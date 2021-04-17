الجد والحفيد ومصارحة!

الجد: قلما أراك، ألا تشتاق لى؟
مقالات متعلقة
تغريدات هذا الصباح
آسف!
معنى أن تكون منتميًا
الحفيد: أشتاق ولكن أمضى الوقت مع أصحابى.
الجد: هل هم أكثر أهمية منى؟
الحفيد: لا أفكر بهذه الطريقة، حضرتك مهم وأصحابى مهمين.
الجد: ألا توجد موضوعات نتكلم فيها معًا؟
الحفيد: لا أفهم فى السياسة أو الموضوعات الثقيلة.
الجد: هل أصحابك ظرفاء عنى؟
الحفيد: بصراحة نجد موضوعات نتكلم فيها.
الجد: هل قرأت كتابًا؟
الحفيد: أعرف كل شىء من جوجل!.
الجد: هل جوجل هو مصدر معلوماتك؟
الحفيد: معلوم.
الجد: هل اللغة العربية تستعصى عليك؟
الحفيد: يعنى إيه كلمة تستعصى؟
الجد: معناها صعبة!.
الحفيد: أنا فى مدرسة خاصة وكله بالإنجليش.
الجد: ألا توجد حصة عربى؟
الحفيد: قليل جدًا، ودايمًا الأستاذ يغيب!
الجد: فيمَ تتكلمون كأصدقاء؟
الحفيد: عن الترند وعن البنات وعن مستقبلنا.
الجد: تتابع أخبار البلد؟
الحفيد: من الموبايل لأنها أسهل.
الجد: لم تقرأ جورنال يعنى صحيفة؟
الحفيد: بصراحة بازهق، ممكن أرد على التليفون؟
■ ■ ■
الجد: ماذا تريد أن تعمل فى المستقبل؟
الحفيد: مش موظف فى الحكومة، إنما عمل خاص فيه فلوس.
الجد: ما قيمة الفلوس؟
الحفيد: السعادة كلها يا جدو أم لك رأى تانى؟
الجد: ليست كل شىء. تاجر المخدرات أكثر غنى منى!.
الحفيد: لا يا جدو، أقصد مهنة توصل لفلوس بمجهود قليل.
الجد: الفلوس عايزه مجهود كبير!
الحفيد: الفلوس يجيبها الذكى جدًا.
الجد: هل أنت ذكى؟
الحفيد: أصحابك مرجعية
الجد: يعنى أصحابك حكموا بإنك ذكى؟
الحفيد: باسمعهم يقولوا إنى شاطر وذكى وملحلح.
الجد: ما معنى ملحلح؟
الحفيد: يعنى تلقطها وهى طايرة.
الجد: فهلوة يعنى؟
الحفيد: الفهلوى أذكى من غيره، معايا يا جدو؟
الجد: لأ مش معاك. الفهلوة كلمنجى شاطر.
الحفيد: ده النوع الناجح فى الزمان ده!
الجد: ده النوع اللى نجاحه محدود، العلم ضرورى.
الحفيد: العلم العلم.. يا جدو الدنيا دى عاوزة الملحلح!
الجد: هل ترى جدتك؟
الحفيد: باسمع صوتها فى التليفون!
الجد: هل تشتاق لها أكثر من أصحابك؟
الحفيد: بصراحة زى بعض. ده يزعلك؟
الجد: تساوى بين مشاعرك نحو جدتك وأصحابك؟
الحفيد: حضرتك عاوزنى أمثل وأقولك فرق السما عن الأرض؟
الجد: مش عاوزك تمثل، إنما خليك متوازن مع نفسك.
الحفيد: جدو جدو، يعنى إيه متوازن؟
الجد: يعنى عقلانى تفكر بمخك!
الحفيد: ممكن أرد على التليفون؟!
الجد: اتفضل يا كابتن!
■ ■ ■
الحفيد: جميلة جدًا اتفضل يا كابتن، ياريت أكون كابتن؟
الجد: ما سبب اللهفة على الكابتن؟
الحفيد: يلعب بالفلوس لعب ويحترف ويفتح حسابات فى بنوك!
