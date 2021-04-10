خط مصر الأحمر يستطلع لبنان

حاول رئيس الجمهورية ميشال عون في رسالته الاخيرة حول التدقيق الجنائي المالي، تقمّص الشخصية التي جعلت منه التسونامي، والجنرال المتمرد، ورئيس تكتل الاصلاح والتغيير. ربما حنّ ميشال عون الى أيام ما قبل انغماسه في التسويات السياسية المحشوة بالفساد والتي جعلته ورصيده السياسي يتآكلان، بدءا من طي صفحة الابراء المستحيل مجرد صعوده باتجاه درج قصر بعبدا. أغلب الظن أن عون كان صادقا زمن التسونامي كما هو صادق اليوم في ملف التحقيق الجنائي. لكن عون نفسه يعلم أن جهنم مبلّطة بالنوايا والبطانة الحسنة. وبدل أن يستهل عهده القوي بالتحقيق الجنائي، جعله الخرطوشة الأخيرة، التي قرأها المستهدفون بشد العصب كنكتة سمجة لزوم شد العصب لعهده الذي لم يكن قويا الا في الذهاب بلبنان واللبنانيين الى جهنم. لكن هل يستقيم صدق عون حول التحقيق الجنائي، في لحظة يعتقل فيها في أقبية القصر ومنذ أكثر من عام التشكيلات القضائية التي أقرها لمرتين مجلس القضاء الاعلى؟ أغلب الظن أن عون الصادق في التحقيق الجنائي غير مقتنع بالفساد الذي ارتكبه وزراءه وفي مقدمتهم الوزير الملك وصهره جبران باسيل المعاقب اميركيا بالفساد فقط لا غير.

المهم في رسالة عون الجنائية والتي فتك فيها بحاكم مصرف لبنان، وهو الفتك الذي سبقه اليه حسن نصرالله (علما أن عون وكتلته الوزارية صوتوا بالتجديد لرياض سلامة في حاكمية المصرف المركزي) توقيتها. فقد ارسل عون كلامه عقب استقباله وزير خارجية مصر سامح شكري الذي التقى غالبية الكتل السياسية باستثناء ضلعي تفاهم مار مخايل حزب الله والتيار الوطني الحر. إنه التوقيت الذي صوّب من خلاله عون على مبادرة الرئيس نبيه بري حول تشكيل حكومة "الثلاث ثمانيات" التي تحمل بحسب الوزير سامح شكري عناصر توافقية للحل في لبنان.

بدون شك فإن زيارة وزير الخارجية المصري الى لبنان بتكليف من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لم تكن تعبيرا عن فائض ترف سياسي تعيشه القاهرة، بل عن إدراك عميق بالمخاطر المحدقة بلبنان اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وإن إنزلاق لبنان لمزيد من الانهيار من شأنه أن يهدد الأمن الاقليمي الذي باتت القاهرة تملك بناصية الكثير من ملفاته الحيوية الساخنة والباردة.

وبهذا المعنى ليس تفصيلا أن يزور شكري بيروت بعد جولة المفاوضات السيئة في كينشاسا حول أزمة سد النهضة مع اثيوبيا، وهي الأزمة التي يرجح أن تجد القاهرة نفسها أمام تحد قصف سد النهضة وتدميره بعد استنفادها لكافة وسائل التفاوض الديبلوماسية. فنهر النيل قصة حياة وموت بالنسبة لمصر. ومع هذا فقد ارتقى الملف اللبناني لهذا المستوى من اهتمام القيادة المصرية التي نجحت مفاعيل قرارها في رسم الخط الأحمر في ليبيا. ويرجح نجاحها في الخط الأحمر الجديد بالتعاون مع السودان حول سد النهضة الاثيوبي الذي شيّد للمناسبة على أرض "بني شنقول" العربية السودانية أصلا، والتي سلخها الاستعمار البريطاني عن السودان وضمها الى اثيوبيا لأجل مثل هذه الساعة التي يريد فيها الغرب تفجير التناقضات التي خلفها جراء رسمه الخرائط والشرائط الحدودية على امتداد المنطقة.

وبهذا ينبغي النظر لاهتمام مصر المستجد بلبنان والذي تجحّظ بشكل فاعل بعد هبّة مصر وتسييرها اسطول بحري وجوي من المساعدات الطبية والغذائية والعمرانية بعد انفجار مرفأ بيروت بهدف منع لبنان من الاستمرار في التداعي والتحلل المالي والاقتصادي والسياسي والذي بات يقترب من التحلل الأمني الذي يشكل تهديدا للأمن الاقليمي.

بهذا المعنى فإن استثناء موفد القيادة المصرية حزب الله والتيار الوطني الحر من لقاءاته اللبنانية، بدا ترسميا غير مشفرا للتوجهات المصرية في لبنان. انه الترسيم الذي نسّقه شكري أثناء توقفه في باريس في طريقه الى بيروت مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، ما يعني إحكاما للعزلة التي تلف جبران باسيل، وهي العزلة التي واكبتها تقارير تقول بأن فرنسا (التي تعيش عقدة الثأر لرئيسها ماكرون من حفلة "الخيانة الجماعية" التي تعرض لها من المسؤولين اللبنانيين) والاتحاد الاوروبي يدرسان الية معقدة لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين يعيقون ويمنعون تشكيل حكومة مهمة لانقاذ لبنان ومنعه من التداعي. وهم المسؤولون الذين لم تمنعهم العقوبات الاميركية الترامبية على مقياس ماغنيتسكي وغيره من تعديل سلوكهم في الفساد والافراج عن الحكومة.

