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الجد والحفيد ومصارحة!

الجد والحفيد ومصارحة!

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مفيد فوزي
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الجد: قلما أراك، ألا تشتاق لى؟

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آسف!

معنى أن تكون منتميًا

الحفيد: أشتاق ولكن أمضى الوقت مع أصحابى.

الجد: هل هم أكثر أهمية منى؟

الحفيد: لا أفكر بهذه الطريقة، حضرتك مهم وأصحابى مهمين.

الجد: ألا توجد موضوعات نتكلم فيها معًا؟

الحفيد: لا أفهم فى السياسة أو الموضوعات الثقيلة.

الجد: هل أصحابك ظرفاء عنى؟

الحفيد: بصراحة نجد موضوعات نتكلم فيها.

الجد: هل قرأت كتابًا؟

الحفيد: أعرف كل شىء من جوجل!.

الجد: هل جوجل هو مصدر معلوماتك؟

الحفيد: معلوم.

الجد: هل اللغة العربية تستعصى عليك؟

الحفيد: يعنى إيه كلمة تستعصى؟

الجد: معناها صعبة!.

الحفيد: أنا فى مدرسة خاصة وكله بالإنجليش.

الجد: ألا توجد حصة عربى؟

الحفيد: قليل جدًا، ودايمًا الأستاذ يغيب!

الجد: فيمَ تتكلمون كأصدقاء؟

الحفيد: عن الترند وعن البنات وعن مستقبلنا.

الجد: تتابع أخبار البلد؟

الحفيد: من الموبايل لأنها أسهل.

الجد: لم تقرأ جورنال يعنى صحيفة؟

الحفيد: بصراحة بازهق، ممكن أرد على التليفون؟

■ ■ ■

الجد: ماذا تريد أن تعمل فى المستقبل؟

الحفيد: مش موظف فى الحكومة، إنما عمل خاص فيه فلوس.

الجد: ما قيمة الفلوس؟

الحفيد: السعادة كلها يا جدو أم لك رأى تانى؟

الجد: ليست كل شىء. تاجر المخدرات أكثر غنى منى!.

الحفيد: لا يا جدو، أقصد مهنة توصل لفلوس بمجهود قليل.

الجد: الفلوس عايزه مجهود كبير!

الحفيد: الفلوس يجيبها الذكى جدًا.

الجد: هل أنت ذكى؟

الحفيد: أصحابك مرجعية

الجد: يعنى أصحابك حكموا بإنك ذكى؟

الحفيد: باسمعهم يقولوا إنى شاطر وذكى وملحلح.

الجد: ما معنى ملحلح؟

الحفيد: يعنى تلقطها وهى طايرة.

الجد: فهلوة يعنى؟

الحفيد: الفهلوى أذكى من غيره، معايا يا جدو؟

الجد: لأ مش معاك. الفهلوة كلمنجى شاطر.

الحفيد: ده النوع الناجح فى الزمان ده!

الجد: ده النوع اللى نجاحه محدود، العلم ضرورى.

الحفيد: العلم العلم.. يا جدو الدنيا دى عاوزة الملحلح!

الجد: هل ترى جدتك؟

الحفيد: باسمع صوتها فى التليفون!

الجد: هل تشتاق لها أكثر من أصحابك؟

الحفيد: بصراحة زى بعض. ده يزعلك؟

الجد: تساوى بين مشاعرك نحو جدتك وأصحابك؟

الحفيد: حضرتك عاوزنى أمثل وأقولك فرق السما عن الأرض؟

الجد: مش عاوزك تمثل، إنما خليك متوازن مع نفسك.

الحفيد: جدو جدو، يعنى إيه متوازن؟

الجد: يعنى عقلانى تفكر بمخك!

الحفيد: ممكن أرد على التليفون؟!

الجد: اتفضل يا كابتن!

■ ■ ■

الحفيد: جميلة جدًا اتفضل يا كابتن، ياريت أكون كابتن؟

الجد: ما سبب اللهفة على الكابتن؟

الحفيد: يلعب بالفلوس لعب ويحترف ويفتح حسابات فى بنوك!

