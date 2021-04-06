حرب الفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية

بعيدا عن السبب والدافع الحقيقى لهذه الحملة الأمريكية على اللجنة الأوليمبية الدولية والفيفا.. يبقى الطلب أو الاقتراح الأمريكى جديرا بالتوقف والمراجعة والاهتمام أيضا.. فبعد خسارة المنتخب الأمريكى أمام هندوراس والفشل الكروى الأمريكى فى التأهل لدورة طوكيو الأوليمبية المقبلة.. وهكذا بدأ الإعلام الكروى الأمريكى يتساءل عن سر حرمان بلدان العالم من اللعب بمنتخباتها الأولى فى تصفيات ونهائيات أى دورة أوليمبية.. ولماذا تبقى كرة القدم وحدها هى اللعبة الأوليمبية المحددة بسقف لأعمار لاعبيها، فى حين يبقى من حق أى لاعبة ولاعب فى أى لعبة المشاركة الأوليمبية طالما يلعب ويفوز..

وبدأ الأمريكيون يطالبون بإلغاء شرط السن والمساواة بين كرة القدم وأى لعبة أوليمبية أخرى.. وبالطبع يقودنا ذلك لاسترجاع حكاية كرة القدم والدورات الأوليمبية.. فقبل تأسيس الفيفا فى باريس عام 1904.. شهد العالم ثلاث دورات أوليمبية.. فلم تشهد دورة 1896 مسابقة كروية.. ولم يعترف الفيفا بمسابقتى دورتى 1900 و1904.. وبدأ الفيفا يلتفت للدورات الأوليمبية منذ دورة 1908، واكتشف أن اللجنة الأوليمبية تمنع اللاعبين المحترفين من المشاركة، وأدى ذلك إلى مستوى كروى هزيل.. وحين انطلقت بطولة كأس العالم عام 1930.. رأى الفيفا أنه لا ضرورة لمسابقة كروية فى دورة 1932.. لكن عادت الكرة فى دورة 1936.. ثم قررت اللجنة الأوليمبية الدولية السماح للمحترفين بالمشاركة فى مسابقات الكرة بداية من دورة 1984.. والمفاجأة كانت رفض الفيفا حتى لا تنافس الكرة الأوليمبية بطولات كأس العالم.. وانتهى الصراع وقتها بالسماح للمحترفين مع المنتخبات غير الأوروبية أو اللاتينية.. ومنذ دورة 1992 لم يعد ممكنا مشاركة من تزيد أعمارهم عن 23 عاما، سواء هواة أو محترفين.. وبعد أربع سنوات تم السماح بالاستعانة بثلاثة لاعبين كبار فى كل منتخب.. وهكذا دام الصراع بين اللجنة الأوليمبية الدولية والفيفا.. اللجنة الأوليمبية الدولية تخاف أن تسرق الكرة الأضواء من بقية الألعاب والفيفا لا يريد مسابقة كروية أوليمبية تنال مكاسبها اللجنة الأوليمبية الدولية.

*نقلا عن المصري اليوم