«السوشيال ميديا».. وافد جديد ومخاطر دائمة

لقد انضم لاعب جديد بارع إلى ترسانة «السوشيال ميديا»، بمزايا وقدرات متباينة، ستُمكنه من الفوز بحصة مناسبة من هذا التدفق العارم من الجمهور على استخدام تلك الوسائط.

اللاعب الجديد اسمه «كلوب هاوس» (Clubhouse)، ورغم أن استخداماته مقصورة على حاملى هاتف «الأيفون» حتى هذه اللحظة فقط، فإنه سجّل حضوراً لافتاً، مكّنه من رفع عدد مستخدميه من 1500 فى بداية تشغيله قبل أكثر قليلاً من سنة إلى نحو عشرة ملايين مستخدم حالياً، بينما زادت قيمته السوقية من نحو 100 مليون دولار بعد شهر واحد من إطلاقه إلى نحو مليار دولار بعد 14 شهراً من هذا الإطلاق.

يُمثّل ذلك تدشيناً واثقاً لهذا الوافد الجديد، الذى سينال حصة معتبرة من سوق «السوشيال ميديا»، ومعها جانب مهم من التأثير، ولذلك فقد تلقى الكثير من الانتقادات من جانب بعض الدوائر المقربة من الحكومات، والتى رأت فيه إمكانية لمساعدة أنصار الفوضى والإرهاب والمعارضة غير القانونية على خلخلة الأمن الوطنى وغيرها من الاستخدامات المسيئة.

يرى البعض فى «كلوب هاوس» ميداناً سانحاً لطرح الآراء وتبادل الأفكار وتعزيز النقاش العام وتحسين التفاهم، ويرى آخرون أنه قد يكون باباً خلفياً للعودة إلى عصر التثوير والانتفاضات وتداول الشائعات وبلورة الشعور بالغضب والتمرد.

تلك هى أبرز الاختلافات التى ثارت بخصوص وسائط «التواصل الاجتماعى» منذ نشأت، والتى خلقت تصادمات وأفرزت تشريعات واستحوذت على اهتمام صُنّاع القرار فى العالم، باعتبارها جدلية دائمة وتحدياً مستديماً.

ثمة قصة لافتة فى هذا الصدد؛ ففى عام 2014، تلقى الزعيم التركى أردوغان ضربة قاسية من تلك الوسائط، حين تم نشر محادثات «مزعومة» على مواقع «التواصل الاجتماعى»، تفيد بأنه ونجله وبعض أركان حزبه يتورّطون فى قضايا فساد.

بالطبع فإن «أردوغان» نفى صحة تلك المحادثات، لكنها مع ذلك حظيت بمصداقية كبيرة فى الأوساط التركية، بالنظر إلى أنها أشارت إلى وقائع مثيرة للشك، وثروات بدا واضحاً لكثيرين أنها تضخّمت، مما حمل الرئيس التركى على اتخاذ إجراء خطير وحاسم.. لقد أغلق «تويتر».

تهكماً على الإجراء الذى اتخذه «أردوغان» آنذاك، نشرت صحيفة بريطانية كاريكاتيراً يشير إلى مكالمة متخيلة بين الزعيم التركى ونظيره الكورى الشمالى المعروف بالاستبداد والقمع، ومعاداة «الإنترنت».

وحسب الكاريكاتير، يقول أردوغان لنظيره الكورى الشمالى: «حسناً، لقد أغلقت (تويتر)، ما الذى يتعين علىّ فعله بعد ذلك؟»، ويرد الأخير: «حسناً، عليك أن تُطعم عمك للكلاب».

والقصة ببساطة تشير إلى بعض ما رشح عن «تصرفات استبدادية» نُسبت إلى الرئيس الكورى الشمالى؛ ومنها أنه «أطعم عمه للكلاب، بعدما اتهمه بالتورّط فى محاولة انقلابية».

لا يوجد عدد كبير من الزعماء فى العالم يغلقون مواقع «التواصل الاجتماعى»، ولا يوجد عدد كبير من الزعماء فى العالم يطعمون أعمامهم للكلاب.. هكذا أراد رسام الكاريكاتير أن يقول.

تُعد منظمات دولية معتبرة كثيرة قوائم سوداء لأعداء حرية الصحافة و«الإنترنت»، وفى تلك القوائم يندر جداً أن تجد اسم دولة ديمقراطية أو متقدمة.

فى الأعوام الأخيرة، كانت منظمة «مراسلون بلا حدود» تشير إلى أسماء محدّدة للدول المعادية لـ«الإنترنت»، لم تخرج عادة عن كوريا الشمالية، والصين، وإيران، وباكستان، وفيتنام، وكازاخستان، وروسيا البيضاء، وتركيا، وكوبا.

لقد بدأ العداء بين الصين و«السوشيال ميديا» عندما اندلعت أحداث «الإيجور» فى 2009، وشنّت إيران حملتها القاسية على مواقع «التواصل الاجتماعى»، فى أعقاب التظاهرات التى هزت النظام، اعتراضاً على «تزوير انتخابات 2009 الرئاسية».

أما فيتنام، فقد حجبت «فيس بوك»، بسبب تداول أخبار «مناهضة للحكومة»، وفى كوريا الشمالية يمنعنا الحظر والتعتيم المفروض على هذا البلد من معرفة تفاصيل الحراك السياسى، ومع ذلك، فإن أنباء المحاكمات وعقوبات الإعدام والقتل خارج القانون تصلنا بين حين وآخر.

سيمكننا أن نجد علاقة ارتباطية واضحة ودالة بين الدول التى تفرض قيوداً على حرية مواقع «التواصل الاجتماعى» وبين أوضاعها السياسية والأمنية والعدلية.

ومن ذلك يمكننا أن نستخلص أن النظم غير الديمقراطية هى الأكثر فرضاً للقيود على مواقع «التواصل الاجتماعى»، وأن تلك القيود تتناسب طردياً مع درجة التهديد التى تطال النظام، وأنها لا تستهدف عادة تحقيق الأمن والاستقرار، بقدر ما تستهدف التغطية على فضيحة أو خطأ أو عوار.

لكن هناك من يعتقد أن مواقع «التواصل الاجتماعى» يمكن أن تصدّر المخاطر، وأن تُستخدم أحياناً من قِبل الإرهابيين والمخربين و«الميليشيات الإلكترونية»، وأنها قد تمثل ميداناً خصباً لاختلاق الوقائع، وفبركة الشائعات، وبث الكراهية، والتحريض على العنف، وتقويض استقرار الدول.

إن هذا الكلام صحيح، فـ«السوشيال ميديا» ميدان خصب للفرص والمخاطر، وهى تحفل بالممارسات المشينة كما تحفل بالممارسات الإيجابية.

الأنظمة القوية والكفؤة يمكنها أن ترصد تلك المواقع، وأن تحاسب المخطئين من مستخدميها وفق القوانين النافذة، وأن تسن قوانين إضافية تحد من المخاطر ولا تجور على حرية الاستخدام.

حل تلك المشكلة يكمن فى تعزيز «المتابعة غير الاختراقية» للمحتوى المنشور عبر تلك المواقع، ورصد المخاطر والتجاوزات، ثم محاسبة المخطئين، وفق القانون، وتشجيع المبادرات الطوعية للمستخدمين، لكى يتم الحد من الممارسات الضارة والخطيرة.

*نقلا عن الوطن