الجد: أهم من الدكتور والمهندس والمدرس؟

الحفيد: يا جدو دكتور من غير عيادة غلبان ومهندس من غير شركة موكوس.

الجد: موكوس؟ إيه اللغة دى؟

الحفيد: لغة عربية يا جدو، موكوس من نكسة.

الجد: الكابتن - كما فهمت منك - هو الأهم!

الحفيد: هل تنكر هذا يا جدو؟ حضرتك جرىء وما بتكدبش؟

الجد: أنا لا أنكر أن الكابتن شىء مهم.

الحفيد: أهم من الدكتور والمدرس والمهندس. ده البريمو!

الجد: هل تحلم بالبريمو؟

الحفيد: يا ريت، يا ريت، ده يبقى يوم الهنا!

الجد: ما المشكلة يا أبوالكباتن؟

الحفيد: مدرب مهتم ونادى حبوب!

الجد: ماذا تقصد بكلمة حبوب؟

الحفيد: نادى يهمه الأشبال ويطلع منهم نجوم ويحترفوا.

الجد: إنت بترسم كويس وتطلع رسام.

الحفيد: أقل جمهور يا جدو جمهور الرسم، إنما الكرة بالملايين!

الجد: هل أنت حزين لعدم وجود جمهور فى المباريات المهمة؟

الحفيد: ملهاش طعم وأنا عاوز الكرة تلعب بأعصابى فى الملعب!

الجد: هل زرت متحفًا؟

الحفيد: مدرس التاريخ وعدنا وفلسع!

الجد: ماذا تعنى بفلسع؟

الحفيد: ماوفاش بالوعد.

الجد: دى لغة جديدة؟

الحفيد: أبدًا دى مصطلحات فى السوق، ممكن أرد على التليفون؟

الجد: من بيطلبك؟

الحفيد: دول أصحابى، مستعجلين!.

■ ■ ■

الجد: حد من أصحابك خطب قريب؟

الحفيد: تقصد هيتأهل؟ أيوه حصل!

الجد: هل تفكر مثله؟

الحفيد: دى بنت عمه علشان الورث ما يطلعش بره!

الجد: هل تفهم هذه الأشياء؟

الحفيد: باسمع منهم!

الجد: ما شرطك للزواج؟

الحفيد: أحبها أولًا وثانيًا، لكن الحب ملوش أمان!

الجد: ماذا تقصد؟

الحفيد: لابد أن تكون العروسة عندها حاجة!

الجد: المهم العريس؟

الحفيد: دى شركة مساهمة كل واحد بيحط اللى عنده.

الجد: من أين تعلمت هذا؟

الحفيد: من السينما وتجارب أصحابى، ما ينفعش تكون فقيرة.

الجد: ولو جميلة؟

الحفيد: الجمال حاتعود عليه!

الجد: كيف عرفت هذا؟!

الحفيد: من المسلسلات والأفلام.

الجد: هل تفكر فى الزواج. أنا اتجوزت بدرى!

الحفيد: لما أشبع من العزوبية: والعمى ولا الحما!

الجد: سمعت العبارة فين؟

الحفيد: فى مسرحية أذاعها التليفزيون!

الجد: هل هذا مصدر الثقافة الإنسانية؟

الحفيد: مافهمتش قصد حضرتك إنما كله ماشى على كده.

الجد: هل تسمع نصائح والدك؟

الحفيد: ٢٠ فى المائة منها. لأنها كانت نصائح صح فى زمنه!

الجد: هل نصائح أصحابك مهمة؟

الحفيد: لأنها من الزمن ده اللى إحنا عايشينه.

الجد: هل تسمع نصائح والدتك؟

الحفيد: مش كلها، أنا عاوزها. تطبطب علىَّ كفاية.

الجد: لماذا؟

الحفيد: لأن المجتمع ما بيبطبطبش علينا، وما بيحترموش مطالب أعمارنا، وفيه فروق فى التفكير يا جدو. وزمانا غير زمانكم. عن إذنك رايح لأصحابى!.

* نقلا عن "المصري اليوم"

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