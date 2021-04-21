هوليوود كلمة السر في كراهية المسلمين

تحديد الصورة النمطية عن العرب في أفلام سينما هوليوود، ويليه الكشف عن أحداث 11 سبتمبر، يوضح أهم الأسباب الرئيسية تجاه تصعيد منحنى الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم وفي الغرب خاصة خلال السنوات الأخيرة، وبعد مرور عشرين عامًا على أحداث 11 سبتمبر تعدت حالة الكراهية وقائع التحرش والتنمر لنساء ورجال المسلمين إلى قتلهم داخل المساجد، كما حدث في نيوزيلندا عام 2019.

والأمر الأكثر طرفة أنه عقب مرور هذه السنوات يجري ثلاثة رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية حوارات للمصالحة مع حركة طالبان الأفغانية، ويعلن بايدن منذ أيام عن الانسحاب في غضون شهر سبتمبر المقبل، وبالتوازي يشهد العراق انخفاضًا تدريجيًا لتواجد قوات التحالف الأمريكي، وهذا فضلًا عما خلفه الغزو من خسائر ضخمة للخزانة الأمريكية.

ويفضح كتاب أمريكي حقيقة صناع سينما هوليوود في تشويه العرب، والكتاب بعنوان "العرب الأشرار في السينما.. كيف تشوه هوليوود أمة"، وصدر في 2001، والمؤلف "جاك شاهين" من أصل عربي، ولد في ولاية بنسلفانيا لأبوين مسيحيين، وهاجرا من لبنان.

وقال جاك إن مئات جرائم الكراهية التي تضاعفت بعد 11 سبتمبر، بسبب انتشار هذه الصورة النمطية في السينما الغربية، وفي كلمته عن هدف الكتاب يقول عندما تشوه شعبًا فإن رجالًا ونساءً وأطفالًا أبرياء يعانون، واستكمل حديثه أن تشويه النازيين لليهود عبر الأفلام ووسائل الدعاية الأخرى مهدت للمحرقة.

وفي ختام كتابه ذكر أن العرب يبدون متخلفين وخطرين عند النظر إليهم خلال عدسات هوليوود المشوهة، وحاضر شاهين في جامعة إلينوي، وكان يغلب على محاضراته موضوع كيفية التغلب على التحيز والصور النمطية، ويشجع الأمريكيين العرب ويدعوهم إلى الدخول في عالم الصحافة والمهن ذات التوجه الإعلامي.

وعلق وقت صدور الكتاب الناقد السينمائي "ريتشارد شيكل" بمجلة تايم الأمريكية بقوله أن هوليوود تحولت إلى مهاجمة العرب لتظهره في دور الشرير بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة.

ومن أفلام هوليوود المبالغة في تشويه الشخصية العربية فيلم "ليالي عربية"، ويصور فيه هارون الرشيد وحوله مجتمع شهواني متخلف، ويلصق كذلك فيلم "قواعد الاشتباك" صفة الهمجية على العرب، وتدور أحداثه في اليمن، وعدد قليل جدًا من الأفلام تظهر صورة إيجابية عن العرب والمسلمين مثل فيلم "مملكة السماء".

وبرغم هجمة الكراهية في هوليوود، يخرج فنانين عالميون من عقر دارها ليدافعوا عن المسلمين والإسلام، وللفنان جورج كلوني مواقف عديدة تدعم المسلمين، وفي كلمة جريئة للممثل والمخرج الأمريكي "بن أفليك" يقول فيها إن أمريكا قتلت أكثر مما قتلوا هم من الغرب، وجاءت كلمته ردًا على مهاجمي الإسلام في أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة.

وتتحقق دعوة الكاتب جاك شاهين ويفوز أول مسلم أمريكي بجائزة أوسكار في عام 2017، ويحظي الممثل "ماهر شالا" بالجائزة كأفضل ممثل مساعد في فيلم "مون لايت"، إضافة إلى نجاح نجوم مسلمين في غزو صناعة السينما الأمريكية، وحققوا شهرة كبيرة في هوليوود، وتميزوا بالموهبة والوسامة ومنهم الممثل الألماني المصري عمر متولي.

نقلاً عن "الأهرام"