسف هي بسبب الشخصانية في الاختلافات بالرأي والمواقف.

اما قمة ما اسفرت عنه الشخصانية فهو عندما وعد احد النواب بانه سيبشرنا في يوم، الذي قال انه قريب جدا، حيث سيسحق فيه مرزوق الغانم ويتلتل في الشوارع.

وقد ذكرني قوله هذا بتاريخ العراق الدموي ابان الثورات حين قتل نوري السعيد وسحل بالشوارع.

طبيعي ألا يكون هناك قبول بين انسان واخر، ولكن ان يظهر ذلك بهذا المستوى الذي لم نألفه ولم نتعود سماعه من اهل الكويت «الذربين» الذين يحسبون حساب كل كلمة تخرج منهم ويزنوها قبل ان ينطقوها، وهو ما لم نتعوده في قاموس حياتنا بالكويت.

اعجبني بعض المغردين الشباب، وهم بسن احفاد هذا النائب، يعربون عن استيائهم ورفضهم لاسلوبه وينصحونه بانتقاء مفرداته.

أنا أحب فلانا.. اذاً أنا مستعد أن أغض النظر عن أي تجاوز أو خطأ قد يقوم به، ولكنني لا اغفر له حتى ولو زل بحرف واحد لمجرد انني لا اطيقه لاي سبب كان، وبناء عليه فأنا اتصيد له اي خطأ.

هذا ايضا ‏يمكن أن ينطبق على اي طرف بغض النظر عن توجهاته او أفكاره، حكومة.. معارضة.. رئاسة.. موظف.. مدير..الخ



‏في الدول المتطورة نادرا ما تسمع اسم صاحب المنصب عندما تكون هناك أزمة سياسية، لأن النقد والمواجهة يكونان مع من يشغل المنصب السياسي بمنصبه وليس بشخصه، وهذا للاسف عكس ما يحصل عندنا اليوم، مما سطّح بعض الاحيان قضايانا الوطنية واضاع علينا فرص التطور والتغيير والتقدم وحلحلة الازمات.

يا جماعة لنخرح من ثوب الشخصانية ونرتق بطروحاتنا ونقدنا وخلافنا الى مستوى اعلى من اسم الشخص، بل الى عمله ومسؤوليته.

انا هنا اعمم دعوتي لكل من يختلف مع الاخر، وليس طرفا على حساب طرف اخر.

كل انسان يحمل مسؤولية وطن ومستقبل بلد يجب ان يعرف ماذا يقول وكيف يعبر عن موقفه ولا يسمح ان يطغى حقده على لسانه، فيخلط بين الحابل والنابل.

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خجلت من نفسي كناخبة وغطيت وجهي وانا استمع لاحد اعضاء مجلس الامة، وهو يقرأ ورقة وضعت امامه وبجانبه من يلقنه ويصحح له.. وتذكرت المسارح ايام زمان حين كنا نسمع كل ما يقوله الملقن المختبئ تحت الارض للممثل كلمة كلمة.. حين كان النائب يفكك احرف الكلمات لينطق احداها بالنهاية بعد اعادتها مرات..(المريئ).. والكلمة هي (المرئي).

للعلم هناك حرف يسبق اسم النائب وهو (د.) بمعنى انه دكتور.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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غريب عدد السيارات التي نراها في الشوارع الرئيسية والداخلية في بعض المناطق خلال فترة الحظر.. فيما مناطق اخرى ولا كأنك في حظر.. لماذا وكيف واين وشلووون.

معقولة كل هالسيارات عندها تصريح.. لماذا وكيف واين وشلووون؟!

*نقلا عن القبس