الجد: أهم من الدكتور والمهندس والمدرس؟
الحفيد: يا جدو دكتور من غير عيادة غلبان ومهندس من غير شركة موكوس.
الجد: موكوس؟ إيه اللغة دى؟
الحفيد: لغة عربية يا جدو، موكوس من نكسة.
الجد: الكابتن - كما فهمت منك - هو الأهم!
الحفيد: هل تنكر هذا يا جدو؟ حضرتك جرىء وما بتكدبش؟
الجد: أنا لا أنكر أن الكابتن شىء مهم.
الحفيد: أهم من الدكتور والمدرس والمهندس. ده البريمو!
الجد: هل تحلم بالبريمو؟
الحفيد: يا ريت، يا ريت، ده يبقى يوم الهنا!
الجد: ما المشكلة يا أبوالكباتن؟
الحفيد: مدرب مهتم ونادى حبوب!
الجد: ماذا تقصد بكلمة حبوب؟
الحفيد: نادى يهمه الأشبال ويطلع منهم نجوم ويحترفوا.
الجد: إنت بترسم كويس وتطلع رسام.
الحفيد: أقل جمهور يا جدو جمهور الرسم، إنما الكرة بالملايين!
الجد: هل أنت حزين لعدم وجود جمهور فى المباريات المهمة؟
الحفيد: ملهاش طعم وأنا عاوز الكرة تلعب بأعصابى فى الملعب!
الجد: هل زرت متحفًا؟
الحفيد: مدرس التاريخ وعدنا وفلسع!
الجد: ماذا تعنى بفلسع؟
الحفيد: ماوفاش بالوعد.
الجد: دى لغة جديدة؟
الحفيد: أبدًا دى مصطلحات فى السوق، ممكن أرد على التليفون؟
الجد: من بيطلبك؟
الحفيد: دول أصحابى، مستعجلين!.
■ ■ ■
الجد: حد من أصحابك خطب قريب؟
الحفيد: تقصد هيتأهل؟ أيوه حصل!
الجد: هل تفكر مثله؟
الحفيد: دى بنت عمه علشان الورث ما يطلعش بره!
الجد: هل تفهم هذه الأشياء؟
الحفيد: باسمع منهم!
الجد: ما شرطك للزواج؟
الحفيد: أحبها أولًا وثانيًا، لكن الحب ملوش أمان!
الجد: ماذا تقصد؟
الحفيد: لابد أن تكون العروسة عندها حاجة!
الجد: المهم العريس؟
الحفيد: دى شركة مساهمة كل واحد بيحط اللى عنده.
الجد: من أين تعلمت هذا؟
الحفيد: من السينما وتجارب أصحابى، ما ينفعش تكون فقيرة.
الجد: ولو جميلة؟
الحفيد: الجمال حاتعود عليه!
الجد: كيف عرفت هذا؟!
الحفيد: من المسلسلات والأفلام.
الجد: هل تفكر فى الزواج. أنا اتجوزت بدرى!
الحفيد: لما أشبع من العزوبية: والعمى ولا الحما!
الجد: سمعت العبارة فين؟
الحفيد: فى مسرحية أذاعها التليفزيون!
الجد: هل هذا مصدر الثقافة الإنسانية؟
الحفيد: مافهمتش قصد حضرتك إنما كله ماشى على كده.
الجد: هل تسمع نصائح والدك؟
الحفيد: ٢٠ فى المائة منها. لأنها كانت نصائح صح فى زمنه!
الجد: هل نصائح أصحابك مهمة؟
الحفيد: لأنها من الزمن ده اللى إحنا عايشينه.
الجد: هل تسمع نصائح والدتك؟
الحفيد: مش كلها، أنا عاوزها. تطبطب علىَّ كفاية.
الجد: لماذا؟
الحفيد: لأن المجتمع ما بيبطبطبش علينا، وما بيحترموش مطالب أعمارنا، وفيه فروق فى التفكير يا جدو. وزمانا غير زمانكم. عن إذنك رايح لأصحابى!.
* نقلا عن "المصري اليوم"