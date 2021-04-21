الوزراء.. أبَرّوا بقسمهم

أصبحت الكويت تعيش صراعات قبلية وطائفية من قبل البعض من النواب بمجلس الأمة، الذي أصبح حالياً مجلساً لعرض العضلات وتحقيق الطموحات الشخصية للبعض من النواب، مع تجاهل التنمية، حتى وصل الأمر بهم الى المطالبة باستجواب رئيس مجلس الوزراء واستقالة رئيس مجلس الأمة. لقد أصبح مجلس الأمة حالياً سداً منيعاً أمام الحكومة يمنعها من أداء اختصاصاتها والارتقاء بإنجازاتها لتحقيق التنمية الشاملة! لقد تجاهل هؤلاء النواب قضايا الاقتصاد والتعليم والصحة، وبخاصة مع الهجوم الشرس لفيروس كورونا كوفيد 19 وتصاعد أعداد المصابين به وأعداد الوفيات يومياً! ولولا الجهود المخلصة لأعضاء الحكومة، خاصة وزراء الداخلية والصحة والأشغال والإعلام، الذين تتكلم أفعالهم نيابة عنهم، لما ارتقت الدولة وعلا شأنها وساد بها الأمن والأمان. فرجال وزارة الداخلية يتواجدون كعادتهم صباحاً ومساء في جميع المحافظات، للمحافظة على الأمن وتقديم المساعدة لمن يحتاجها من المواطنين والمقيمين، إن وزارة الداخلية قامت وتقوم بجهود جبارة لتطبيق قرار الحظر الجزئي، بهدف حماية حياة المواطنين والمقيمين، فهم «صفوف أمامية أولى» في مواجهة انتشار الفيروس القاتل الذي ما زال يحصد الارواح. ووزارة الصحة لا ينكر عطاءاتها المخلصة وإنجازاتها الكبيرة إلا جاحد، فهي السد المنيع والحاجز الكبير أمام انتشار الوباء، فيكفي إنشاؤها لمنطقة صحية – من العدم - كمركز للتطعيم بمنطقة مشرف، وكذلك قيامها بتطعيم العاملين بدور العبادة والجمعيات التعاونية في مواقع عملهم للحفاظ على حياتهم وللحد من انتشار الفيروس في تلك المواقع الحيوية لكثرة المترددين عليها. وأما وزارة الأشغال فإننا نرى إنجازاتها في كل المناطق، فالجسور تشيّد للحد من الزحمة المرورية والشوارع تعمّر، كما أنها انتهت من تسليم مشاريع حكومية كانت متوقفة. وأما وزارة الإعلام فهي المصب لجميع تلك الإنجازات الحكومية المتميزة، فهي تنقل للمواطن كل تلك الإنجازات لكي يكون مطلعاً على كل المستجدات وعلى دراية كاملة بها. لقد أصبحت القناة الأولى بتلفاز دولة الكويت هي القناة المفضلة للشعب بفضل دورها الرائد في التوعية واتباعها اسلوب الوضوح والشفافية في نقل الاخبار، بالاضافة الى تميز برامجها وروعة أداء مذيعيها. إننا نطالب نواب الشعب في مجلس الأمة بأن تكون إنجازاتهم لمصلحة الوطن والمواطن، لا أن تكون تلك الإنجازات معارك بعضلات اللسان والأيدي كما هو الأمر حالياً!

نقلاً عن "القبس"