وقد رفدت أهداف زيارة شكري، بزيارة مساعد الامين العام للجامعة العربية حسام زكي الذي جال على المسؤولين اللبنانيين وعبر عن انزعاج الجامعة وقلقها من الوضع المتأزم في لبنان المصاب بمتلازمة الأزمات وهي كما عبر زكي أزمة سياسية وأزمة اقتصادية ضخمة، ولا يمكن حل الازمة الاقتصادية دون الوصول الى مخرج وتسوية للأزمة السياسية، لكن موقف الجامعة الأبرز كما عبر رمزي كان في تماهيها مع مطلب الحياد الذي يرفعه البطريرك الماروني بشارة الراعي.

لكن الامر اللافت الذي أثاره موفد الامين العام للجامعة العربية مع الرئيس عون هو القلق على اتفاق الطائف. انه القلق الذي حاول عون تبديده من خلال تأكيده على التمسك به. في حين أن سلوك وأداء الرئيس عون اتسم بمحاولاته المتكررة في تجاوز الطائف الذي بات دستورا من خلال ممارسات التفافية يبغي تحويلها الى أعراف عبر بدع يرفده بها بعض فقهاء القصر.

لكن سلوك عون الأقسى تجلّى في صمّه لأذنيه عندما قال صهره ووريثه غير البيولوجي جبران باسيل عبر مكبرات الصوت التي وصلت تردداتها كل بقاع العرب أن اتفاق الطائف "نتن"، وساعتذاك لم يقدم عون على رفض مقولات باسيل ولم يضربه على يده، ما جعل محاولاته لتجويف الدستور اكثر من مجرد انطباع لا يبدده تأكيد عون المتقطع حول تمسكه بالطائف.

وبالعودة الى زيارة شكري وعودة مصر الى لبنان، فإنه من رحم خط مصر الاحمر في ليبيا استولدت التفاهمات الاقليمية والدولية وتحديدا بين مصر واوروبا وتركيا التي استولدت بدورها خارطة طريق سياسية أدت لانتاج مجلس رئاسي وحكومة جديدتين لبضعة أشهر تنتهي بإجراء انتخابات عامة تعيد تكوين السلطة. فإن الوضع في لبنان مختلف بالنظر الى أن ذاك المستوى من التوازن في ليبيا مفقود في لبنان الذي باتت الكلمة ما فوق العليا فيه وبفعل "الغياب العربي" هي لايران عبر حزب الله. وقد عبرت ايران بلسان ظريف خارجيتها مرارا عن رفضه المبادرة الفرنسية التي أطلق زعيم حزب الله حسن نصرالله رصاصة الرحمة عليها بعد تجويفها اولا بتخصيص الثنائي الشيعي بوزارة المالية، وثانيا عبر مطالبته بتشكيل حكومة تكنوسياسية ما يعني ارسال المبادرة الفرنسية الى متحف الارشيف.

من هنا فإن الاندفاعة المصرية معزّزة بدور الجامعة العربية تجاه لبنان، تعني أن هناك قرارا عربيا تعبر عنه مصر بعدم ترك لبنان محل تجاذب صراع النفوذ والاجندات بين ايران والغرب الاوروبي، سيما وأن اميركا البايدنية منشغلة بمواجهة الصين وتمددها حتى عسكريا عبر ايران من جهة، وبمواجهة روسيا في الصراع المتجدد حول اوكرانيا من جهة أخرى. لكن المتقدم في الاجندة الاميركية الاوروبية هو استئناف مفاوضات فيينا حول المشروع النووي الايراني المنطلق دون مشاركة دول الخليج العربي. المفاوضات التي ستفك حبل العقوبات مجددا عن عنق ايران غير مستعجلة على عودة واشنطن للاتفاق النووي بحسب المرشد الايراني علي خامنئي. لكن مفاعيل المفاوضات النووية مع الاتفاق الاستراتيجي الايراني الصيني ستفتح المنطقة على متغيرات وتحولات هائلة لعل طلائعها في قرار الولايات المتحدة الانسحاب من العراق المغلف باعادة التموضع الذي لم يخلو من عمليات كاريكاتورية باسم المقاومة لمحاولة تمظهر الحشد الولائي بطرد اميركا من العراق في لحظة احتضان الدول العربية لرئيس حكومته مصطفى الكاظمي.

من هنا تتبدى العقد المستحكمة بالواقع اللبناني الذي يسيّره الممسكون بأوراقه التي ستطرح في مطابخ المفاوضات السرية والعلنية لابرام الصفقة النووية الجديدة فيما سيكون دور بعض العواصم الكبرى غسيل الصحون في المطابخ. إلا إذا اقتدرت مصر ومعها دول الجامعة العربية على صنع معادلة جديدة من سد مأرب الى سد النهضة الى بيروت.