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الأعراض الجانبية للتطعيمات الطبية

الأعراض الجانبية للتطعيمات الطبية

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أكمل عبد الحكيم
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أثبت تلقي مئات الملايين من البشر خلال الشهور القليلة الماضية للتطعيمات الموجهة ضد فيروس كوفيد19، أن هذه التطعيمات، وبغض النظر عن نوعها أو التكنولوجيا المبنية عليها، أو بلد التطوير والتصنيع، هي وبدون استثناء تطعيمات آمنة جداً.
وإنْ كان هذا لا يمنع أو يتعارض، بل في الحقيقة متوقع، أن يشعر من تلقوا التطعيمات ببعض الأعراض الجانبية، والتي إن دلت على شيء فتدل على أن التطعيم فعّال ونجح في تحفيز الجسم على بناء دفاعاته، وفي تنشيط جهاز المناعة لإنتاج الأجسام المضادة لتحقيق الوقاية.
هذه الأعراض الجانبية، والتي تكون غالباً بسيطة إلى متوسطة، وأحياناً ما تستمر لبضعة أيام، تشمل الشعور بالألم مكان الحقن، والحمى، والشعور بالإرهاق، والصداع، والإحساس بآلام في العضلات، وربما حتى الإصابة بالرعشة والإسهال، وتختلف نوعية وحدة هذه الأعراض حسب نوع التطعيم المستخدم.
وعن بعض المخاوف المتمثلة في ما إذا كانت هذه التطعيمات نفسها قد تتسبب الإصابة بفيروس كوفيد19، فهذه مخاوف لا أساس لها من الصحة، كون أن جميع التطعيمات التي حصلت حتى الآن على التصريح بالاستخدام الطارئ، لا يحتوي أي منها على النسخة الحية من الفيروس، وبالتالي لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن تتسبب في الإصابة بالمرض.
التطعيمات الطبية، وبغض النظر عن نوعها، مصممة ومبنية على أساس منح الشخص الوقاية، دون الإصابة بالمرض، ولذا من الشائع أن يشعر متلقي التطعيم ببعض الأعراض الجانبية بعد التطعيم، نتيجة أن جهاز المناعة يبدأ في تفعيل وسائل الدفاع البيولوجية المختلفة، مثل زيادة تدفق الدم حتى تزداد الإمدادات من الخلايا المناعية المتخصصة لحصار وقتل الفيروس، بالإضافة إلى زيادة درجة حرارة الجسم في شكل حمى لتثبيط الفيروس وتسهيل التخلص منه.
وهو ما يعني أن هذه الأعراض الجانبية في حد ذاتها علامة جيدة، تدل على أن التطعيم فعال، ونجح في تحقيق الاستجابة المناعية، التي تجعل الشخص في المستقبل قادراً على مواجهة العدوى بالفيروس ودون التعرض للمضاعفات الخطيرة. وإن كان غياب هذه الأعراض، لا يعني أن التطعيم غير فعال، أو لم يؤد الدور المطلوب منه، حيث يجب أن نضع في الاعتبار أن مدى وشكل هذه الاستجابة، تختلف من شخص لآخر، بحيث يمكن أن يجني المتطعم جميع فوائد التطعيم، وأن يتمتع بالوقاية الكاملة، دون أن تظهر عليه أي من الأعراض الجانبية بعد التطعيم.

* نقلا عن "الاتحاد"

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