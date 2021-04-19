في مواجهة خطاب الكراهية

من أكثر القضايا الحياتية المعاصرة إثارة للخوف والقلق ، تأتي ظاهرة الكراهية وخطابها الممجوج ، وقد ظن العالم أنها توارت بعد تجارب قاسية خبرتها البشرية في النصف الأول من القرن المنصرم ، لكن من الواضح أن آفة حارتنا الكونية النسيان ، بالفعل كما أشار إلى ذلك أديب نوبل ، نجيب محفوظ ذات مرة .

هل هي مصادفة قدرية أم موضوعية أن يتجدد الحديث عن خطاب الكراهية هذه الأيام ، وعلى بعد أسابيع قليلة من ذكرى إندحار النازية على الجبهة الروسية ، وإنكسار خطاب الفوقية الإمبريالية الألمانية في ذلك الوقت ، ناهيك عن إضمحلال طروحات الشعب الأري ؟

لا يهم أي مصادفة تكون ، فيما الأهم التحذير من الخطر الكبير القائم والقادم على الأبواب ، يشتهي أن يتسيد على الجميع ، عرقيا تارة ، وعقديا تارة ثانية .

تعاني البشرية اليوم من عدم وجود تعريف قانوني واضح لخطاب الكراهية ، ومع ذلك فإن أقرب مفهوم أو محتوى له هو أنه أنساق تعبيرية ، مرئية ، مسموعة ، مقرؤة ، تنشر الكراهية أو التمييز والعداوة بين البشر ، أو تحرض عليها ، وربما تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة ذات صبغة عرقية أو دينية ، وعلى أساس من يكونون.

والشاهد أن الكراهية فعل بشري قديم قدم الخليقة ذاتها ،غير أنه وفي حاضرات أيامنا هذه ، ومن أسف شديد ، يسرت شبكات التواصل المعلوماتية نشر الأخبار بحلوها ومرها ، الحقيقي منها والمزيف ، وبات التفريق بينهما أمر صعب ، وأضحت المواجهة عسيرة ، فالأخبار تطير من غير أجنحة ، تحمل خيرا أو شرا ، وفي عرف الإعلام أن الأخبار السيئة هي الأخبار .

حين ينظر المرء من حوله يشعر بالفعل أن هناك خطرا جسيما يتهدد الجميع ، ما بين شوفينيات وعصبيات وقوميات ، تنطلق في الغرب ، وأصوليات متشددة في الشرق ، وبينهما يضيع سلام العالم وأمنه وأمانه .

كارثة خطاب الكراهية أنه ينتشر في أرجاء العالم كافة ، لا فرق بين دول غنية أو أخرى فقيرة ، بين واحدة متقدمة وأخرى تعاني في طريق التقدم وترقية الشعوب .

قبل بضعة أيام أطلق شاب أمريكي صغير السن يدعى، براندن سكوت هول ، نيران سلاحه السريع الطلقات ، على زملاء عاملين معه في أحد كبريات المتاجر التابعة لشركة فيديكس العالمية في مدينة إنديانابوليس الأمريكية ، مما أسفر عن مقتل ثمانية موظفين قبل أن ينتحر .

هل كان الحادث بمثابة تعبير عن رغبة في الإنتقام ولدتها خطابات كراهية عميقة دارت داخل الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الماضية ، وبخاصة على هامش إنتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة 2020 ؟

الشاهد أن مكتب المباحث الإتحادية لم يوفر وجود عامل الكراهية في الجريمة النكراء هذه ، لا سيما وأنه من بين القتلى الثماني ، أربعة من طائفة السيخ ، من أصول هندية ، متميزون بملابسهم ومظهرهم ، ثلاث نساء ورجل .

أمتلات الساحة الأمريكية مؤخرا بالجماعات العنصرية ذات الدعوات التي تختصم الأخر ، لا سيما إن لم يكن من أصول أنجلو ساكسونية ، بل باتت هناك معركة إيديولوجية دائرة في الأفق بين أنصار النقاء العرقي ، أولئك الذين بات يتهددهم الخوف من أن تتقلص نسبة السكان البيض ، لصالح الأعراق المهاجرة الأخرى ، رغم أن هولاء بدورهم ليسوا الإ ابناء أو أحفاد مهاجرين من مختلف أرجاء العالم .

الوجه البغيض الأخر للكراهية موجه من منطلق عقائدي ، وهو أخطر أنواع الخطابات إنطلاقا من أن المطلقات لا تقبل فلسفة المؤامة ، ولا تعرف القسمة على إثنين ، ولهذا فإن صراعها هو الأشد ضراوة بين مختلف أشكال الصراعات البشرية .

على عتبات شهر رمضان الفضيل ، علا من جديد صوت معروف من أصوات الكراهية ، "جيرت فيلدرز "، زعيم حزب ،" من أجل الحرية "، الهولندي .

عبر تويتر نشر فيلدرز مقطعا مصورا بعنوان :" لا للإسلام ، لا لرمضان ...لا حرية للإسلام ".

المادة الفيلمية المصورة التي نشرها السياسي الهولندي المعروف بعداءه للإسلام والمسلمين ، حوى صوت الآذان ، وعبارات تحض على الكراهية من عينة قوله ،رمضان ليس من ثقافتنا ، ولا من تاريخنا وليس من مستقبلنا ..

يغازل فيلدرز أصوات الداعين للكراهية ، أولئك الذين يعزفون عزفا نشاز على أوتار ، أسلمة أوربا ، والقطع بأن الإسلام لا ينتمي إلى هولندا ولا إلى أوربا بشكل عام .

خطاب الكراهية يعود من جديد ليخيف يهود العالم كما مسلميه ومسيحييه ، هندوسه وبوذييه ، فقد تعرضت معابد يهودية في الولايات المتحدة لطلقات رصاص اليمينيين ، والكراهية عينها هي التي تسببت في ذبح القس الفرنسي المتقدم في السن ، جاك هاميل ،داخل كنيسته على أطراف باريس ، أما عن تجهيزات النازيين الجدد في ألمانيا لقادم الأيام فباتت تقض مضاجع الألمان خاصة والأوربيين عامة .

تحتاج البشرية إلى وقفة حاسمة وحازمة تفرق بين قضية حرية الرأي ، وبين نشر خطاب الكراهية بين البشر ، والذي بات فيروسا ستثبت الأيام أنه أشد هولا من فيروس كورونا والذي ستقضي عليه العقاقير واللقاحات ، أما الأخر فكارثته تتمثل في أنه يمكن أن يسكن النفوس والعقول ، ويتسبب في كوارث لا حوادث ، تصيب الأجيال الحاضرة والقادمة .

البشرية مدعوة في حاضرات أيامنا إلى خطاب الإعتدال والمودات ، خطاب التسامح والتصالح ، بث روح التضامن في أزمنة صعبة ..فهل من آذان سامعة للسمع ؟