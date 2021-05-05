بيزنس الكرة.. والجماهير الغاضبة

اقتراح ‭ ‬‮«‬دورى‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبى‮»‬‭ ‬بين‭ ‬أقوى‭ ‬أندية‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إنهار‭ ‬قبل‭ ‬‮٤٨‬‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬إطلاقه‭.. ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يمت‭ ‬تماماً،‭ ‬ومازالت‭ ‬آثاره‭ ‬باقية‭ ‬فى‭ ‬عالم‭ ‬الساحرة‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وسيظل‭ ‬كذلك‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

ما‭ ‬حدث‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬فريقى‭ ‬‮«‬مانشستر‭ ‬يونايتد‮»‬‭ ‬و«ليفربول‮»‬‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬يؤكد‭ ‬ذلك‭. ‬اقتحم‭ ‬جمهور‭ ‬مانشستر‭ ‬ملعب‭ ‬ناديه‭ ‬واشتبك‭ ‬مع‭ ‬الشرطة،‭ ‬مطالبا‭ ‬برحيل‭ ‬المالك‭ ‬الأساسى‭ ‬للنادى‭ ‬‮«‬عائلة‭ ‬جلايزر‭ ‬الأمريكية‮»‬‭ ‬لدورها‭ ‬فى‭ ‬تأييد‭ ‬فكرة‭ ‬‮«‬دورى‭ ‬السوبر‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬كانت‭ ‬معارضة‭ ‬جماهير‭ ‬الكرة‭ ‬فى‭ ‬انجلترا‭ ‬العامل‭ ‬الأساسى‭ ‬فى‭ ‬إسقاطها‭. ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬تأجيل‭ ‬المباراة،‭ ‬وتذكير‭ ‬الجميع‭ ‬بأن‭ ‬الأزمة‭ ‬لم‭ ‬تنته،‭ ‬وأن‭ ‬الثقة‭ ‬أصبحت‭ ‬مفقودة‭ ‬بين‭ ‬جماهير‭ ‬الكرة‭ ‬وبين‭ ‬ملاك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الكبرى،‭ ‬وأن‭ ‬جوهر‭ ‬المشكلة‭ ‬هو‭: ‬هل‭ ‬ستظل‭ ‬الساحرة‭ ‬المستديرة‭ ‬لعبة‭ ‬الجماهير‭ ‬ومتعة‭ ‬الفقراء،‭ ‬أم‭ ‬ستصبح‭ ‬لعبة‭ ‬أصحاب‭ ‬الأندية‭ ‬يمارسونها‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬قبل‭ ‬الملاعب؟‭!‬

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ما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬‮«‬مانشستر‭ ‬يونايتد‮»‬‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬كان‭ ‬بالطبع‭ ‬خروجاً‭ ‬على‭ ‬النص،‭ ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدى‭ ‬لما‭ ‬لا‭ ‬تحمد‭ ‬عقباه‭ ‬لو‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬زمن‭ ‬غير‭ ‬زمن‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬جعل‭ ‬المدرجات‭ ‬خاوية،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬جماهير‭ ‬الناديين‭ ‬‮«‬ليفربول‭ ‬ويونايتد‮»‬‭ ‬هى‭ ‬الأكبر‭ ‬والأكثر‭ ‬اندفاعاً‭ ‬فى‭ ‬تشجيعها‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فاللافت‭ ‬للنظر‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬تحملت‭ ‬مسئوليتها،‭ ‬والتأجيل‭ ‬تم‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬الناديين‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬سلامة‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجمهور‭ ‬هى‭ ‬الأهم‭. ‬لم‭ ‬يذهب‭ ‬مسئولو‭ ‬‮«‬ليفربول‮»‬‭ ‬لنقطة‭ ‬الشرطة‭ ‬لتحرير‭ ‬محضر‭ ‬إثبات‭ ‬حضور‭(!!) ‬ولم‭ ‬يصر‭ ‬‮«‬المان‭ ‬يونايتد‮»‬‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬المباراة‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬أى‭ ‬عقوبات‭ ‬قد‭ ‬توقع‭ ‬عليه‭(!!) ‬ولم‭ ‬يتأخر‭ ‬قرار‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬بتأجيل‭ ‬المباراة،‭ ‬ولا‭ ‬إدانة‭ ‬بعض‭ ‬مظاهر‭ ‬العنف‭ ‬القليلة‭ ‬فيما‭ ‬حدث،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الجماهير‭ ‬فى‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬آرائها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القنوات‭ ‬العديدة‭ ‬لذلك‭ ‬ودون‭ ‬الخروج‭ ‬على‭ ‬النص‭.‬

الكل‭ ‬تحمل‭ ‬مسئوليته‭ ‬لتطويق‭ ‬الأزمة‭ ‬التى‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬جماهير‭ ‬الكرة‭ ‬مازالت‭ ‬غاضبة‭ ‬من‭ ‬حكاية‭ ‬‮«‬السوبر‭ ‬الأوروبى‮»‬‭ ‬ومازالت‭ ‬قلقة‭ ‬على‭ ‬لعبتها‭ ‬الرياضية‭ ‬المفضلة‭ ‬إلى‭ ‬لعبة‭ ‬للأثرياء‭ ‬تجرى‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬وليس‭ ‬فى‭ ‬الملاعب‭. ‬خسر‭ ‬مالكو‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬جولة‭ ‬‮«‬السوبر‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬المعركة‭ ‬مستمرة،‭ ‬والسياسة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬بعيدة‭ ‬بأى‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬عن‭ ‬حسم‭ ‬مصير‭ ‬اللعبة‭ ‬الشعبية‭ ‬الأولى‭. ‬بيزنس‭ ‬الكرة‭ ‬فرض‭ ‬المعركة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

نقلا عن "أخبار اليوم"